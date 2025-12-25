📆 Что делать, если срок предупреждения в заявлении об увольнении выпадает на выходной или праздник

Работодатель обязан уволить сотрудника в ближайший после истечения срока предупреждения рабочий день.

На сайте Онлайнинспекции.рф спросили – может ли работодатель не принимать заявление на увольнение, если окончание срока предупреждения выпадает на новогодние праздники.

У работника требовали переписать заявление, чтобы окончание срока предупреждения пришлось на первый послепраздничный рабочий день.

«Не может. Работодатель обязан уволить Вас в ближайший после истечения срока об уведомлении день, являющийся рабочим», — ответил Роструд.

Ведомство напомнило, что, согласно ч. 1 ст. 80 ТК, работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели. Течение срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении.

По истечении срока предупреждения работник имеет право прекратить работу.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день: ч. 4 ст. 14 ТК.