✅ Налоговые изменения 2026, пекарня «Машенька» заставила власти переиграть параметры реформы, малому бизнесу упростят отчеты: топ-10 новостей на «Клерке» (19-25.12.2026)
Имущественный и социальный вычеты можно получить, даже если нет зарплаты
С 2026 года изменился порядок налогообложения процентного дохода со вкладов
🍞 Дозвонившийся Путину предприниматель собирается закрыть свою пекарню «Машенька»
ФНС подсказала, как сделать вторую электронную подпись юрлица
❗❗ Кремль признал системную проблему с налогами малого бизнеса
❗ Для малого бизнеса могут ввести переходный период по налоговым изменениям-2026
В каких сферах ожидается рост зарплат в 2026 году. Реальный рост составит всего 2,7%
Бухгалтеры спорят — сколько надо брать денег за их работу. Выпуск № 10 подкаста «Налоговое утро»
Детские сады предложили работать до 20:00, чтобы матери быстрее возвращались на работу — инициатива получила поддержку Путина
Как видно, нашу аудиторию интересуют изменения с 2026 года, корректировка основных параметров налоговой реформы, а также размер оплаты услуг бухгалтера.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию