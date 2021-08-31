Как правильно выбрать код выполняемой функции в СЗВ-ТД: инструкция для бухгалтера

С 1 августа 2021 года Пенсионный фонд принимает сведения СЗВ-ТД по новой форме. Главное новшество — обязанность заполнения графы «Код выполняемой функции» всеми работодателями. Заполняется в со­от­вет­ствии с Об­ще­рос­сий­ским клас­си­фи­ка­то­ром за­ня­тий ОК 010–2014 (МСКЗ-08). Указывается кодовое обозначение работы сотрудника. При этом необходимо ориентироваться на фактически выполняемую работу, а не на должность сотрудника, прописанную в трудовом договоре. Не всегда получается сходу определить правильный код.

Что означает код выполняемой функции

Код представляет собой пять цифр в формате «ХХХХ.Х». Первые четыре — это код наименования группы занятий в Общероссийском классификаторе занятий ОКЗ-14. В классификаторе указаны коды не конкретных должностей или профессий, а обобщённых групп занятий.

Первая цифра кода обозначает основную группу, первая и вторая вместе — подгруппу, первая, вторая и третья — малую группу, все четыре цифры — начальную группу. Пятая цифра — контрольное число.

Рис. Что означают цифры в коде выполняемой функции

Как выбирать код в классификаторе

Предположим, нужно определить код выполняемой функции для семи работников, по которым компания сдаёт СЗВ-ТД (главного бухгалтера, расчетчика зарплаты, менеджера по подбору персонала, специалиста по охране труда, сторожа, кладовщика и водителя). Одних она принимает на работу, других увольняет, третьих переводит.

Первая цифра кода

Основные группы занятий систематизированы не по видам деятельности, а по уровню квалификации. На него указывает первая цифра кода. Например, для двоих расчётчиков зарплаты с разным образованием код выполняемой функции будет различаться.

У расчётчика с высшим образованием первая цифра кода будет 2 «Специалисты высшего уровня квалификации», а со средним образованием — 3 «Специалисты среднего уровня квалификации».

Для семи сотрудников из нашего примера первая цифра кода в зависимости от уровня квалификации будет такой, как показано в табл. 1.

Таблица 1. Первая цифра кода выполняемой функции

Должность сотрудника Первая цифра кода выполняемой функции Основная группа занятий Главный бухгалтер 1 Руководители Расчётчик зарплаты без высшего образования 3 Специалисты среднего уровня квалификации Менеджер по подбору персонала с высшим образованием 2 Специалисты высшего уровня квалификации Специалист по охране труда 2 Специалисты высшего уровня квалификации Сторож 5 Работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности Кладовщик 4 Служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учётом и обслуживанием Водитель 8 Операторы производственных установок и машин, сборщики и водители

Вторая цифра кода вместе с первой

Две первые цифры вместе — подгруппа основной группы занятий. Они указывают на вид деятельности работника. В нашем примере для семи работников они будут такими, как в табл. 2.

Таблица 2. Две первые цифры кода выполняемой функции

Должность сотрудника Две цифры кода выполняемой функции Подгруппа основной группы занятий Главный бухгалтер 12 Управляющие в корпоративном секторе и в других организациях Расчётчик зарплаты без высшего образования 33 Средний специальный персонал по экономической и административной деятельности Менеджер по подбору персонала с высшим образованием 24 Специалисты в сфере бизнеса и администрирования Специалист по охране труда 21 Специалисты в области науки и техники Сторож 54 Работники служб, осуществляющих охрану граждан и собственности Кладовщик 43 Служащие в сфере обработки числовой информации и учёта материальных ценностей Водитель 83 Водители и операторы подвижного оборудования

Третья цифра кода с первыми двумя

Три первые цифры вместе — малая группа. Они показывают глубокую специализацию. Например, для главного бухгалтера — 121 «Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью».

Для остальных работников нашего примера три первые цифры кода выполняемой функции смотрите в табл. 3.

