Рекламу микрозаймов планируют запретить в общественных местах и интернете

Чтобы снизить рост долгов по микрозаймам, депутаты собираются запретить рекламу МФО в общественных местах, на транспорте, в социальных учреждениях и в интернете.

27 февраля 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому рекламу микрозаймов ограничат, чтобы предотвратить финансовые потери населения, а также для борьбы с ростом задолженности по микрозаймам с высокими процентными ставками.

Согласно проекту, реклама микрозаймов будет запрещена в общественных местах, на объектах транспортной инфраструктуры, в том числе в метро, на вокзалах, аэропортах, около социальных учреждений, а также распространять рекламу будет нельзя посредством цифровых платформ в интернете.

«Реализация законопроекта позволит защитить граждан от чрезмерной рекламы со стороны МФО и ограничит рекламу микрозаемов, которая зачастую вводит граждан в заблуждение относительно финансовых последствий заключения договора», — сказано в пояснительной записке.

По данным Центробанка, в первой половине 2025 года число клиентом МФО достигло 13,8 млн человек. Из-за ужесточения требований со стороны банков многие россияне переходят на микрозаймы, причем не осознавая долговой нагрузки, с которой могут столкнуться.