👓 Все основные изменения с 1 сентября 2025 года для бухгалтера: обзор

С 1 сентября 2025 года

Новый порядок расчета среднего заработка

Новые правила определения среднего заработка для расчета выходных пособий и компенсаций за отпуск утв. постановлением Правительства от 24.04.2025 № 540: см. новость и еще новость. Нужно будет общее количество рабочих дней в году делить на 12. Если у работника суммированный учет рабочего времени — формула другая. См. новость. А при расчете выходного пособия с сентября 2025 средний дневной заработок надо умножать на 20,58: новость.

Отчетность по МСФО теперь в ГИРБО

Консолидированная финансовая отчетность по международным стандартам (МСФО) будет размещаться в госинформресурсе бухотчетности: новость.

Мессенджер MAX станет обязательным

Он станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России. Подробности в новости.

RuStore будут предустанавливать на iPhone

С 01.09.2025 производителям смартфонов, планшетов и другой электроники запрещено ограничивать установку единого российского магазина приложений RuStore: новость.

Утверждены признаки неиспользования земельного участка

Вступит в силу постановление Правительства РФ от 31.05.2025 № 826, которым утвержден перечень признаков неиспользования земельных участков из состава земель населенных пунктов, садовых и огородных участков. Оно содержит критерии, которые позволят оценить, используются ли участки в соответствии с целевым назначением или нет. Детали в новости.

Введена форма единого транспортного документа

С 01.09.2025 вступит в силу закон о прямых смешанных перевозках от 08.08.2024 № 288-ФЗ. Минтранс приказом от 11.06.2025 № 187 утвердил форму единого транспортного документа для оформления на бумажном носителе или в электронном виде: новость.

Повышение пенсий

Выплаты поднимут пенсионерам, которые прекратили работать в августе, инвалидам 1 группы и 80-летним: новость.

Дачи и участки в СНТ запретили использовать для коммерции

Закон от 31.07.2025 № 353-ФЗ запретил дачникам зарабатывать на своих участках в садоводческих товариществах. Он ограничивает коммерческую деятельность на дачах и огородах, использование земли должно быть только для личных нужд граждан (в частности, нельзя питомники). За нарушение — административные санкции. См. новость.

Работодаталей начнут штрафовать за премии

С 1 сентября 2025 в ТК установлены правила выплаты премий. За их незаконное лишение (депремирование) или снижение будут штрафовать на сумму до 50 тыс. рублей: новость.

Новое требование к оформлению соглисия на обработку персданных

Согласие на обработку персональных данных нужно будет оформлять отдельно от остальных документов, иначе штраф. Добавить в конце договора абзац, где нужно поставить «галочку» и т. п., больше нельзя. См. новость. А операторы персданных теперь обязаны передавать обезличенные персданные в ГИС: новость.

Новое основание для отказа вернуть госпошлину

Если Росалкогольтабакконтроль отказал в продлении или переоформлении лицензии, бизнес не сможет зачесть уже уплаченную госпошлину при подаче повторного заявления: новость.

Новое основание аннулирования лицензии

За производство и оборот немаркированной никотинсодержащей продукции с 1 сентября 2025 аннулируют лицензию: новость.

Повышение госпошлин за авто и новые для трудовых мигрантов

Автовладельцам повысят государственную пошлину за получение госномеров, ПТС, СТС и других разрешений, а мигрантам придется платить за действия с патентами и разрешениями на работу: новость. И отдельно про новые пошлины для мигрантов.

Переутверждены списки материально ответственных + введены типовые договоры матответственности

Приказ Минтруда от 16.04.2025 № 251н утвердил перечень должностей и работ, с работниками на которых можно заключать письменные договоры о полной индивидуальной/коллективной (бригадной) материальной ответственности за недостачу имущества: новость. Про перезаключение уже действующих договоров см. здесь.

Усиление контроля в ОМС

Усилится контроль за страховыми медицинскими организациями, которые занимаются страхованием по ОМС. Также они смогут работать по всей России. См. новость.

С 01.09.2025 абоненты не смогут снять заблокированные деньги со счетов у мобильных операторов

Если абоненту приостановили операции по счетам или наложили арест на денежные средства, то это решение будет распространяться на деньги, которые лежат на счете у мобильного оператора в качестве аванса за услуги связи. См. новость.

Отмена подтверждения основного вида деятельности в СФР

Подтверждать больше не нужно, за исключением обособленных подразделений юрлиц. Фонд определит тариф по данным из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. См. новость.

Коды ОКВЭД поделят на два типа

Коды заявительного типа предприниматели указывают при регистрации, а коды отчетного типа рассчитает Росстат: новость.

Увеличение пособий по БиР студенткам

Если раньше пособия по беременности и родам были привязаны к размеру стипендий и не превышали 23 тыс. рублей, то теперь будут зависеть от прожиточного минимума в регионе: новость.

Новый вид экологической отчетности

С 1 сентября 2025 бизнес обязан отчитываться вносить данные о производстве и продаже искусственных грунтов в программу производственного экологического контроля (ПЭК): новость.

Ужесточение продажи алкоголя в Подмосковье

Новые лицензии на продажу алкоголя не получат магазины и точки общепита, которые расположены во дворах жилых домов. Кроме того, с 23:00 до 08:00 запретят продавать спиртное в кафе, барах и иных точках общепита в многоквартирных домах. Исключение только для ресторанов. См. новость.

Запрет навязывать допуслуги

Продавцы смогут оказывать дополнительные услуги и продавать сопутствующие товары только после письменного согласия клиента, иначе штраф. В договорах им запретят автоматически проставлять «галочки», а также формулировать предложения, которые уже подразумевают согласие клиента. См. новость.

Подростки с 14 лет смогут работать на летних каникулах и по выходным. Детали в новости.

Новый регламент по командировкам

Новое положение об особенностях направления работников в служебные командировки утверждено постановлением Правительства от 16.04.2025 № 501: детали в новости. Надбавки за вахту в госорганах будут платить по «старым новым» правилам Постановлением Правительства РФ от 24.03.2025 № 344 утвержден новый порядок выплаты надбавки за вахтовый метод работы сотрудникам федеральных государственных органов и учреждений: новость.

Новые реквизиты в кассовых чеках

Добавятся обязательные и дополнительные реквизиты. Изменения утверждены приказом ФНС от 26.03.2025 № ЕД-7-20/236@. Об этом новость и еще новость.

Новый порядок отправки уведомления о начале деятельности

Обновлена форма уведомления о начале ведения некоторых видов деятельности и утвержден новый порядок его представления — через Госуслуги. Также поменяли перечень таких видов деятельности. Подробнее в новости.

Установлена минимальная доплата за ночную работу