Таблица 3. Три цифры кода выполняемой функции

Должность сотрудника Три цифры кода выполняемой функции Малая группа подгруппы основной группы занятий Главный бухгалтер 121 Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью Расчётчик зарплаты без высшего образования 331 Средний специальный персонал в сфере финансовой деятельности, учёта и обработки числовой информации Менеджер по подбору персонала с высшим образованием 242 Специалисты в области администрирования Специалист по охране труда 214 Специалисты в области техники, исключая электротехников Сторож 541 Работники служб, осуществляющих охрану граждан и собственности Кладовщик 432 Служащие, занятые учётом материалов и транспортных перевозок Водитель 832 Водители грузового и пассажирского транспорта легковых автомобилей, фургонов и мотоциклов

Четвертая цифра кода

Четыре цифры кода вместе определяют начальную группу занятий работника. В ней самая большая детализация выполняемой функции. Например, для главного бухгалтера код выполняемой функции — 1211.1 «Управляющие финансовой деятельностью».

Четыре цифры кода выполняемой функции работников из нашего примера и пятая — контрольное число, приведены в табл. 4.

Таблица 4. Все цифры кода выполняемой функции

Должность сотрудника Все цифры кода выполняемой функции Начальная группа занятий Главный бухгалтер 1211.1 Управляющие финансовой деятельностью Расчётчик зарплаты без высшего образования 3313.2 Помощники бухгалтеров Менеджер по подбору персонала с высшим образованием 2423.6 Специалисты в области подбора и использования персонала Специалист по охране труда 2149.8 Специалисты в области техники, не входящие в другие группы Сторож 5419.8 Работники служб, осуществляющих охрану граждан и собственности, не входящие в другие группы Кладовщик 4321.9 Служащие, занятые учётом, приёмом и выдачей товаров на складе Водитель 8322.6 Водители легковых автомобилей, такси и фургонов

Как проверить, что код выбрали правильно

Чтобы убедиться, что правильно подобрали код, посмотрите в классификаторе описания групп занятий. В них перечислены характерные работы и обязанности для групп данного уровня.

Для начальных групп в классификаторе есть примеры занятий. Например, для кода выполняемой функции 3313: ассистент бухгалтера и помощник бухгалтера.

Если описание не подходит к трудовой функции работника, посмотрите рекомендацию классификатора ниже примеров занятий. Для кода выполняемой функции 3313: бухгалтер — 2411, помощник актуария — 3314, бухгалтерский служащий — 4311.

Если сомневаетесь, правильно ли выбрали код выполняемой функции, можно проверить себя по профстандарту по должности работника. В разделе I «Общие сведения» посмотрите таблицу «Группа занятий». В ней есть коды из классификатора. Например, вот какие коды указаны в профстандарте «Бухгалтер», утверждённом приказом Минтруда от 21.02.2019 № 103н.

1120 Руководители учреждений, организаций, предприятий 1211 Управляющие финансовой деятельностью 2411 Бухгалтеры 4311 Служащие по бухгалтерским операциям и учёту

Конечно, профстандарт может быть не утверждён для конкретной должности или профессии работника. Её может не быть и в классификаторе. В этом случае все равно ориентируйтесь на основные характеристики трудовой функции в классификаторе.

Если определить код так и не получается, обратитесь с письменным запросом в Минтруд или ПФР. Именно ПФР будет контролировать, чтобы код выполняемой функции в СЗВ-ТД был в верном формате «ХХХХ.Х».

Для СЗВ-ТД подходит сразу несколько кодов выполняемой функции. Какой выбрать?

Бывает, что у сотрудника есть сразу несколько трудовых функций. Необходимо определить на какую функцию у сотрудника тратится больше времени, код этой функции и выбрать.

Пример. Бухгалтер совмещает обязанности кассира со своими обязанностями. Поскольку бухгалтерской работы у него больше, в графе 6 отчёта СЗВ-ТД укажите код для бухгалтеров — 2411.6.

Или такой пример. В небольшой компании специалист по кадрам занимается и подбором персонала, и ведением кадровой документации. Поскольку работы с документами у него больше, в графе 6 отчёта СЗВ-ТД у него будет код выполняемой функции специалиста по кадрам — 4416.6 «Служащие по ведению кадровой документации».

Коды выполняемых функций лучше определить заранее. Так вы быстрее заполните СЗВ-ТД при приёме или увольнении сотрудника. Ведь отчёт нужно сдать быстро — не позднее следующего дня с даты издания приказа.

Юлия Невдах — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более восьми лет.

Читайте другие статьи автора в нашем блоге: