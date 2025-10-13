ЦОК КПП БСН 13.10 Мобильная
Владимир Бельковец-Краснов
Обзоры новостей

👓 Власти взялись за безработных, льготные ставки УСН могут резко ограничить, чек-лист для АУСН, грядет 6-дневка: топ-10 новостей у бухгалтеров на «Клерке» (6-12.10.2025)

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 6 по 12 октября 2025 года.

  1. 📅 Производственный календарь на ноябрь 2025 с праздниками и выходными

  2. ФНС рекомендует владельцам ПВЗ добровольно оформить трудовые отношения и доплатить налоги

  3. Российские операторы связи ввели 24-часовую блокировку услуг передачи данных и СМС в роуминге

  4. ❗ Льготные пониженные ставки УСН в регионах могут ограничить, чтобы не было фиктивной миграции бизнеса

  5. Матвиенко: безработные должны платить по 45 тысяч рублей в год на ОМС

  6. ❗ ФНС: кто не сможет обмениваться электронными документами с 1 января 2026

  7. 📋 Может ли ваш бизнес работать на АУСН — «Клерк» подготовил чек-лист

  8. 👎 Почти половина бухгалтеров считает, что УСН перестанет быть привлекательным в 2026 году

  9. Три главных изменения для плательщиков НДС с 1 октября 2025 года

  10. Стало известно, какие выплаты повысят с 1 апреля 2026 года на 14,8%

Как видно, нашу аудиторию интересуют особенности, как работаем и отдыхаем в конце октября-начале ноября, возможное ограничение льготных ставок УСН в регионах, повышенное внимание властей к безработным, изменения в ЭДО с налоговой с 2026 года. Также бухгалтеры активно присматриваются к АУСН в связи с грядущей очередной налоговой реформой.

