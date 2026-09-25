Можно ли дать испытательный срок сокращенному и вновь принятому работнику — ответ Роструда

Работника уволили по сокращению штата 31 августа 2026 года, предложив одну вакансию, от которой он отказался. Уже после увольнения на его заявление в адрес работодателя пришел ответ о другой имеющейся вакансии, на которую он согласен.

Как правильно оформить трудоустройство и как лучше сформулировать заявление о приеме на работу, может ли работник требовать не устанавливать испытательный срок, спросили Онлайнинспекцию.

«Если трудоустройство на другую должность производится уже после увольнения по сокращению численности (штата), то особенностей оформления нового приема на работу ТК не предусмотрено. Заявление о приеме на работу пишется в произвольной форме», — ответил Роструд.

При этом ТК не запрещает установление испытательного срока в рассматриваемой ситуации.

Ч. 4 статьи 70 ТК запрещает установление испытания при приеме на работу для определенных категорий. Уволенные и снова принимаемые работники к ним не относятся.