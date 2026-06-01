33% работодателей повысили оклады сотрудникам в первой половине 2026 года

Фармакология и производство стали лидерами по росту зарплат в начале 2026 года. Сотрудникам увеличивали фиксированную часть выплат.

В первой половине 2026 года 33% компаний повысили оклады своим работникам, а 59% компаний сохранили их на прежнем уровне.

Чаще всего о росте фиксированной части выплат сообщали представители энергетической отрасли — 50% компаний. Также оклады повысили производители продуктов питания (48%) и телекоммуникационные компании (46%). Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на исследование hh.ru.

В медицине и фармакологии рост зарплат зафиксировали 44% работодателей, в сфере электроники — 39%. В образовании, финансовом секторе, сфере услуг и нефтегазовой отрасли оклады увеличили 36% компаний, а в тяжелом машиностроении — 33%.

«Каждая третья российская компания (33%) увеличила фиксированную часть зарплат сотрудников в первой половине 2026 года, еще 59% сохранили уровень окладов на прежнем уровне», — сказано в сообщении.

Недавно мы писали, что каждый третий россиянин хочет получать зарплату еженедельно.