😦 Доходность от сдачи квартир упала до 6% годовых. Это ниже, чем у вкладов

Арендодатели получают от сдачи жилья в аренду (наем) меньше, чем предлагают банки по программам депозитов. Разница в доходности более чем в два раза.

В начале 2026 года средняя доходность от сдачи жилья в аренду составила 6,1% годовых. Об этом сказано в исследовании сервиса «Циан», результаты есть в распоряжении «Клерка».

За год доходность арендодателей упала на 0,5 процентных пункта. Она по-прежнему ниже, чем процентных доход от банковских вкладов. Даже при условии, что банки пересмотрели условия по депозитам из-за снижения ключевой ставки ЦБ до 16% годовых.

Недавно мы писали, что в начале 2026 года средние ставки по депозитам от трех до 12 месяцев упали ниже 14,5%.

«Стоимость квартиры в среднем на 9,4% выше, чем год назад, а ставки аренды однушек – лишь на 2,2%. Т. е. аренда почти не изменилась в цене, а вторичка заметно подорожала, за счет чего и снизилась доходность», — сказала ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская.

Максимальную доходность от сдачи квартир в аренду можно получить в Хабаровске, Ярославле, Кемерове и Новосибирске, а также в Московской и Ленинградской областях. Минимальные показатели в Сочи, Севастополе, Казани, Владивостоке, Санкт-Петербурге и Москве (4,0-5,5% годовых).