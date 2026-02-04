🚗 Если работник выезжает на машине на объекты – медосмотр нужен не всегда

Медицинские осмотры не требуются, если работник – не водитель транспортного средства.

В компании должность ведущего специалиста подразумевает офисную работу. Но периодически сотрудник выезжает на объекты по рабочим вопросам на служебной или личной машине. Нужно ли в данной ситуации проходить медосмотр, спросили на сайте Онлайнинспекции.рф.

«Полагаем, если трудовая функция работника не содержит работу по должности водителя транспортного средства, проведение обязательных медицинских осмотров, не требуется», — считает Роструд.

Ведомство напомнило, что занятые на работах, связанных с движением транспорта, проходят предварительные (при поступлении на работу) и периодические медосмотры (ст. 220 ТК). А конкретная трудовая функция работника определяется трудовым договором – ч. 1 ст. 56 ТК.

