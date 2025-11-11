Не все бухгалтеры понимают, кто должен платить НДФЛ с компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении

При увольнении работодатель начислил сотруднику компенсацию за неиспользованный отпуск, но не удержал НДФЛ. Среди бухгалтеров разделились мнения, кто должен уплатить налог — работник или работодатель.

В нашем телеграм-канале «БУХмолния» прошел опрос, результаты которого показали, что не все бухгалтеры точно знают, кто должен платить налог.

Ситуация следующая: работнику при увольнении начислили компенсацию за неиспользованный отпуск, но не удержали НДФЛ. Кто в таком случае должен уплатить налог?

Большинство (48%) ответило правильно — работник, однако 44% бухгалтеров решили, что налог должен уплатить работодатель, ведь это его вина, что НДФЛ не удержали. И только 8% ошибочно считают, что налог в таком случае не будет, ведь компенсации не облагаются НДФЛ.

