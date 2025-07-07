ЦОК Общая ПРОФК 07.07 Мобильный (1)
Владимир Бельковец-Краснов
Обзоры новостей

👓 Расширение маркировки товаров, ФНС не хочет принимать обращения через операторов ЭДО: топ-10 новостей прошлой недели для бухгалтера на «Клерке» (30 июня-6 июля 2025)

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 30 июня по 6 июля 2025 года.

  1. ❔ Стоит ли уходить с работы, если бухгалтер превратился в личного помощника директора

  2. 🍜 С 1 июля 2025 вводится обязательная маркировка для новых групп товаров

  3. Налоговики не будут принимать обращения через операторов ЭДО с 1 ноября 2025 года

  4. 👓 Все основные изменения с 1 июля 2025 для бухгалтера: обзор

  5. С 1 июля 2025 некоторым категориям граждан повысят пенсии

  6. 🔔 Бухгалтерам надо сдать уточненный 6-НДФЛ из-за РК. Но ФНС обещает, что штрафа и пеней не будет

  7. С 5 июля 2025 года за незаконную регистрацию ИП вводится уголовная ответственность

  8. Минфин напомнил, что НДС на УСН ввели для перевода упрощенцев на ОСНО

  9. Что меняется для бизнеса с 1 июля 2025

  10. 😵 Бухгалтеры пересчитывают НДФЛ за I квартал 2025 из-за новых вводных по РК из отпускных. Уточненку подают не все. Опрос

Как видно, нашу аудиторию волнуют карьерные перипетии бухгалтеров, расширение обязательной маркировки, новое в ЭДО с налоговой, изменения с июля 2025, повышение пенсий и конечно пересчет НДФЛ в связи с новыми вводными по РК.

А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или волнительной на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.

Информации об авторе

Владимир Бельковец-Краснов

Владимир Бельковец-Краснов

шеф-редактор новостей Клерка в СМИ Клерк.ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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