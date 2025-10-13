👓 Власти взялись за безработных, льготные ставки УСН могут резко ограничить, чек-лист для АУСН, грядет 6-дневка: топ-10 новостей у бухгалтеров на «Клерке» (6-12.10.2025)
📅 Производственный календарь на ноябрь 2025 с праздниками и выходными
ФНС рекомендует владельцам ПВЗ добровольно оформить трудовые отношения и доплатить налоги
Российские операторы связи ввели 24-часовую блокировку услуг передачи данных и СМС в роуминге
❗ Льготные пониженные ставки УСН в регионах могут ограничить, чтобы не было фиктивной миграции бизнеса
Матвиенко: безработные должны платить по 45 тысяч рублей в год на ОМС
❗ ФНС: кто не сможет обмениваться электронными документами с 1 января 2026
📋 Может ли ваш бизнес работать на АУСН — «Клерк» подготовил чек-лист
👎 Почти половина бухгалтеров считает, что УСН перестанет быть привлекательным в 2026 году
Три главных изменения для плательщиков НДС с 1 октября 2025 года
Стало известно, какие выплаты повысят с 1 апреля 2026 года на 14,8%
Как видно, нашу аудиторию интересуют особенности, как работаем и отдыхаем в конце октября-начале ноября, возможное ограничение льготных ставок УСН в регионах, повышенное внимание властей к безработным, изменения в ЭДО с налоговой с 2026 года. Также бухгалтеры активно присматриваются к АУСН в связи с грядущей очередной налоговой реформой.
