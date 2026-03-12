Число удаленной работы сократилось до 35%, но бухгалтеры на втором месте

Чаще всего дистанционная работа встречается в крупных компаниях в сфере IT, а также у бухгалтеров и финансистов, инженеров и менеджеров по продажам.

На дистанционной работе трудятся специалисты в 35% компаний, тогда как шесть месяцев назад показатель был 39%.

В Москве удаленка есть у 43% работодателей, в Санкт-Петербурге — у 36%, а в остальных регионах — 31%.

Чаще всего дистанционная работа встречается в крупном бизнесе: где штат больше 1 тыс. человек удаленка есть в 37% случаях, а если сотрудников меньше 100, то дистанционная занятость будет у 26%.

Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.

Только в 4% компаний есть сотрудники, которые работают дистанционно из-за рубежа.

В компаниях, где есть удаленка, дистанционно работает меньше 10% сотрудников. Об этом рассказали 75% работодателей. Еще в 13% компаний удаленщики составляют от 10% до 20% штата.

На первом месте по дистанционной занятости — IT-специалисты (38%), на втором — специалисты по управлению персоналом и рекрутингу, бухгалтеры и финансисты (по 18%), на третьем — инженеры (13%), а также специалисты по продажам (12%).

Узнайте, как бухгалтеру больше зарабатывать: приходите на бесплатный вебинар «Как бухгалтеру перейти на аутсорс и зарабатывать больше в 2026 году». Он состоится 17 марта в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре обсудим:

1. Рынок бухгалтерского аутсорса в 2026 году: куда движутся деньги.

2. Где брать клиентов: каналы привлечения и тренды 2026.

3. Упаковка эксперта: как продавать дороже.

4. Юридическая безопасность: договор, регламенты, Росфинмониторинг.

5. Масштабирование: как нанять первого сотрудника и не прогореть.

Спикер — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.

Ждем вас на вебинаре 17 марта в 11:00 мск!