👓 350 страниц (!) поправок ко 2 чтению законопроекта о налоговой реформе 2026, когда именно День бухгалтера: топ-10 новостей у бухгалтеров на «Клерке» (10-16.11.2025)
Если человек сдает в аренду несколько объектов, и это приносит ему основной доход – нужно регистрировать ИП
Мобильные операторы не будут отвечать за отключение связи из-за угрозы атаки БПЛА
Сколько денег надо перевести, чтобы операцию признали подозрительной
❗ ЦБ опубликовал новый список с 2026 года подозрительных операций: включили переводы самому себе по СБП
⚡ Опубликованы на 350 (!) страниц новые поправки в НК 2026 с лимитом для ПСН и НДС на УСН 20 млн руб.
Не все бухгалтеры понимают, кто должен платить НДФЛ с компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении
Как видно, нашу аудиторию интересуют новые критерии подозрительных денежных переводов, пересмотр властями параметров налоговой реформы 2026, когда именно День бухгалтера, ограничения доступа к интернету, предложение о новом режиме работы на больничном с полным сохранением з/п.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию