Криптобитва с налоговиками. Как ИП потерял более 5 млн руб. в споре с налоговой

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.

Материал подготовлен на основе решения Арбитражного суда Ростовской области №А53-6250/2025 от 19.06.2025 г.

Кстати, как найти любое судебное дело я писала ранее в статье:

Какие сервисы помогут найти судебное дело, не зная номера или других реквизитов?