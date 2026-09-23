Роструд разрешил нанимать удаленщиков, даже если о них ничего не сказано в ЛНА
Отсутствие упоминания удаленки в коллективном договоре — не поводок для отказа в найме.
Онлайнинспекцию спросили: можно ли принять на работу дистанционного сотрудника, если в коллективном договоре, ПВТР и других локальных актах организации нет упоминания про дистанционный формат работы
«Можете», — ответил Роструд.
Это указано в ч. 2 ст. 312.1 ТК: трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору может предусматриваться выполнение работы дистанционно постоянно либо временно. Такие условия обязательно нужно включить в трудовой договор (абз. 8 ч. 2 ст. 57 ТК).
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