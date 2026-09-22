Как отправлять в отпуск сотрудника, если по совместительству у него 56 дней отдыха, а по основной должности — 35

Если по внутреннему совместительству отпуск больше, то по основному месту работник может выйти на работу.

Работник оформлен в организации по основной должности и по внутреннему совместительству. Отпуск по основной должности составляет 35 дней, по внутреннему совместительству – 56 дней.

Онлайнинспекцию спросили: можно ли выйти из отпуска по основной должности по его окончании, но продолжить отпуск по внутреннему совместительству, и как отправлять в отпуск работника с отпуском по совместительству больше, чем по основной должности.

Выйти из отпуска по основной должности и дальше отдыхать на совместительстве можно, ответил Роструд.

«Предоставлять отпуск работнику необходимо полностью по основному месту работы и по совместительству. Если по внутреннему совместительству отпуск больше, то по основному месту работы по окончании отпуска работник вправе будет выйти на работу», — разъяснило ведомство.

Это предусмотрено в ст. 286 ТК – лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется авансом.

Если на работе по совместительству отпуск меньше, чем по основному месту работы, то работодатель по просьбе работника предоставляет ему отпуск без сохранения зарплаты соответствующей продолжительности.