Можно ли уволить после перевода, если срок трудового договора истек? Ответ судов

Что произошло

С работником заключили срочный трудовой договор на один год — с 18 сентября 2024 года по 17 сентября 2025 года.

Работник трудился в ООО «Телкор», которое имело статус микропредприятия. Для таких работодателей ТК РФ допускает заключение срочного договора по соглашению сторон. Работник на такой договор согласился.

31 июля 2025 года стороны подписали дополнительное соглашение. Работнику изменили наименование должности, структурного подразделения и стационарного рабочего места.

А 17 сентября 2025 года работодатель прекратил трудовой договор в связи с истечением срока его действия.

Работник посчитал увольнение незаконным: по его мнению, после перевода условия о срочности договора перестали действовать.