История бухгалтера Берты: кадровик поневоле или Как не сойти с ума, пока ищут HR

Не встречалось мне бухгалтеров пока, которые могут воскликнуть: «Да я 20 лет сижу и работаю на одном участке учета!». Дорогой читатель, а ты можешь похвастаться этим счастьем беззаботной работы?
Хотя.... Это даже хорошо — осваивать разные участки, налоговые режимы, документы — такие перемены делают профессию интереснее. Но когда ты и так главбух в небольшой сети магазинов, а тебе еще вдруг кадры приходится вести, тут поневоле занервничаешь.
Нашей главной героине — Берте Сергеевне, без приключений не живется. Пришел ее час вникнуть в процессы оформления сотрудников, ведь кадровик в организации внезапно...переехал в другую страну.
Одна за всех
Ох, давно я не писала. Но все же новая работа сильно затянула, к тому же тут очень энергичное руководство. То CRM подключили, то интернет-магазин запустили, а тут еще для полного счастья кадровик заявила, что переезжает. И не куда-нибудь, а в Болгарию. У нее там дочка, внуки, а тут кроме работы ничего не держит.
Ну, что же, я за человека рада конечно, жалко правда, сработались уже. Но тут оказалось, что найти Антонине Дмитриевне замену — это задача не № 1 для директора. У него сейчас и так забот полон рот, а поиском кадров обычно как раз Антонина и занималась. Так что пришлось мне самой искать ценный кадр. И вот тут выяснилось — настоящего спеца днем с огнем не отыщешь.
А еще я в кадрах все-таки не очень, на прошлой работе ими тоже занимался отдельный человек. Так что мои визиты в чат поддержки БухСофт Онлайн явно возросли. Да здравствует сила поддержки! Девочки, вы лучшие, спасибо за терпение и знания.
Ну, а пока все по порядку.
Первое, что я освоила — это опыт подборщика. Да-да, знаменитые сайты вакансий дошли и до меня.
Пока в кандидатах появились:
- студентка с желанием «просто подработать»;
- кадровик с 30-летним стажем, но пожеланием работы за 100 000 рублей в месяц (шеф только глаза закатил);
- бухгалтер-кадровик, но с маленьким опытом, по-моему даже без него (говорила, что вела учет на дому — подтвердить нечем);
- просто бухгалтер, вообще без опыта с кадрами.
Остальных не буду перечислять — в основном кандидаты даже до собеседования не доходили, т.к. заваливали простой тест. А некоторые переставали брать трубку или закрывали на сайте резюме. Коллеги, у вас также с подбором кадров, где вы ищете адекватных сотрудников?
И вот настал тот страшный момент, когда мне пришлось самой оформлять работника.
Вот вам лайфхаки:
- Заранее составьте список документов, необходимых для приема на работу. Обязательные документы: трудовая книжка (если она электронная — пусть сотрудник об этом сообщит, лучше письменно), паспорт, номер ИНН, СНИЛС, для мужчин — военный билет.
- По необходимости — медкнижка, документы об образовании. У нас они не нужны, но начальство отдает предпочтение тем, у кого высшее образование или студентам, обучающимся на технических специальностях, например, связанных с программированием.
- Дополнительно попросите — сведения о номере контактного телефона, составе семьи, контактных лицах, на случай, если сотрудник перестанет выходить на связь, справку 2-НДФЛ, если работник был трудоустроен в этом году еще где-то (нужно для корректного расчета НДФЛ при применении вычетов), справку 182н (пригодится для расчета больничного), заявление на стандартные вычеты на детей и др.
- Не забудьте попросить написать заявление о приеме на работу.
- Подготовьте пакет документов по приему сразу на подпись новому сотруднику: приказ, локальные акты — положения, с которыми он должен ознакомиться под роспись, трудовой договор. А вот карточку Т-2, как я с удивлением узнала, с 1 сентября вести не обязательно. Об этом мне тоже сообщила поддержка БухСофт. Приятно, что специалисты там в курсе таких актуальных перемен. Может переманить оттуда кого-нибудь? (задумалась).
- Если вы новичок на работе, то не забудьте уточнить — кто отвечает за первичный инструктаж на рабочем месте и есть ли какие-то особенности в компании по оформлению. В моем случае нужно было отправить работника к старшему продавцу магазина, который и проводилинструктаж на рабочем месте, а затем к спецу по охране труда — он должен был уже проинструктировать о работе с электроприборами (да, даже с компьютерами!).
