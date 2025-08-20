👓 Все основные изменения с 1 сентября 2025 года для бухгалтера: обзор

С 1 сентября 2025 года
Новый порядок расчета среднего заработка
Новые правила определения среднего заработка для расчета выходных пособий и компенсаций за отпуск утв. постановлением Правительства от 24.04.2025 № 540: см. новость и еще новость.
Нужно будет общее количество рабочих дней в году делить на 12. Если у работника суммированный учет рабочего времени — формула другая. См. новость. А при расчете выходного пособия с сентября 2025 средний дневной заработок надо умножать на 20,58: новость.
Отчетность по МСФО теперь в ГИРБО
Консолидированная финансовая отчетность по международным стандартам (МСФО) будет размещаться в госинформресурсе бухотчетности: новость.
Мессенджер MAX станет обязательным
Он станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России. Подробности в новости.
С 01.09.2025 производителям смартфонов, планшетов и другой электроники запрещено ограничивать установку единого российского магазина приложений RuStore: новость.
Утверждены признаки неиспользования земельного участка
Вступит в силу постановление Правительства РФ от 31.05.2025 № 826, которым утвержден перечень признаков неиспользования земельных участков из состава земель населенных пунктов, садовых и огородных участков. Оно содержит критерии, которые позволят оценить, используются ли участки в соответствии с целевым назначением или нет. Детали в новости.
Введена форма единого транспортного документа
С 01.09.2025 вступит в силу закон о прямых смешанных перевозках от 08.08.2024 № 288-ФЗ. Минтранс приказом от 11.06.2025 № 187 утвердил форму единого транспортного документа для оформления на бумажном носителе или в электронном виде: новость.
Повышение пенсий
Выплаты поднимут пенсионерам, которые прекратили работать в августе, инвалидам 1 группы и 80-летним: новость.
Дачи и участки в СНТ запретили использовать для коммерции
Закон от 31.07.2025 № 353-ФЗ запретил дачникам зарабатывать на своих участках в садоводческих товариществах. Он ограничивает коммерческую деятельность на дачах и огородах, использование земли должно быть только для личных нужд граждан (в частности, нельзя питомники). За нарушение — административные санкции. См. новость.
Работодаталей начнут штрафовать за премии
С 1 сентября 2025 в ТК установлены правила выплаты премий. За их незаконное лишение (депремирование) или снижение будут штрафовать на сумму до 50 тыс. рублей: новость.
Новое требование к оформлению соглисия на обработку персданных
Согласие на обработку персональных данных нужно будет оформлять отдельно от остальных документов, иначе штраф. Добавить в конце договора абзац, где нужно поставить «галочку» и т. п., больше нельзя. См. новость. А операторы персданных теперь обязаны передавать обезличенные персданные в ГИС: новость.
Новое основание для отказа вернуть госпошлину
Если Росалкогольтабакконтроль отказал в продлении или переоформлении лицензии, бизнес не сможет зачесть уже уплаченную госпошлину при подаче повторного заявления: новость.
Новое основание аннулирования лицензии
За производство и оборот немаркированной никотинсодержащей продукции с 1 сентября 2025 аннулируют лицензию: новость.
Повышение госпошлин за авто и новые для трудовых мигрантов
Автовладельцам повысят государственную пошлину за получение госномеров, ПТС, СТС и других разрешений, а мигрантам придется платить за действия с патентами и разрешениями на работу: новость. И отдельно про новые пошлины для мигрантов.
Переутверждены списки материально ответственных + введены типовые договоры матответственности
Приказ Минтруда от 16.04.2025 № 251н утвердил перечень должностей и работ, с работниками на которых можно заключать письменные договоры о полной индивидуальной/коллективной (бригадной) материальной ответственности за недостачу имущества: новость. Про перезаключение уже действующих договоров см. здесь.
Усиление контроля в ОМС
Усилится контроль за страховыми медицинскими организациями, которые занимаются страхованием по ОМС. Также они смогут работать по всей России. См. новость.
С 01.09.2025 абоненты не смогут снять заблокированные деньги со счетов у мобильных операторов
Если абоненту приостановили операции по счетам или наложили арест на денежные средства, то это решение будет распространяться на деньги, которые лежат на счете у мобильного оператора в качестве аванса за услуги связи. См. новость.
Отмена подтверждения основного вида деятельности в СФР
Подтверждать больше не нужно, за исключением обособленных подразделений юрлиц. Фонд определит тариф по данным из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. См. новость.
Коды ОКВЭД поделят на два типа
Коды заявительного типа предприниматели указывают при регистрации, а коды отчетного типа рассчитает Росстат: новость.
Увеличение пособий по БиР студенткам
Если раньше пособия по беременности и родам были привязаны к размеру стипендий и не превышали 23 тыс. рублей, то теперь будут зависеть от прожиточного минимума в регионе: новость.
Новый вид экологической отчетности
С 1 сентября 2025 бизнес обязан отчитываться вносить данные о производстве и продаже искусственных грунтов в программу производственного экологического контроля (ПЭК): новость.
Ужесточение продажи алкоголя в Подмосковье
Новые лицензии на продажу алкоголя не получат магазины и точки общепита, которые расположены во дворах жилых домов. Кроме того, с 23:00 до 08:00 запретят продавать спиртное в кафе, барах и иных точках общепита в многоквартирных домах. Исключение только для ресторанов. См. новость.
Продавцы смогут оказывать дополнительные услуги и продавать сопутствующие товары только после письменного согласия клиента, иначе штраф. В договорах им запретят автоматически проставлять «галочки», а также формулировать предложения, которые уже подразумевают согласие клиента. См. новость.
