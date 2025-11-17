ЦОК ОК БСН 17.11 Мобильная
Обзоры новостей

👓 350 страниц (!) поправок ко 2 чтению законопроекта о налоговой реформе 2026, когда именно День бухгалтера: топ-10 новостей у бухгалтеров на «Клерке» (10-16.11.2025)

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 10 по 11 ноября 2025 года.

  1. Если человек сдает в аренду несколько объектов, и это приносит ему основной доход – нужно регистрировать ИП

  2. Когда отмечать День бухгалтера — мнения разделились

  3. Мобильные операторы не будут отвечать за отключение связи из-за угрозы атаки БПЛА

  4. На больничном официально разрешат работать

  5. Сколько денег надо перевести, чтобы операцию признали подозрительной

  6. Делать ли бухгалтеру декларацию 3-НДФЛ за ИП или директора

  7. ❗ ЦБ опубликовал новый список с 2026 года подозрительных операций: включили переводы самому себе по СБП

  8. ⚡ Опубликованы на 350 (!) страниц новые поправки в НК 2026 с лимитом для ПСН и НДС на УСН 20 млн руб.

  9. Минфин: мы пытаемся «собрать доходы отовсюду, откуда можем»

  10. Не все бухгалтеры понимают, кто должен платить НДФЛ с компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении

Как видно, нашу аудиторию интересуют новые критерии подозрительных денежных переводов, пересмотр властями параметров налоговой реформы 2026, когда именно День бухгалтера, ограничения доступа к интернету, предложение о новом режиме работы на больничном с полным сохранением з/п.

