Владимир Бельковец-Краснов
Обзоры новостей

✅ Поручения Путина по налогам, бухгалтеры недовольны АУСН, изменения с марта 2026, НДФЛ могут повысить, новый налог: топ-10 новостей на «Клерке» (23.02-01.03.2026)

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 23 февраля по 1 марта 2026 года.

  1. При дарении квартиры от матери сыну может быть налог: пример от УФНС

  2. ФНС разъяснила, как считать минимальный срок владения недвижимостью

  3. 📅 Выходные в марте 2026: будет ли сокращенный день в пятницу, 6 марта

  4. 👶 Выплаты в декрете могут продлить до трех лет: Президент дал поручение

  5. ❗ Путин поручил до 1 мая 2026 года установить переходный период для выбора налогового режима

  6. Кому должны больше платить: россияне перечислили самые недооцененные профессии

  7. 👓 Какие изменения с марта 2026 года: обзор для бухгалтера

  8. ⏳ 25 февраля 2026 – последний день для представления налоговой отчетности

  9. В России предлагают ввести налог на безопасность

  10. ❗ Депутаты предлагают изменить прогрессивную шкалу НДФЛ: богатые должны платить больше

Как видно, нашу аудиторию интересуют изменения с марта 2026 года, налоговые поручения Президента, вопросы уплаты НДФЛ.

