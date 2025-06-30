👓 Районные коэффициенты и поручения Путина сделали всех: топ-10 новостей прошлой недели для бухгалтеров на «Клерке» (23-29 июня 2025)

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 23 по 29 июня 2025 года.

Как видно, нашу аудиторию волнует правильный подход к районным коэффициентам, новые поручения Президента по УСН для торговли и режиму НПД, а также грядущие изменения по ОКВЭДам и ООО с 1 сентября 2025.

А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или волнительной на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.