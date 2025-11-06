Какую отчетность должны сдавать ПВЗ: перечень 2025

Предприниматели, которые открыли пункты выдачи заказов маркетплейсов, должны официально оформить сотрудников, а также сдавать 6-НДФЛ, расчет по страховым взносам (РСВ), персонифицированные сведения и уведомления по НДФЛ.

УФНС напоминает, что собственникам пунктов выдачи заказов (ПВЗ) с сотрудниками нужно оформить трудовые или гражданско-правовые договоры. Кроме того, работодателям нужно сдавать следующую отчетность:

Отчет Пояснение 6-НДФЛ — расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом за первый квартал, полугодие, девять месяцев отчетного года Срок сдачи — не позднее 25 числа месяца, следующего за соответствующим периодом. За год сдают не позднее 25 февраля следующего года. Расчет по страховым взносам Представляют ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом. Персонифицированные сведения, включающие персональные данные физических лиц и информацию о суммах выплат и иных вознаграждений Сдают за предшествующий календарный месяц не позднее 25 числа следующего месяца.

Также владельцам ПВЗ нужно своевременно подавать уведомления по НДФЛ об исчисленных суммах:

первое уведомление — до 25 числа текущего месяца за период с 1 по 22 число;

второе уведомление — до 3 числа следующего месяца за период с 23 по конец месяца.

«В отношении сумм налога, исчисленного и удержанного за период с 23 декабря по 31 декабря, уведомление представляется не позднее последнего рабочего дня календарного года», — сказано на сайте ФНС.

Не позднее 25 числа месяца, в котором наступает срок уплаты, нужно подать уведомление о страховых взносах.