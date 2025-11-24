👓 Ключевые параметры налоговой реформы 2026, новые правила камеральных проверок, налоговая нагрузка на АУСН: топ-10 новостей у бухгалтеров на «Клерке» (17-23.11.2025)
⚡️⚡️⚡️ Налоговые изменения-2026 приняли в окончательном чтении
Проценты на остаток по счету у ИП на УСН будут облагаться НДФЛ
❗ Депутаты приняли во втором чтении законопроект с налоговыми изменениями на 2026-2028 годы
С зарплаты руководителя меньше МРОТ с 2026 года нужно платить взносы, а платить саму зарплату не обязательно
❗ Сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов с 2026 года не изменятся. Власти передумали
❗ Пониженные ставки УСН будет фактически вводить только Правительство РФ
🔢 Рассчитайте налоговую нагрузку на УСН и АУСН в 2026 году — «Клерк» запустил специальный калькулятор
❗ Камеральные проверки будут проводить чужие налоговые инспекции
Как видно, нашу аудиторию интересуют параметры принятой налоговой реформы 2026, сдача ближайшей налоговой отчетности, новый подход к страховым взносам за руководителя, переход на АУСН и изменения по камеральным проверкам.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию