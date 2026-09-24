Декабрь станет самым выгодным месяцем для отпуска зимой 2026-2027

При 22 рабочих днях в декабре отпуск в этом месяце позволит сократить финансовые потери, тогда как январь и февраль с 15 и 19 рабочими днями делают отдых менее выгодным.

В декабре 2026 года больше рабочих дней, чем в январе и феврале, а значит, отпускные будут рассчитаны исходя из более высокой стоимости рабочего дня.

Это значит, что декабрь — самый выгодный месяц для отпуска предстоящей зимой, считают эксперты «Авито работы».

По данным сервиса, в декабре 2026 года насчитывается 22 рабочих дня, тогда как в январе 2027 года — 15, а в феврале — 19. Именно поэтому уходить в отпуск в январе или феврале финансово менее выгодно: стоимость рабочего дня в этих месяцах ниже.

Чем больше рабочих дней в месяце, тем меньше потери в зарплате при оформлении отпуска. Поэтому тем, кто хочет отдохнуть зимой с минимальными финансовыми издержками, рекомендуется планировать отпуск на декабрь.

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