После глубокого изучения приема сотрудников, я приготовилась ночевать в офисе, но...
Как только я стала вносить сведения о новом сотруднике в программу, БухСофт подсказал, какие документы надо оформить и даже сформировал их за меня. Вот я балда!
Кстати, милый БухСофт, спасибо тебе, что не заставляешь при оформлении сотрудника сразу вбивать СНИЛС, ИНН и прочие прелести. Оформить нового работника я смогла за 1 минуту.
Для приема человека на работу мне было достаточно ввести ФИО, дату рождения и вуаля:
Документы оформлены, выводим на печать, оформляем человека.
Но тут БухСофт меня заставил взбодриться — программа сразу напомнила, что надо подать сведения СЗВ-ТД.
Честно, мне стыдно, но я не вникала в электронные трудовые книжки и новые формы глубоко. Поэтому у меня из головы вылетело, что сдать СЗВ-ТД надо в течение дня, после того, как мы приняли сотрудника.
Я то считала, что сдавать отчет надо, как СЗВ-М — до 15 числа. 😲
Тут БухСофт спас дважды:
1.Сначала поиском. Я быстренько нашла сотрудницу в программе, дооформила ее прием. СЗВ-ТД уже был сформирован БухСофтом автоматически:
2.Потом напоминанием. Везде и всюду, пока не отправила СЗВ-ТД, программа выводила напоминания о подаче формы. И на главную страницу тоже. Дашборд — наше все.
Хотите кого-то уволить или принять на работу? Попробуйте БухСофт — оставляйте заявку, вам откроют доступ и все кадровые мероприятия оформите за пару минут, распечатаете образцы документов.
Это было в начале сентября, а потом кадры прорвало — наняли еще трех сотрудников, потом уволились двое (грузчики у нас — вечная текучка), параллельно я вела собеседования с потенциальными кадровиками и теряла уверенность — смогу ли еще продержаться?
Правда меня уже страховал БухСофт — пакет документов как на прием, так и на увольнение программа формировала сама, оставалось только его распечатать и дать на подпись сотруднику. СЗВ-ТД я отправляла в электронном виде, тоже через БухСофт Онлайн, не отходя от компьютера.
Заполните форму СЗВ-ТД в бухгалтерской программе БухСофт.
- Удобный рубрикатор кодов должностей поможет не ошибиться в новых правилах заполнения отчета.
- Подсказки при заполнении всей формы
- Возможность заполнить отчет с нуля или загрузить готовый отчет для проверки. Программа БухСофт автоматически протестирует его на ошибки.
Наталья Чистотина, руководитель поддержки БухСофт, аттестованный бухгалтер в едином реестре с 2018 года.
«Если при заполнении СЗВ-ТД Вы запутались, какой код должности выбрать для сотрудника, напишите мне в чат программы БухСофт. Я помогу вам в заполнении СЗВ-ТД, объясню, при каких кадровых перемещениях вы должны отправить отчет в ПФР. Закажите доступ к программе БухСофт и напишите мне в чат.»
А ведь сейчас осень — мало коронавируса, так тут еще и сезонные простуды, ангины, прочие вирусы и болячки подоспели. Сотрудники штабелями выходят на больничные, а им на замену ищут временных работников. Даже самозанятых привлекают (это уже я предложила руководству — для разгрузки товара или для доставки нанимаем через биржи — очень удобно, а электронные документы оттуда я сразу загружаю в БухСофт).
Отдельное спасибо — за электронные больничные. Получение по ним данных из ФСС и заполнение потом реестров на выплаты — дело буквально нескольких минут. Иначе я бы просто с ума сошла.
А у вас тоже авралы из-за повальных больничных или только мне так «повезло»?
В общем «ищем таланты», а пока попробую справляться сама, хотя чем больше организация, тем сильнее она нуждается в отдельном специалисте по кадрам, особенно при большой текучке. Что-то и у меня насморк прорезался, а ведь сейчас конец квартала, разве может главбух в такое время болеть!
Чем укрепляете иммунитет, коллеги — делитесь, а то я хожу и пахну, как аптечка — прополисом и оксолиновой мазью.