История бухгалтера Берты: кадровик поневоле или Как не сойти с ума, пока ищут HR

Не встречалось мне бухгалтеров пока, которые могут воскликнуть: «Да я 20 лет сижу и работаю на одном участке учета!». Дорогой читатель, а ты можешь похвастаться этим счастьем беззаботной работы?

Хотя.... Это даже хорошо — осваивать разные участки, налоговые режимы, документы — такие перемены делают профессию интереснее. Но когда ты и так главбух в небольшой сети магазинов, а тебе еще вдруг кадры приходится вести, тут поневоле занервничаешь.

Нашей главной героине — Берте Сергеевне, без приключений не живется. Пришел ее час вникнуть в процессы оформления сотрудников, ведь кадровик в организации внезапно...переехал в другую страну.

Одна за всех

Ох, давно я не писала. Но все же новая работа сильно затянула, к тому же тут очень энергичное руководство. То CRM подключили, то интернет-магазин запустили, а тут еще для полного счастья кадровик заявила, что переезжает. И не куда-нибудь, а в Болгарию. У нее там дочка, внуки, а тут кроме работы ничего не держит.

Ну, что же, я за человека рада конечно, жалко правда, сработались уже. Но тут оказалось, что найти Антонине Дмитриевне замену — это задача не № 1 для директора. У него сейчас и так забот полон рот, а поиском кадров обычно как раз Антонина и занималась. Так что пришлось мне самой искать ценный кадр. И вот тут выяснилось — настоящего спеца днем с огнем не отыщешь.

А еще я в кадрах все-таки не очень, на прошлой работе ими тоже занимался отдельный человек. Так что мои визиты в чат поддержки БухСофт Онлайн явно возросли. Да здравствует сила поддержки! Девочки, вы лучшие, спасибо за терпение и знания.

Ну, а пока все по порядку.

Первое, что я освоила — это опыт подборщика. Да-да, знаменитые сайты вакансий дошли и до меня.

Пока в кандидатах появились:

студентка с желанием «просто подработать»;

кадровик с 30-летним стажем, но пожеланием работы за 100 000 рублей в месяц (шеф только глаза закатил);

бухгалтер-кадровик, но с маленьким опытом, по-моему даже без него (говорила, что вела учет на дому — подтвердить нечем);

просто бухгалтер, вообще без опыта с кадрами.

Остальных не буду перечислять — в основном кандидаты даже до собеседования не доходили, т.к. заваливали простой тест. А некоторые переставали брать трубку или закрывали на сайте резюме. Коллеги, у вас также с подбором кадров, где вы ищете адекватных сотрудников?

И вот настал тот страшный момент, когда мне пришлось самой оформлять работника.

Вот вам лайфхаки:

Заранее составьте список документов, необходимых для приема на работу. Обязательные документы : трудовая книжка (если она электронная — пусть сотрудник об этом сообщит, лучше письменно), паспорт, номер ИНН, СНИЛС, для мужчин — военный билет. По необходимости — медкнижка, документы об образовании. У нас они не нужны, но начальство отдает предпочтение тем, у кого высшее образование или студентам, обучающимся на технических специальностях, например, связанных с программированием. Дополнительно попросите — сведения о номере контактного телефона, составе семьи, контактных лицах, на случай, если сотрудник перестанет выходить на связь, справку 2-НДФЛ, если работник был трудоустроен в этом году еще где-то (нужно для корректного расчета НДФЛ при применении вычетов), справку 182н (пригодится для расчета больничного), заявление на стандартные вычеты на детей и др. Не забудьте попросить написать заявление о приеме на работу. Подготовьте пакет документов по приему сразу на подпись новому сотруднику: приказ, локальные акты — положения, с которыми он должен ознакомиться под роспись, трудовой договор. А вот карточку Т-2 , как я с удивлением узнала, с 1 сентября вести не обязательно . Об этом мне тоже сообщила поддержка БухСофт. Приятно, что специалисты там в курсе таких актуальных перемен. Может переманить оттуда кого-нибудь? (задумалась). Если вы новичок на работе, то не забудьте уточнить — кто отвечает за первичный инструктаж на рабочем месте и есть ли какие-то особенности в компании по оформлению. В моем случае нужно было отправить работника к старшему продавцу магазина, который и проводилинструктаж на рабочем месте, а затем к спецу по охране труда — он должен был уже проинструктировать о работе с электроприборами (да, даже с компьютерами!).

