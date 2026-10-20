👓 Что изменится с ноября 2026 года: новые законы для бухгалтера

С 1 ноября 2026
Обеспечительный платеж при импорте из Беларуси (СПОТ)
Начинает действовать СПОТ при ввозе товаров из Беларуси. Импортеры обязаны сформировать документ о предстоящей поставке и внести обеспечительный платеж до фактического ввоза товара на территорию РФ. Читайте подробнее в новости.
Яндекс Маркет вводит новые штрафы и платежи
С 1 ноября 2026 года изменятся условия работы продавцов на «Яндекс Маркете». Отменят плату за приемку излишков, но введут штраф за расхождения между заявкой и фактической поставкой.
Новые правила для вычета по акцизу на автомобильный бензин.
Приказом ФНС от 30.07.2026 № АБ-1-15/529@ утвержден электронный формат реестра документов для получения вычета по акцизу при реализации автомобильного бензин.
Ужесточаются требования к производителям вискового дистиллята
С 1 ноября 2026 года вступают в силу изменения в Федеральный закон № 171-ФЗ. Меняются требования к обороту отдельных видов алкогольной продукции. Подробнее смотрите здесь.
Черногория вводит визы для россиян
С 1 ноября 2026 года Черногория отменяет безвизовый режим для граждан России и Беларуси — для въезда потребуется оформление визы: см. новость.
При маркировке растительного масла вводится поэкземплярный учет
Участники рынка растительных масел с 1 ноября начинают передавать в «Честный ЗНАК» данные по каждой упаковке. Читайте подробнее.
Молочная продукция переходит на партионный учет
С 1 ноября 2026 года партионный учет начнет действовать для молочной продукции со сроком годности более 40 суток. Для продукции меньшим сроком годности он станет обязательным с 1 марта 2027 года.
Маркировка удобрений
С 1 ноября вводится обязательная маркировка для производителей и импортеров, начинается маркировка остатков, которая продлится до 1 ноября 2027 года.
Эксперимент по маркировке промышленного оборудования
Эксперимент по маркировке промышленного оборудования и запчастей пройдет с 1 ноября 2026 года по 31 августа 2027 года: см. новость.
Новый порядок учета платежей
С 1 ноября 2026 года вступает в силу Федеральный закон №312-ФЗ, который изменяет правила формирования информации о платежах в ГИС о государственных и муниципальных платежах — ГИС ГМП.
Кабмин установит перечень платежей, информация о которых будет размещаться в системе. Казначейство будет направлять данные в ГИС ГМП в режиме реального времени, не позднее часа после принятия распоряжения к исполнению. Для физлиц и бизнеса изменений не будет, но государственные платежи должны быстрее попадать в единую цифровую систему.
С 15 ноября 2026
Не позже 15 ноября 2026 года нужно подать заявление в СФР о возмещении расходов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний. Читайте подробнее.