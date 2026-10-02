Роструд разъяснил порядок выплаты среднего заработка за время военных сборов

Средний заработок за время военных сборов работнику выплачивается после их окончания — на основании справки военкомата, подтвердил Роструд.

Роструд пояснил, что работодатель вправе выплатить средний заработок за период военных сборов только после получения справки военного комиссариата, где указано фактическое время пребывания работника на сборах.

Это соответствует ст. 170 ТК и п. 2 ст. 6 закона № 53‑ФЗ, которые гарантируют сохранение места работы и выплату среднего заработка на основании подтверждающих документов, сказано на сайте Онлайнинспекция.рф.

Справка выдается не позднее даты его убытия из военкомата, и именно она служит основанием для расчета компенсации. Роструд отметил, что отсутствие ежемесячных выплат в период сборов не нарушает права работника, поскольку размер среднего заработка определяется по итогам фактического времени участия в сборах.