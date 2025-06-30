👓 Районные коэффициенты и поручения Путина сделали всех: топ-10 новостей прошлой недели для бухгалтеров на «Клерке» (23-29 июня 2025)
⚡ Бухгалтерам придется пересчитать НДФЛ и пересдать отчетность за 1 квартал 2025 из-за новых разъяснений Минфина. 1С уже дает рекомендации, как все поправить
❗❗❗ УСН для торговли могут отменить: поручение Путина — до 1 декабря
🔥🔥🔥 Новые вводные для бухгалтеров: выделять РК из отпускных не надо
❗ Налоговики рекомендуют до 1 июля 2025 сдать отчетность, чтобы не исключили из реестра МСП
С 1 сентября 2025 коды ОКВЭД поделят на два типа – заявительные и расчетные
СФР: предпенсионерам положены и федеральные, и региональные льготы
❄💼 Минфин ответил на вопрос про НДФЛ с районного коэффициента в командировке
ФНС: самозанятый вправе брать на абонентское обслуживание несколько компаний
Как видно, нашу аудиторию волнует правильный подход к районным коэффициентам, новые поручения Президента по УСН для торговли и режиму НПД, а также грядущие изменения по ОКВЭДам и ООО с 1 сентября 2025.
А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или волнительной на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.
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