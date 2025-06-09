👓 Самые читаемые новости на «Клерке» на прошлой неделе (2-8 июня 2025): топ-10
❗ С 1 октября 2025 года будет новый порядок обмена электронными счетами-фактурами
За сбор каких данных самозанятому нужно отчитываться перед Роскомнадзором
Цель обработки персональных данных можно взять из устава компании – РКН
За неприменение ККТ могут приостановить деятельность. Учет денег на р/с и уплата с них налогов не помогут
⏳ 3 июня 2025 – крайний срок отправки уведомления по НДФЛ за вторую часть мая для налоговых агентов
Минэкономразвития собирается утвердить стандарт общественного капитала предпринимателей + мнение ИП о необходимости стандарта
📅 В июне 2025 будет сокращенный рабочий день и четыре выходных подряд
Как видно, нашу аудиторию продолжают интересовать вопросы, связанные с заполнением уведомления в РКН, а также грядущие изменения по счетам-фактурам и закрытие пробелов в НК РФ по взносам ИП.
А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или животрепещущей на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.
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