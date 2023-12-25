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Обзоры для бухгалтера

💥Самые важные изменения этого года, которые будут влиять на работу бухгалтеров в 2024 году

Собрали в одном посте самые важные изменения по налогам, взносам и военному учету, что выходили на «Клерк» в 2023 году. Подборка для бухгалтера. Добавляйте в избранное!
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💥Самые важные изменения этого года, которые будут влиять на работу бухгалтеров в 2024 году
Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк

ЕНП

В 2023 году за несдачу уведомлений по ЕНП не штрафуют. Но вообще-то за это положены штрафы и они заработают в 2024-м. Уже 31 декабря 2023 года закончится переходный период по уведомлениям. Платежки-02 больше применяться не будут.

С 2024 года все без исключения компании и ИП будут платить на КБК 182 0 10 61201 01 0000 510.

В 2023 году для уплаты налогов и сдачи отчетности ввели единые даты:  25 — срок сдачи отчетов и 28 — день уплаты налогов. Но есть и исключения, взносы на травматизм бухгалтеры платят по-старому — до 15 числа.

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Отчетность и формы

Поменялась форма декларации по УСН : применять надо будет с отчетности за 2023 год. Вышел приказ ФНС от 01.11.2022 № ЕД-7-3/1036@. Он вносит поправки в приказ от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@, которым утверждена декларация по УСН. Изменили штрих-коды страниц и сроки уплаты налога в нескольких строках декларации.

Место СЗВ-М заняли Персонифицированные сведения, которые теперь собирает ФНС. Полностью обновились разделы в 6-НДФЛ и уже есть проект изменений в форму за 1 квартал 2024 года.

С 2024 года уведомлений на НДФЛ будет два в обязательном порядке: до 25 числа — за период с 1 по 22 число текущего месяца и до 3 числа — за период с 23 по последнее число прошлого месяца.

С 1 квартала 2024 года надо будет сдавать новую форму 6-НДФЛ, где в 1 разделе будет 6 сроков уплаты в квартал, а не 3, как сейчас.

Утверждена новая форму РСВ приказом от 29.09.2023 № ЕА-7-11/696@. Она вступает в силу с 1 января 2024 года, поэтому обязательна она для всех при сдаче годового отчета за 2023 год.

СФР подготовил проект новой формы ЕФС-1 и проект электронного формата для этой формы. Сдавать ЕФС-1 с кадровым мероприятием«Переименование» придется не только в том случае, когда меняется наименование организации, но и при переводе сотрудника из одной обособки в другую. В новой форме будут новые коды, которые отражают срок трудового договора. Причем указывать эти коды надо будет не только при приеме сотрудника, но и при изменении условий договора.

Страховые взносы

С 1 января 2024 года правительство устанавливает новый размер единой предельной базы. Она составит 2 225 000 ₽ (постановление Правительства России от 10.11.2023 № 1883). Такая величина базы обусловлена средней заработной платой в РФ, увеличенной в 12 раз, и применённого к ней коэффициента 2,3. 

В соответствии с ст. 425 НК взносы, которые рассчитываются по общему тарифу, с выплат, не превышающих предельный размер базы, необходимо исчислять по тарифу 30 %. А с выплат свыше предельного размера базы — по тарифу 15,1%.

Новые коэффициенты-дефляторы

Опубликован приказ Минэкономразвития от 23.10.2023 № 730 с коэффициентами-дефляторами на 2024 год. Коэффициенты такие:

  • для НДФЛ — 2,4;

  • для НДД — 1,284;

  • для ПСН — 1,058;

  • для УСН — 1,329;

  • для торгового сбора — 1,828.

В 2024 году больше предпринимателей смогут применять УСН, предел доходов для применения упрощенки составит:

  • 199,35 млн рублей — для стандартных ставок УСН;

  • 265,8 млн рублей — для повышенных ставок УСН;

  • 149,51 млн рублей — для перехода на УСН.

Налоговые вычеты

Утвердили пять новых справок для социального вычета по НДФЛ. Для вычета не нужны чеки, договоры и прочие бумаги. Достаточно одной справки. Организации и ИП в сами передадут информацию в ФНС. Обратите внимание, что эти правила заработают с 2024 года. При получении вычета за 2023 год по прежнему нужно собирать полный пакет документов. 

