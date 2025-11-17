Подписаться 👓 350 страниц (!) поправок ко 2 чтению законопроекта о налоговой реформе 2026, когда именно День бухгалтера: топ-10 новостей у бухгалтеров на «Клерке» (10-16.11.2025) Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 10 по 11 ноября 2025 года. 1,9 тыс. просмотров 71 открытие Комментировать 1