С 1 сентября 2025 работодателям можно принимать на работу подростков
Подростки с 14 лет смогут работать на летних каникулах и по выходным. Детали в новости.
Новый регламент по командировкам
Новое положение об особенностях направления работников в служебные командировки утверждено постановлением Правительства от 16.04.2025 № 501: детали в новости.
Надбавки за вахту в госорганах будут платить по «старым новым» правилам
Постановлением Правительства РФ от 24.03.2025 № 344 утвержден новый порядок выплаты надбавки за вахтовый метод работы сотрудникам федеральных государственных органов и учреждений: новость.
Новые реквизиты в кассовых чеках
Добавятся обязательные и дополнительные реквизиты. Изменения утверждены приказом ФНС от 26.03.2025 № ЕД-7-20/236@. Об этом новость и еще новость.
Новый порядок отправки уведомления о начале деятельности
Обновлена форма уведомления о начале ведения некоторых видов деятельности и утвержден новый порядок его представления — через Госуслуги. Также поменяли перечень таких видов деятельности. Подробнее в новости.
Установлена минимальная доплата за ночную работу
На основании постановления кабмина от 04.04.2025 № 436 за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) нужно доплачивать минимум 20% часовой тарифной ставки/оклада за час работы — за каждый час работы ночью.
Усыновителям продолжат давать отпуска
Правительство продлило с 1 сентября 2025 до 1 сентября 2031 года возможность предоставления отпуска работникам, усыновившим ребенка: новость.
Турбизнес обязан состоять в реестре средств размещения
С 1 сентября 2025 запрещено размещать сведения о средствах размещения на агрегаторах, если они не в реестре. То есть не прошли классификацию. См. новость 1 и новость 2.
Упрощение правил продажи долей в ООО
Чтобы участники ООО могли быстрее продавать доли, новый закон позволит им самостоятельно принимать решение о том, кто будет покупателем: преимущественное право можно будет дать одному, нескольким или всем участникам общества. См. новость и еще новость.
Упрощение работы мигрантов в соседних регионах
Чтобы мигранты могли официально работать в двух соседних регионах, власти разрешили это делать по одному патенту. Пока только в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. См. новость и еще новость.
Запуск дополнительных механизмов контроля мигрантов в Москве и Подмосковье
Это обязательная регистрация по месту нахождения, дактилоскопия, биометрическое фотографирование и мониторинг геолокации абонентских устройств: новость. Поо запуск нового цифрового сервиса — здесь.
Новшества в маркировке товаров с 01.09.2025
Производители и импортеры должны маркировать стройматериалы, спортивное питание, отдельные детские товары и сладости: см. таблицу.
Новые требования к рекламе энергетиков
Рекламировать энергетики с 1 сентября 2025 года разрешат только вместе с информацией об их вреде: новость.
Запрет рекламы в заблокированных ресурсах
С 1 сентября 2025 запрещена реклама на заблокированных информационных ресурсах, а также на сайтах нежелательных организаций. Подробнее и про штрафы — новость.
Штрафы за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN
В КоАП введены штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете, в том числе с применением VPN. Также оштрафуют за рекламу VPN-сервисов. См. новость.
Также закон запрещает рекламировать VPN-сервисы и передавать абонентские номера.
Новые правила посадки на поезда дальнего следования
Пассажиры поездов дальнего следования могут оформлять билет и садиться на поезд по биометрии – если у перевозчика есть техническая возможность: новость.
С 1 сентября 2025 проверять водителей на опьянение будут по новым правилам
Отказ подписать письменное согласие на медосвидетельствование будет считаться нарушением. Есть и другие изменения: см. новость.
Новые правила экспертизы промышленной безопасности
С 1 сентября 2025 во время экспертизы промбезопасности эксперты будут осматривать здания и оборудование, а не только читать документы. Организации, которые разработали документацию опасного объекта, не смогут сами проводить ее экспертизу. См. новость.
Сайтов с немаркированными БАДами не будет
С 1 сентября 2025 Роскомнадзор будет блокировать сайты по продаже немаркированных БАДов. Также врачам разрешили выписывать пациентам БАДы, которые соответствуют требованиям качества и безопасности. См. новость.
Кредиторы не будут начислять проценты по долгам умерших
С 01.09.2025 кредиторы не смогут начислять проценты по просроченным долгам умерших клиентов, если наследники еще не вступили в свои права. И не смогут требовать от них погашения задолженности умершего клиента. См. новость.
Обязательная публикация отчетности
С 1 сентября 2025 все УК, ТСЖ и ЖСК обязаны публиковать ежегодный отчет о работе в ГИС ЖКХ для жильцов многоквартирных домов. Требование нужно исполнять начиная с первого квартала 2026 года.
Новые полномочия Ространснадзора
Теперь инспекторы Ространснадзора вправе требовать от водителей остановки и прохождения весогабаритного контроля. Штрафы выросли в несколько раз и введен за отказ от весов и за повторное нарушение (лишение прав).
На год продлили бумажные медкнижки
Минздрав продлил до 1 сентября 2026 года возможность оформлять бумажные медицинские книжки. Отменить их он планировал в 2024 году, но переходный период сначала продлили до 1 сентября 2025. См. новость.
Новый порядок отчетности НКО
Некоммерческие организации, в том числе благотворительные и волонтерские, начнут сдавать отчетность в Минюст только в электронном виде через личный кабинет на сайте министерства по единой форме: новость.
Введение ЭДО при перевозке алкоголя
С 1 сентября 2025 обязательны электронные сопроводительные документы для перевозки алкогольной продукции. Этот срок не раз переносили. Но действует переходный период: до 01.09.2026 можно применять бумажные товарно-транспортные накладные.
