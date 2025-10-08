С 2026 года вырастет максимальный размер пособия по безработице

С 1 февраля 2026 года пособие по безработице проиндексируют по уровню инфляции – на 6,8%, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

«В соответствии с законом о занятости, пособие по безработице будет увеличено по уровню инфляции. С 1 февраля 2026 года его размер составит порядка 16 тыс. рублей. В ряде территорий – выше, поскольку там применяются северные коэффициенты», — заявил Котяков.

В 2025 году максимальный размер пособия по безработице составляет около 15 тыс. рублей, в начале года его индексировали на 9,5%.