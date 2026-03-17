Лантратова просит ФАС проверить бизнес на «зарплатный сговор»

Депутат опасается, что работодатели договариваются сдерживать рост зарплат и не переманивать дефицитных специалистов друг у друга.

Компании договариваются не переманивать дефицитных специалистов друг у друга и ограничивать рост их зарплат. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова считает это тревожной практикой и просит ФАС провести проверку на предмет «зарплатного сговора».

Обращение она направила главе ФАС Максиму Шаскольскому.

Лантратова ссылается на данные РБК. Издание ранее писало, что работодатели неофициально договариваются не переманивать ценных специалистов друг у друга и сдерживать рост их зарплат. Депутат считает это «крайне тревожной практикой».

«По существу, речь может идти о согласовании кадровой и зарплатной политики между работодателями, направленном не на добросовестную конкуренцию за квалифицированного специалиста, а на искусственное сдерживание роста оплаты труда и снижение трудовой мобильности граждан», — пишет Лантратова.

Ограничение конкуренции работодателей за работников может искажать рыночные механизмы формирования зарплаты, ухудшать положение работников и создавать преимущества для участников таких соглашений за счет ущемления прав персонала, добавила она.

«Нельзя допускать, чтобы вместо честной борьбы за хорошего специалиста компании просто договаривались между собой. Это не конкуренция, а сговор, который бьет по карману обычных людей и тормозит развитие страны», — заявила депутат.

В этой ситуации, вероятно, зарплаты искусственно держат «на коротком поводке». Поэтому Лантратова просит ФАС проверить, существуют ли такие практики обмена информацией и договоренности о непереманивании сотрудников.