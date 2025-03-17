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Владимир Бельковец
Обзоры новостей

👓 Какие новости на «Клерке» читали больше всего на прошлой неделе (10-16 марта 2025): топ-10

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 10 по 16 марта 2025 года.

  1. 😵 ФНС: 3-НДФЛ в статусе «Ожидает отправки» повторно направлять не надо. А техподдержка ЛК ответила ровно наоборот

  2. Суд отменил штрафы налоговой за непредставление оборотно-сальдовых ведомостей

  3. 💳 Инструкция от МВД: что делать, если на карту пришли деньги от неизвестного отправителя

  4. 🙉 Пошли требования упрощенцам о несданной декларации по налогу на имущество, которую они и не должны сдавать

  5. Может ли сотрудник отозвать заявление на отпуск за своей счет, если во время него ушел на больничный

  6. Самозапрет на кредиты спровоцировал потребительский экстремизм

  7. Мошенники начали использовать самозапрет на кредиты в своих целях

  8. С марта качество спецоценки условий труда должно повыситься

  9. Как бухгалтеры ошибаются в налоговых платежках

  10. 🔭 Налоговая начнет пристально следить за расчетами самозанятых

Сейчас самая активная пора подготовки и сдачи декларации 3-НДФЛ на доходы и/или вычеты. Поэтому технически ФНС не полностью справляется с валом отчетов. И плательщики забросали ФНС вопросами.

А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или животрепещущей на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.

Информации об авторе

Владимир Бельковец

Владимир Бельковец

шеф-редактор новостей Клерка

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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