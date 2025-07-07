👓 Расширение маркировки товаров, ФНС не хочет принимать обращения через операторов ЭДО: топ-10 новостей прошлой недели для бухгалтера на «Клерке» (30 июня-6 июля 2025)
❔ Стоит ли уходить с работы, если бухгалтер превратился в личного помощника директора
🍜 С 1 июля 2025 вводится обязательная маркировка для новых групп товаров
Налоговики не будут принимать обращения через операторов ЭДО с 1 ноября 2025 года
👓 Все основные изменения с 1 июля 2025 для бухгалтера: обзор
🔔 Бухгалтерам надо сдать уточненный 6-НДФЛ из-за РК. Но ФНС обещает, что штрафа и пеней не будет
С 5 июля 2025 года за незаконную регистрацию ИП вводится уголовная ответственность
Минфин напомнил, что НДС на УСН ввели для перевода упрощенцев на ОСНО
😵 Бухгалтеры пересчитывают НДФЛ за I квартал 2025 из-за новых вводных по РК из отпускных. Уточненку подают не все. Опрос
Как видно, нашу аудиторию волнуют карьерные перипетии бухгалтеров, расширение обязательной маркировки, новое в ЭДО с налоговой, изменения с июля 2025, повышение пенсий и конечно пересчет НДФЛ в связи с новыми вводными по РК.
А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или волнительной на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.
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