После глубокого изучения приема сотрудников, я приготовилась ночевать в офисе, но...

Как только я стала вносить сведения о новом сотруднике в программу, БухСофт подсказал, какие документы надо оформить и даже сформировал их за меня. Вот я балда!

Кстати, милый БухСофт, спасибо тебе, что не заставляешь при оформлении сотрудника сразу вбивать СНИЛС, ИНН и прочие прелести. Оформить нового работника я смогла за 1 минуту.

Для приема человека на работу мне было достаточно ввести ФИО, дату рождения и вуаля:

Документы оформлены, выводим на печать, оформляем человека.

Но тут БухСофт меня заставил взбодриться — программа сразу напомнила, что надо подать сведения СЗВ-ТД.

Честно, мне стыдно, но я не вникала в электронные трудовые книжки и новые формы глубоко. Поэтому у меня из головы вылетело, что сдать СЗВ-ТД надо в течение дня, после того, как мы приняли сотрудника.

Я то считала, что сдавать отчет надо, как СЗВ-М — до 15 числа. 😲

Тут БухСофт спас дважды:

1.Сначала поиском. Я быстренько нашла сотрудницу в программе, дооформила ее прием. СЗВ-ТД уже был сформирован БухСофтом автоматически:

2.Потом напоминанием. Везде и всюду, пока не отправила СЗВ-ТД, программа выводила напоминания о подаче формы. И на главную страницу тоже. Дашборд — наше все.

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Это было в начале сентября, а потом кадры прорвало — наняли еще трех сотрудников, потом уволились двое (грузчики у нас — вечная текучка), параллельно я вела собеседования с потенциальными кадровиками и теряла уверенность — смогу ли еще продержаться?

Правда меня уже страховал БухСофт — пакет документов как на прием, так и на увольнение программа формировала сама, оставалось только его распечатать и дать на подпись сотруднику. СЗВ-ТД я отправляла в электронном виде, тоже через БухСофт Онлайн, не отходя от компьютера.

Заполните форму СЗВ-ТД в бухгалтерской программе БухСофт.

Удобный рубрикатор кодов должностей поможет не ошибиться в новых правилах заполнения отчета. Подсказки при заполнении всей формы Возможность заполнить отчет с нуля или загрузить готовый отчет для проверки. Программа БухСофт автоматически протестирует его на ошибки.

Наталья Чистотина, руководитель поддержки БухСофт, аттестованный бухгалтер в едином реестре с 2018 года. «Если при заполнении СЗВ-ТД Вы запутались, какой код должности выбрать для сотрудника, напишите мне в чат программы БухСофт. Я помогу вам в заполнении СЗВ-ТД, объясню, при каких кадровых перемещениях вы должны отправить отчет в ПФР. Закажите доступ к программе БухСофт и напишите мне в чат.» Заказать доступ к программе БухСофт

А ведь сейчас осень — мало коронавируса, так тут еще и сезонные простуды, ангины, прочие вирусы и болячки подоспели. Сотрудники штабелями выходят на больничные, а им на замену ищут временных работников. Даже самозанятых привлекают (это уже я предложила руководству — для разгрузки товара или для доставки нанимаем через биржи — очень удобно, а электронные документы оттуда я сразу загружаю в БухСофт).

Отдельное спасибо — за электронные больничные. Получение по ним данных из ФСС и заполнение потом реестров на выплаты — дело буквально нескольких минут. Иначе я бы просто с ума сошла.

А у вас тоже авралы из-за повальных больничных или только мне так «повезло»?

В общем «ищем таланты», а пока попробую справляться сама, хотя чем больше организация, тем сильнее она нуждается в отдельном специалисте по кадрам, особенно при большой текучке. Что-то и у меня насморк прорезался, а ведь сейчас конец квартала, разве может главбух в такое время болеть!