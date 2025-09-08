ЦОК ОК УСН 25.08 Мобильная
🔴 Вебинар: Маркетплейсы-2025: новые правила учета и налогообложения →
Владимир Бельковец-Краснов
Обзоры новостей

👓 Важные разъяснения ФНС по самозанятым, сюрпризы производственного календаря осени, новая форма по УСН: топ-10 новостей для бухгалтера на «Клерке» (1-7 сентября 2025)

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 1 по 7 сентября 2025 года.

  1. ❓ ФНС разъяснила, может ли самозанятый сдавать квартиру посуточно с 1 сентября 2025 года

  2. 👓 Все основные изменения с 1 сентября 2025 года для бухгалтера: обзор (дополнен 02.09.2025)

  3. 📅 Осенью 2025 будет шестидневная и трехдневная рабочие недели + 3 выходных подряд и 1 сокращенный день

  4. ❗ Движения средств по карте, которая указана в приложении «Мой налог», не влияют на расчет НПД

  5. Для сдачи отчетности в СФР с 1 сентября 2026 года понадобятся дополнительные атрибуты КЭП

  6. С 1 сентября 2025 бизнес должен передавать в ГИС обезличенные персданные

  7. 💬 С 1 сентября 2025 года школьные чаты переведут в мессенджер MAX

  8. Для расчета отпускных с 1 сентября 2025 будут учитывать квартальные и годовые премии

  9. ❗️ Как бухгалтеру перестать бояться изменений и вести компанию уверенно в 2025 году

  10. ❗ Отчитываться по УСН за 2025 год нужно будет по новой форме

Как видно, нашу аудиторию интересуют важные нюансы применения НПД, масса изменений с 01.09.2025, новая форма декларации УСН, подписание отчетности в СФР, а также как будем работать и отдыхать этой осенью.

Информации об авторе

Владимир Бельковец-Краснов

Владимир Бельковец-Краснов

шеф-редактор новостей Клерка в СМИ Клерк.ру

6 подписчиков27 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы