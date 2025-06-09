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Владимир Бельковец-Краснов
Обзоры новостей

👓 Самые читаемые новости на «Клерке» на прошлой неделе (2-8 июня 2025): топ-10

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» со 2 по 8 июня 2025 года.

  1. ❗ С 1 октября 2025 года будет новый порядок обмена электронными счетами-фактурами

  2. Бухгалтер сама себе повысила зарплату в 15 раз

  3. За сбор каких данных самозанятому нужно отчитываться перед Роскомнадзором

  4. Цель обработки персональных данных можно взять из устава компании – РКН

  5. 👓 Все основные изменения с июня 2025 для бухгалтера: обзор

  6. За неприменение ККТ могут приостановить деятельность. Учет денег на р/с и уплата с них налогов не помогут

  7. 👉 ИП на УСН и ЕСХН будут по-новому считать взносы 1%

  8. ⏳ 3 июня 2025 – крайний срок отправки уведомления по НДФЛ за вторую часть мая для налоговых агентов

  9. Минэкономразвития собирается утвердить стандарт общественного капитала предпринимателей + мнение ИП о необходимости стандарта

  10. 📅 В июне 2025 будет сокращенный рабочий день и четыре выходных подряд

Как видно, нашу аудиторию продолжают интересовать вопросы, связанные с заполнением уведомления в РКН, а также грядущие изменения по счетам-фактурам и закрытие пробелов в НК РФ по взносам ИП.

А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или животрепещущей на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.

Информации об авторе

Владимир Бельковец-Краснов

Владимир Бельковец-Краснов

шеф-редактор новостей Клерка в СМИ Клерк.ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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