Работнику можно предоставить два дополнительных отпуска одновременно
Дополнительные отпуска за ненормированный рабочий день и вредные условия труда не исключают друг друга. В ТК нет запрета на их одновременное предоставление.
Работодатель может установить одному сотруднику дополнительные оплачиваемые отпуска по двум основаниям, следует из ответа на портале «Онлайнинспекция.рф». Речь идет о работе с ненормированным рабочим днем и во вредных или опасных условиях труда.
Отпуск за вредность положен сотрудникам, чьи условия труда по результатам спецоценки отнесены к вредным условиям 2, 3 или 4 степени либо к опасным условиям. Это предусмотрено ст. 117 ТК.
Ненормированный рабочий день позволяет эпизодически привлекать сотрудника к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени. Перечень должностей с таким режимом закрепляют в коллективном договоре, соглашении или локальном нормативном акте с учетом мнения представительного органа работников.
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