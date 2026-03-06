С 1 марта 2026 за вывески с «sale», «open» и «pickup» могут спросить. Проверьте себя в тренажёре «Англицизмы»

Один SALE на витрине, OPEN на двери или RECEPTION на стойке — и у бизнеса уже могут появиться лишние вопросы. Мы сделали тренажёр «Англицизмы» на 42 вопроса, чтобы быстро проверить, какие слова лучше заменить на русский.

С 1 марта 2026 к вывескам, указателям, табличкам и другой информации для клиентов будет больше внимания. Англоязычные слова без русской версии могут обернуться для бизнеса лишними вопросами и ненужной спешкой. Обычно о таких вещах вспоминают слишком поздно — когда уже заказаны наклейки, напечатаны таблички и оформлены витрины.

Чтобы не разбираться с этим в последний момент, пройдите наш тренажёр «Англицизмы». В нём 42 коротких вопроса по самым частым словам из витрин, навигации, клиентских зон и интерфейсов. Заодно увидите, какие русские варианты можно использовать вместо привычных английских слов.

Пройти тренажёр: https://www.klerk.ru/game/anglicism/

Почему это важно бухгалтеру? Да потому что бухгалтеру все важно! Потому что бухгалтеру приходится понимать бизнес целиком: не только документы и налоги, но и то, как оформлена точка продаж, сайт или клиентская зона. Чем раньше заметить такие мелочи, тем меньше риск лишних расходов, переделок и неприятных вопросов.