Книга учета доходов и расходов по УСН

Опубликован приказ ФНС от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816@, которым утверждены книги учета доходов для ЕСХН, УСН, ПСН. С 2024 года заполнять книгу учета доходов и расходов по УСН надо будет по новой форме.

Напомним, книга учета доходов и расходов заводится на календарный год и действует — с 1 января по 31 декабря. Даже если компания не ведет деятельность в течение всего года, она все равно должна сформировать КУДиР. В этом случае книга будет нулевой.

Налог на имущество организаций

Новшества введены законом от 31 июля 2023 г. № 389-ФЗ. Крайний срок сдачи декларации по налогу на имущество организаций переносится с 25 марта на 25 февраля.

Организациям, планирующим сдавать одну общую декларацию в отношении имущества, расположенного в пределах одного субъекта РФ, нужно будет уведомлять налоговиков об этом своем намерении на месяц раньшедо 1 февраля, а не до 1 марта.

Воинский учет

Вы вправе принять на работу сотрудника, даже если он не предъявил документ воинского учета (Минтруд в письме от 29 сентября 2023 года № 14-6/ООГ-6134). Но в этом случае в двухнедельный срок необходимо уведомить об этом военкомат.

Форма № 10.

  • Ответственные за ВУ должны вести информацию о призывниках и военнообязанных по форме № 10. Раньше эта информация включалась в форму Т-2, но сейчас вести эту форму работодатели не обязаны.

  • Карточки сотрудников по форме №10 и сведения о сотрудниках в запасе нужно направить в военкомат. Далее сверку данных нужно проводить раз в год — дату сверки назначает военкомат.

  • Карточки по форме № 10 нужно завести на всех сотрудников, которые подлежат призыву, и на военнообязанных.

Военкоматы не хотят принимать документы о воинском учете по доверенности. Им нужно получить их от руководителя или сотрудника, который указан в приказе о назначении ответственного за воинский учет.

Главный документ, в который внесены почти все изменения — Постановление Правительства от 27.11.2006 № 719 (ред. от 25.07.2023) «Об утверждении Положения о воинском учете».

ФСБУ

На протяжении 2023 года бухгалтерский учет нужно было вести на основании новых и обновленных федеральных стандартах:

А с 2024 года к этому списку добавится ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

НДС в общепите

Принят Федеральный закон от 27.11.2023 № 539-ФЗ, которым изменен порядок расчета среднемесячного размера выплат при применении освобождения от НДС в сфере общественного питания. 

С 2024 года заработает новое условие для льготы по НДС в общепите. Условия для применения нового положения:

  • доход — не более 2 млрд рублей:

  • доля дохода от общепита ­— не менее 70 %;

  • среднемесячный размер зарплаты (с 2024 года) – не ниже средней по отрасли в регионе.

Льгота беззаявительная, но не принудительная. От нее можно отказаться, если подать заявление (в произвольной форме) в ИФНС до начала квартала, в котором компания собралась начислять НДС на общих основаниях.

Выездные проверки

В 2024 году выездная налоговая проверка грозит тем, у кого «есть, что взять». Это может быть имущество в собственности организации, имущество у генеральных директоров и бенефициаров, которые могут быть привлечены к субсидиарной ответственности.

Внимательно проверять будут участников госзакупок с контрактами в стадии исполнения, а также организации с большой среднесписочной численностью. Под угрозой предприятия с высокой долей вычетов по НДС с несформированным источником и те, кто входят в тематические проекты ФНС по «обелению». Например, клининг, общепит, транспортные перевозки.

Комментарии

5
  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    32 мин

    Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

    Я хочу сыграть с тобой в одну игру /Пила/

    пила.png

    • Логотип nlukina
      nlukina
      21 мин

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      ахахаха,  ну вот я тут о серьезном,  а вы)))

      • Логотип vladsavushkin
        vladsavushkin
        17 мин

        Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

        ахахаха,  ну вот я тут о серьезном,  а вы)))

        Преподнести серьезные вещи под шуточным соусом, знаете ли, то еще искусство😀

  • Логотип buhkompas
    buhkompas
    18 мин

    Ирина

    В 2024 году выездная налоговая проверка грозит тем, у кого «есть, что взять»

    Феерично!!!😱

    Не зря говорю своим, чтобы имущество не приобретали, деньги на счетах не держали!!!😂

    • Логотип nlukina
      nlukina
      9 мин

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      все так))

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