Роструд уточнил – можно ли пойти в отпуск, если сокращение штата

Если по утвержденному графику у работника время отпуска – ему нельзя отказать.

У сотрудника на руках есть уведомление о сокращении штата работников до 1 апреля 2026 года. Но в графике отпусков указан ежегодный отпуск этого сотрудника – с 30 марта 2026.

Отдел кадров отказывает в предоставлении отпуска по графику. Правомерно ли это, спросил работник на сайте Онлайнинспекции.рф.

«Неправомерно, поскольку график отпусков является обязательным как для работника, так и для работодателя», — указал Роструд.

Очередность оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков (ч. 1 ст. 123 ТК). График утверждает работодатель с учетом мнения профсоюза за две недели до наступления календарного года.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника – говорится в ч. 2 ст. 123 ТК.