Криптобитва с налоговиками. Как ИП потерял более 5 млн руб. в споре с налоговой

Материал подготовлен на основе решения Арбитражного суда Ростовской области №А53-6250/2025 от 19.06.2025 г.
📌Действующие лица и цена вопроса
Главные участники дела:
ИП Никитюк Дмитрий Александрович (ИНН 616206028483) — применяет УСН "доходы"
Межрайонная ИФНС №25 по Ростовской области — проводила камеральную проверку
Арбитражный суд Ростовской области — рассматривал спор
Финансовые показатели дела:
Оборот по счетам за 2022 год: 143,68 млн рублей
Доход от торговли криптовалютой: 92,55 млн рублей
Задекларированный доход: всего 800 982 рубля
Доначисленный налог УСН: 5 464 141 рубль
Штраф (со смягчением): 273 207 рублей
Движение денег и детальный анализ операций
Налоговая провела тщательный анализ банковских операций предпринимателя. Картина оказалась реально впечатляющей (поразительно на что надеялся криптоинтузиаст):
Банковские счета и обороты:
За 2022 год на счета ИП поступило 143,68 млн рублей
Открыто 92 (!) банковских счета в различных кредитных организациях.
В частности, в банках: ВТБ, АО "ОТП банк", АО "Райффайзенбанк", КБ "Ренессанс Кредит", ПАО АО "Сбербанк России", Коммерческий банк "Моском-мерцбанк", "МТС банк".
В "Тинькофф Банк" открывал брокерские счета в 2021 году, но в остальные периоды не помнит, чтобы открывал так много счетов. Правда и оспорить открытие счетов не сумел, несмотря на плохую память. Полагаю, что в ФНС настучали как раз перечисленные банки (один или несколько).
Переводы осуществлялись в банки Турции для покупки криптовалюты
Активно использовались счета третьих лиц (Тхайцугова Д.А., Глазунова В.В.). Кто не в теме в данном случае – это дропы.
Дропы это не только те, кто ворует деньги у пенсионеров. В большинстве случаев дропы, это как раз участники криптовалютных операций, через карты которых прогоняют деньги для заработка и ухода от налогообложения.
Следует понимать криминал не с том, что главный фигурант занимался деятельностью, связанной с цифровыми активами, а в том, что он не удосужился ее нормально оформить. В итоге подставил и себя и людей.
Но вернемся к нашему ИП из Ростовской области – моему земляку, но не моему знакомому.
Схема работы с криптовалютой была следующей:
Перевод рублей в турецкие банки через валютные операции
Покупка криптовалюты USDT через криптообменники в Турции
Перевод цифровых активов на биржу Binance
P2P-торговля с российскими пользователями
Получение рублей на личные карты от покупателей
Легальные доходы предпринимателя:
Согласно справкам от налоговых агентов, официальные доходы за 2016-2022 годы составили всего 51 120 рублей. Этот факт стал ключевым в доказательстве незаконности деятельности.
Судебная практика, на которую сослался суд в этом деле:
Постановление Президиума ВАС РФ №18384/12 о признаках предпринимательской деятельности от 18.06.2013
Постановление Пленума ВС РФ №18 от 24.10.2006 о систематическом получении прибыли
Почему проиграл ИП?
Фатальные ошибки в позиции ИП:
1. Неправильная квалификация деятельности
ИП утверждал, что операции с криптовалютой проводились им как физическим лицом. Однако суд установил системность операций. Еще бы при таких суммах, количестве сделок и количестве открытых банковских карт:
Сотни сделок в течение года
Массовый характер операций
Краткосрочность владения активами
Привлечение третьих лиц (дропов) к схеме
2. Отсутствие документального обоснования
Предприниматель не смог представить:
Документы, подтверждающие расходы на покупку криптовалюты (это одна из основных болей подобной деятельности)
Обоснование источника денежных средств на сумму порядка 143 млн рублей
Четкие пояснения по назначению банковских операций
3. Противоречивые показания
На допросах ИП давал взаимоисключающие объяснения:
Сначала отрицал знакомство с контрагентами
Позже признал организацию схемы торговли криптовалютой
Не смог объяснить происхождение крупных сумм на счетах
Все это непрофессионализм и самоуверенность в своих действиях.
