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Владимир Бельковец
Обзоры новостей

👓 Какие новости на «Клерке» читали больше всего на прошлой неделе (24-30 марта 2025): топ-10

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 24 по 30 марта 2025 года.

  1. При больничном во время отпуска есть два варианта для отдыха. Но зависит, кто заболел

  2. За регулярные 3-часовые прогулы вас не уволят

  3. 🙍 Бухгалтер стала ошибаться в мелочах и ошибки начали давить на психику и самооценку: это выгорание или перегрузка?

  4. Меняют правила заполнения платежки на уплаты налогов

  5. Вычет с покупки квартиры стал больше: пример расчета для 2025 года

  6. С 1 апреля начнут действовать новые правила по инвентаризации

  7. Завтра — крайний срок уплаты ряда обязательных платежей, в т. ч. три годовых налога

  8. Бухгалтерскую и налоговую отчетность можно сдать электронно через сайт ФНС

  9. С 1 апреля можно применять только один формат счета-фактуры. Но есть важное исключение

  10. Минтруд определил самых востребованных специалистов до 2029 года

Как видно, в преддверии сезона отпусков наших читателей волнуют кадровые вопросы. А также новый регламент для платежек и изменения с 1 апреля. Ну и вечная тема выгорания бухгалтера на работе, особенно в период годового отчета и закрытия квартала.

А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или животрепещущей на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.

Информации об авторе

Владимир Бельковец

Владимир Бельковец

шеф-редактор новостей Клерка

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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