Можно ли уволить после перевода, если срок трудового договора истек? Ответ судов

Работника перевели на другую должность, а затем уволили в связи с истечением срока трудового договора. Сотрудник решил, что после перевода договор должен считаться бессрочным, и пошел в суд.
Суды трех инстанций с ним не согласились.
Что произошло
С работником заключили срочный трудовой договор на один год — с 18 сентября 2024 года по 17 сентября 2025 года.
Работник трудился в ООО «Телкор», которое имело статус микропредприятия. Для таких работодателей ТК РФ допускает заключение срочного договора по соглашению сторон. Работник на такой договор согласился.
31 июля 2025 года стороны подписали дополнительное соглашение. Работнику изменили наименование должности, структурного подразделения и стационарного рабочего места.
А 17 сентября 2025 года работодатель прекратил трудовой договор в связи с истечением срока его действия.
Работник посчитал увольнение незаконным: по его мнению, после перевода условия о срочности договора перестали действовать.
Что решил суд
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции поддержал работодателя.
Суд указал: сам по себе перевод на другую должность не отменяет условие о срочности трудового договора.
В дополнительном соглашении стороны изменили только отдельные условия. При этом прямо указали, что остальные условия договора остаются без изменений.
Поэтому срок действия договора сохранился.
Суд также отметил, что работодатель заранее, 19 августа 2025 года, письменно предупредил сотрудника о прекращении договора. Это было сделано более чем за три календарных дня до увольнения, как требует ст. 79 ТК РФ.
Когда после перевода увольнение может стать проблемой
Важно: вывод суда не означает, что любой перевод никак не влияет на срочный договор.
При переводе стороны могут изменить не только должность, но и другие условия договора, в том числе срок и основание срочности. Поэтому кадровику важно внимательно проверить дополнительное соглашение.
Кроме того, если срок договора истек, но работник продолжает работать, а ни одна из сторон не потребовала прекращения трудовых отношений, условие о срочности может утратить силу, и договор станет бессрочным.
Что проверить кадровику
Если сотрудника со срочным договором переводят на другую должность:
проверьте основание, по которому договор был заключен на определенный срок;
оформите перевод дополнительным соглашением;
четко пропишите, какие условия меняются;
проверьте, остается ли в соглашении прежний срок действия договора;
если срок подходит к концу — не забудьте письменно предупредить работника минимум за 3 календарных дня;
не допускайте ситуации, когда срок договора уже закончился, а сотрудник продолжает работать без оформления изменений.
Главное
Перевод на другую должность сам по себе не превращает срочный трудовой договор в бессрочный.
Если стороны изменили должность, но не меняли условие о сроке, договор продолжает действовать до установленной даты. Именно к такому выводу пришел Четвертый кассационный суд в определении от 30 июля 2026 года № 88-20110/2026.
Источники:
— Определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 30.07.2026 № 88-20110/2026.
— ст. 58, 59, 72, 72.1, 77, 79 ТК РФ.