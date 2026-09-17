Работу с бывшими сотрудниками на НПД включат в индикаторы риска

Новый критерий планируют применять к организациям, которые сотрудничают более чем с 10 самозанятыми и платят каждому свыше 25 тыс. рублей в месяц.

Минтруд предлагает уточнить перечень индикаторов риска для проверок ГИТ. Проект приказа ведомства размещен на портале поектов НПА.

Перевод бывших сотрудников на договоры с плательщиками налога на профессиональный доход может стать индикатором риска нарушения трудовых требований.

Критерий сработает, если более 10 физлиц или ИП на НПД в предыдущем квартале работали по трудовым договорам в одной компании или у одного ИП, а затем получили от организации в среднем свыше 25 тыс. рублей в месяц каждый.

Индикатор выплаты зарплаты ниже МРОТ также предлагают изменить. Его будут учитывать, если в каждом месяце предыдущего квартала зарплату ниже минимума получили не менее 70 работников, которые составляют не менее 70% персонала. Сейчас порог — 60 сотрудников и не менее половины штата.

Для медорганизаций планируют скорректировать критерий снижения зарплаты. Он будет действовать, если выплаты уменьшились минимум у 10 медработников отдельных категорий, а их доля составила не менее 30% сотрудников соответствующей категории. Данные за квартал будут сравнивать с аналогичным периодом предыдущего года.

Обновленный перечень индикаторов риска планируют применять до 31 декабря 2027 года.