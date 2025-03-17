👓 Какие новости на «Клерке» читали больше всего на прошлой неделе (10-16 марта 2025): топ-10

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 10 по 16 марта 2025 года.

Сейчас самая активная пора подготовки и сдачи декларации 3-НДФЛ на доходы и/или вычеты. Поэтому технически ФНС не полностью справляется с валом отчетов. И плательщики забросали ФНС вопросами.

А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или животрепещущей на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.