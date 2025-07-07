👓 Расширение маркировки товаров, ФНС не хочет принимать обращения через операторов ЭДО: топ-10 новостей прошлой недели для бухгалтера на «Клерке» (30 июня-6 июля 2025)

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 30 июня по 6 июля 2025 года.

Как видно, нашу аудиторию волнуют карьерные перипетии бухгалтеров, расширение обязательной маркировки, новое в ЭДО с налоговой, изменения с июля 2025, повышение пенсий и конечно пересчет НДФЛ в связи с новыми вводными по РК.

А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или волнительной на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.