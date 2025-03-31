👓 Какие новости на «Клерке» читали больше всего на прошлой неделе (24-30 марта 2025): топ-10

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 24 по 30 марта 2025 года.

Как видно, в преддверии сезона отпусков наших читателей волнуют кадровые вопросы. А также новый регламент для платежек и изменения с 1 апреля. Ну и вечная тема выгорания бухгалтера на работе, особенно в период годового отчета и закрытия квартала.

А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или животрепещущей на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.