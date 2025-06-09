👓 Самые читаемые новости на «Клерке» на прошлой неделе (2-8 июня 2025): топ-10

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» со 2 по 8 июня 2025 года.

Как видно, нашу аудиторию продолжают интересовать вопросы, связанные с заполнением уведомления в РКН, а также грядущие изменения по счетам-фактурам и закрытие пробелов в НК РФ по взносам ИП.

А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или животрепещущей на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.