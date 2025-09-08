👓 Важные разъяснения ФНС по самозанятым, сюрпризы производственного календаря осени, новая форма по УСН: топ-10 новостей для бухгалтера на «Клерке» (1-7 сентября 2025)
❓ ФНС разъяснила, может ли самозанятый сдавать квартиру посуточно с 1 сентября 2025 года
👓 Все основные изменения с 1 сентября 2025 года для бухгалтера: обзор (дополнен 02.09.2025)
📅 Осенью 2025 будет шестидневная и трехдневная рабочие недели + 3 выходных подряд и 1 сокращенный день
❗ Движения средств по карте, которая указана в приложении «Мой налог», не влияют на расчет НПД
Для сдачи отчетности в СФР с 1 сентября 2026 года понадобятся дополнительные атрибуты КЭП
С 1 сентября 2025 бизнес должен передавать в ГИС обезличенные персданные
💬 С 1 сентября 2025 года школьные чаты переведут в мессенджер MAX
Для расчета отпускных с 1 сентября 2025 будут учитывать квартальные и годовые премии
❗️ Как бухгалтеру перестать бояться изменений и вести компанию уверенно в 2025 году
❗ Отчитываться по УСН за 2025 год нужно будет по новой форме
Как видно, нашу аудиторию интересуют важные нюансы применения НПД, масса изменений с 01.09.2025, новая форма декларации УСН, подписание отчетности в СФР, а также как будем работать и отдыхать этой осенью.
