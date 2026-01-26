Подписаться ✅ Налоговые изменения 2026, пекарня «Машенька» заставила власти переиграть параметры реформы, малому бизнесу упростят отчеты: топ-10 новостей на «Клерке» (19-25.12.2026) Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 19 по 25 января 2026 года. 283 просмотра 26 открытий Комментировать 1