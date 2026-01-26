8101 ОК МП моб
Владимир Бельковец-Краснов
Обзоры новостей

✅ Налоговые изменения 2026, пекарня «Машенька» заставила власти переиграть параметры реформы, малому бизнесу упростят отчеты: топ-10 новостей на «Клерке» (19-25.12.2026)

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 19 по 25 января 2026 года.

  1. Имущественный и социальный вычеты можно получить, даже если нет зарплаты

  2. У ИП с января 2026 появился риск доначисления налогов

  3. С 2026 года изменился порядок налогообложения процентного дохода со вкладов

  4. 🍞 Дозвонившийся Путину предприниматель собирается закрыть свою пекарню «Машенька»

  5. ФНС подсказала, как сделать вторую электронную подпись юрлица

  6. ❗❗ Кремль признал системную проблему с налогами малого бизнеса

  7. ❗ Для малого бизнеса могут ввести переходный период по налоговым изменениям-2026

  8. В каких сферах ожидается рост зарплат в 2026 году. Реальный рост составит всего 2,7%

  9. Бухгалтеры спорят — сколько надо брать денег за их работу. Выпуск № 10 подкаста «Налоговое утро»

  10. Детские сады предложили работать до 20:00, чтобы матери быстрее возвращались на работу — инициатива получила поддержку Путина

Как видно, нашу аудиторию интересуют изменения с 2026 года, корректировка основных параметров налоговой реформы, а также размер оплаты услуг бухгалтера.

Информации об авторе

