33% работодателей повысили оклады сотрудникам в первой половине 2026 года
В первой половине 2026 года 33% компаний повысили оклады своим работникам, а 59% компаний сохранили их на прежнем уровне.
Чаще всего о росте фиксированной части выплат сообщали представители энергетической отрасли — 50% компаний. Также оклады повысили производители продуктов питания (48%) и телекоммуникационные компании (46%). Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на исследование hh.ru.
В медицине и фармакологии рост зарплат зафиксировали 44% работодателей, в сфере электроники — 39%. В образовании, финансовом секторе, сфере услуг и нефтегазовой отрасли оклады увеличили 36% компаний, а в тяжелом машиностроении — 33%.
