ЦОК КПП УСН 26.06 Мобильный
Владимир Бельковец-Краснов
Обзоры новостей

👓 Районные коэффициенты и поручения Путина сделали всех: топ-10 новостей прошлой недели для бухгалтеров на «Клерке» (23-29 июня 2025)

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 23 по 29 июня 2025 года.

  1. ⚡ Бухгалтерам придется пересчитать НДФЛ и пересдать отчетность за 1 квартал 2025 из-за новых разъяснений Минфина. 1С уже дает рекомендации, как все поправить

  2. ❗❗❗ УСН для торговли могут отменить: поручение Путина — до 1 декабря

  3. 🔥🔥🔥 Новые вводные для бухгалтеров: выделять РК из отпускных не надо

  4. ❗ Налоговики рекомендуют до 1 июля 2025 сдать отчетность, чтобы не исключили из реестра МСП

  5. С 1 сентября 2025 коды ОКВЭД поделят на два типа – заявительные и расчетные

  6. СФР: предпенсионерам положены и федеральные, и региональные льготы

  7. ❄💼 Минфин ответил на вопрос про НДФЛ с районного коэффициента в командировке

  8. ООО станет гибче с 1 сентября 2025

  9. Путин поручил проверить налоговый режим для самозанятых

  10. ФНС: самозанятый вправе брать на абонентское обслуживание несколько компаний

Как видно, нашу аудиторию волнует правильный подход к районным коэффициентам, новые поручения Президента по УСН для торговли и режиму НПД, а также грядущие изменения по ОКВЭДам и ООО с 1 сентября 2025.

А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или волнительной на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.

Информации об авторе

Владимир Бельковец-Краснов

Владимир Бельковец-Краснов

шеф-редактор новостей Клерка в СМИ Клерк.ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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