Владимир Бельковец-Краснов
Обзоры новостей

👓 Ключевые параметры налоговой реформы 2026, новые правила камеральных проверок, налоговая нагрузка на АУСН: топ-10 новостей у бухгалтеров на «Клерке» (17-23.11.2025)

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 17 по 23 ноября 2025 года.

  1. ⚡️⚡️⚡️ Налоговые изменения-2026 приняли в окончательном чтении

  2. ⌛ До 25 ноября 2025 года нужно сдать налоговую отчетность

  3. Проценты на остаток по счету у ИП на УСН будут облагаться НДФЛ

  4. ❗ Депутаты приняли во втором чтении законопроект с налоговыми изменениями на 2026-2028 годы

  5. С зарплаты руководителя меньше МРОТ с 2026 года нужно платить взносы, а платить саму зарплату не обязательно

  6. ❗ Сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов с 2026 года не изменятся. Власти передумали

  7. ❗ Пониженные ставки УСН будет фактически вводить только Правительство РФ

  8. В торговле все же будет можно применять ПСН в 2026 году

  9. 🔢 Рассчитайте налоговую нагрузку на УСН и АУСН в 2026 году — «Клерк» запустил специальный калькулятор

  10. ❗ Камеральные проверки будут проводить чужие налоговые инспекции

Как видно, нашу аудиторию интересуют параметры принятой налоговой реформы 2026, сдача ближайшей налоговой отчетности, новый подход к страховым взносам за руководителя, переход на АУСН и изменения по камеральным проверкам.

