Не все бухгалтеры понимают, кто должен платить НДФЛ с компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении
В нашем телеграм-канале «БУХмолния» прошел опрос, результаты которого показали, что не все бухгалтеры точно знают, кто должен платить налог.
Ситуация следующая: работнику при увольнении начислили компенсацию за неиспользованный отпуск, но не удержали НДФЛ. Кто в таком случае должен уплатить налог?
Большинство (48%) ответило правильно — работник, однако 44% бухгалтеров решили, что налог должен уплатить работодатель, ведь это его вина, что НДФЛ не удержали. И только 8% ошибочно считают, что налог в таком случае не будет, ведь компенсации не облагаются НДФЛ.