4. Неверное понимание налогового законодательства
Основная ошибка — попытка разделить деятельность на предпринимательскую и личную. По действующему законодательству:
ИП не может совмещать УСН и общее налогообложение
Все доходы от предпринимательской деятельности облагаются в рамках выбранного режима
Регистрация ИП не ограничивает виды деятельности конкретными кодами ОКВЭД
Считаю, что криптовалютчик отделался относительно легко. Если бы налоговая приняла его доводы о том, что деятельность не связана с ИП, то вместо УСН 6% пришлось бы доначислить НДФЛ от 13% — и сумма оказалась бы значительно больше. Налицо неверная стратегия защиты с неправильной расстановкой акцентов.
Основные статьи НК РФ, на которые опирался суд:
Ст. 209-210 НК РФ — определение предпринимательской деятельности и налоговой базы по НДФЛ
Ст. 346.15 НК РФ — учет доходов при УСН в порядке статей 248-250 НК РФ
Ст. 346.17 НК РФ — кассовый метод признания доходов при УСН
П. 2 ст. 11 НК РФ — ответственность лиц, ведущих предпринимательскую деятельность без регистрации
Гражданское законодательство:
Ст. 128 ГК РФ — криптовалюта отнесена к "иному имуществу" как объекту гражданских прав
Ключевые выводы суда
Критерии предпринимательской деятельности с криптовалютой:
Систематичность операций (регулярность в течение длительного периода)
Массовость сделок (сотни операций)
Коммерческая направленность (цель получения прибыли)
Краткосрочность владения активами
Привлечение третьих лиц и ресурсов
Налоговые последствия:
Криптовалюта признается имуществом для целей налогообложения
Доходы от торговли цифровыми активами включаются в налоговую базу по УСН
Особый порядок налогообложения криптовалютных операций не предусмотрен
Практические рекомендации для бизнеса
Для действующих криптотрейдеров. Правильное документооборот ваше все!
Ведите детальный учет всех операций с криптовалютой
Сохраняйте документы о покупке/продаже цифровых активов
Фиксируйте курсы валют на даты операций
Ведите реестр контрагентов по P2P-сделкам
Если не понимаете, как оптимизировать налоги, обращайтесь за помощью
Налоговое планирование
Определите статус деятельности до начала операций. При систематической торговле оформляйте соответствующие коды ОКВЭД. Рассчитывайте налоговую нагрузку заранее. Резервируйте средства на уплату налогов
Соблюдение валютного законодательства
Уведомляйте об открытии зарубежных счетов. Соблюдайте требования валютного законодательства при переводах. Не используйте счета третьих лиц для проведения операций, если не понимаете, как это правильно делать
Для бухгалтеров и налоговых консультантов:
Оценивайте масштаб и системность криптовалютных операций
Анализируйте соответствие заявленных и фактических доходов
Проверяйте обоснованность применяемого налогового режима
Требуйте полный пакет документов по криптовалютным операциям
Контролируйте соответствие данных учета и банковских выписок
Ведите отдельную отчетность по операциям с цифровыми активами
Консультируйте клиентов о налоговых рисках заранее (!)
Рекомендуйте легализацию деятельности при признаках предпринимательства
Подготавливайте обоснования позиции для возможных проверок
В нашей практике в 2024 г. мы успешно отстояли позицию клиента и избежали доначислений по налогам в размере 3 млн рублей в рамках аналогичной налоговой проверки операций с криптовалютой. Ключевым фактором успеха стало своевременное обращение за профессиональной помощью и правильная правовая квалификация спорных операций, хотя и без хитрости не обошлось.
По моему мнению, в рассматриваемом деле при правильном подходе к специфике деятельности и надлежащем оформлении операций можно было бы сократить налоги на 80-90%. Это позволило бы избежать рисков как для основного фигуранта, так и для привлеченных участников схемы (дропов).
Завершая статью, скажу: помните, что в сфере налогообложения криптовалютных операций каждый случай уникален и требует индивидуального подхода. Только от вас зависит будет ваш бизнес легальным или вы продолжите играть в русскую рулетку. В текущих реалиях не приходится надеяться, что ФНС вас не заметит.
На этом завершаю свой материал.
