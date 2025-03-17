👓 Какие новости на «Клерке» читали больше всего на прошлой неделе (10-16 марта 2025): топ-10

😵 ФНС: 3-НДФЛ в статусе «Ожидает отправки» повторно направлять не надо. А техподдержка ЛК ответила ровно наоборот
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Сейчас самая активная пора подготовки и сдачи декларации 3-НДФЛ на доходы и/или вычеты. Поэтому технически ФНС не полностью справляется с валом отчетов. И плательщики забросали ФНС вопросами.
А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или животрепещущей на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.
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