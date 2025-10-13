👓 Власти взялись за безработных, льготные ставки УСН могут резко ограничить, чек-лист для АУСН, грядет 6-дневка: топ-10 новостей у бухгалтеров на «Клерке» (6-12.10.2025)

Как видно, нашу аудиторию интересуют особенности, как работаем и отдыхаем в конце октября-начале ноября, возможное ограничение льготных ставок УСН в регионах, повышенное внимание властей к безработным, изменения в ЭДО с налоговой с 2026 года. Также бухгалтеры активно присматриваются к АУСН в связи с грядущей очередной налоговой реформой.