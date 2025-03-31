👓 Какие новости на «Клерке» читали больше всего на прошлой неделе (24-30 марта 2025): топ-10

При больничном во время отпуска есть два варианта для отдыха. Но зависит, кто заболел
🙍 Бухгалтер стала ошибаться в мелочах и ошибки начали давить на психику и самооценку: это выгорание или перегрузка?
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Как видно, в преддверии сезона отпусков наших читателей волнуют кадровые вопросы. А также новый регламент для платежек и изменения с 1 апреля. Ну и вечная тема выгорания бухгалтера на работе, особенно в период годового отчета и закрытия квартала.
А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или животрепещущей на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.
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