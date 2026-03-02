✅ Поручения Путина по налогам, бухгалтеры недовольны АУСН, изменения с марта 2026, НДФЛ могут повысить, новый налог: топ-10 новостей на «Клерке» (23.02-01.03.2026)
При дарении квартиры от матери сыну может быть налог: пример от УФНС
ФНС разъяснила, как считать минимальный срок владения недвижимостью
📅 Выходные в марте 2026: будет ли сокращенный день в пятницу, 6 марта
👶 Выплаты в декрете могут продлить до трех лет: Президент дал поручение
❗ Путин поручил до 1 мая 2026 года установить переходный период для выбора налогового режима
Кому должны больше платить: россияне перечислили самые недооцененные профессии
⏳ 25 февраля 2026 – последний день для представления налоговой отчетности
❗ Депутаты предлагают изменить прогрессивную шкалу НДФЛ: богатые должны платить больше
Как видно, нашу аудиторию интересуют изменения с марта 2026 года, налоговые поручения Президента, вопросы уплаты НДФЛ.
