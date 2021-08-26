Обязательная вакцинация: как отчитаться и не разрушить работу компании

Какие документы у сотрудников требовать нельзя, но надо. Кого можно отстранять от работы из-за отказа от прививки. Какой локально-нормативный акт принять, чтобы работа компании продолжалась.

Как работать, если придётся отстранить большую часть персонала. Как заполнить отчёты и сколько раз их нужно отправлять чиновникам.

Готовьтесь доказать, что требования чиновников выполнили, и подавайте отчёты в срок. Внимательно читайте постановления. Соберите доказательства того, что вы выполнили требование постановления главного санитарного врача в регионе – привить определённый процент работников. Точные требования по процентам найдите в постановлении главного государственного санитарного врача вашего субъекта.

Чтобы доказать, что вы выполняете требования чиновников и главного санитарного врача по региону, вам нужны данные о вакцинации сотрудника или документы, которые подтверждают, что привиться он не может.

Работник привился

Попросите его показать QR-код. Проверьте, что он действителен и ведёт на сайт госуслуг. Сканируйте код с помощью приложения в телефоне.

Ни код, ни сертификат о вакцинации работника у себя не храните, иначе заплатите штраф за незаконный сбор и хранение персональных данных. При необходимости проверяющие сами смогут получить информацию.

Работнику прививка противопоказана

Сотрудники, которым вакцина противопоказана, прививаться не обязаны. Убедитесь, что у таких работников есть медицинское заключение о медотводе. Хранить у себя этот документ нельзя. Роспотребнадзор сможет самостоятельно запросить его в рамках межведомственного взаимодействия у специалистов медицинской организации.

По закону вы не имеете права требовать от работников ни сертификат о прививке, ни медицинское заключение. Письменно ничего не запрашивайте, чтобы не дать Роскомнадзору оштрафовать вас за нарушение в области персональных данных. Не наказывайте сотрудников, которые отказались предоставить вам документ.

Чиновники из Роструда объяснили, что работников, которые не могут сделать прививку из-за противопоказаний, отстранять от работы не надо, п. 8 письма Роструда от 13.07.2021 № 1811-ТЗ. Даже, если сотрудник, которому прививка противопоказана, трудится в одной из сфер, для которой вакцинация обязательна, он может продолжить работу. Решите отстранить такого работника, рискуете в случае, если он пожалуется в ГИТ, заплатить штраф до 50 000 руб., ч. 1 ст. 5.27 КоАП.

Роспотребнадзор пока не разъяснил, что делать с теми, у кого есть противопоказания. Всех работников, которые не вакцинировались, несмотря на то, что прививка для них стала обязательной, следует отстранять, абз. 4 ч. 2 ст. 5 Закона от 17.09.1998 № 157 – ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Исключений в законе нет.

Работник переболел коронавирусом

Тех, кто переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев, на прививку не отправляйте – им вакцинироваться не надо. Учтите, что переболевшими считаются только те, кто обращался к врачу и кому диагноз поставили официально. Попросите таких работников показать вам QR – код или медзаключение, но не храните их.

Работник отказывается прививаться

Работники, которые отказываются сделать прививку по иным личным причинам, должны написать отказ, абз. 3 ч. 3 ст. 5 Закона об иммунопрофилактике. Этот отказ сохраните – он является основанием отстранить сотрудника от работы. Таких сотрудников необходимо отстранить от работы, абз. 8 ч. 1 ст. 76 ТК. Зарплату в течение всего периода, пока работника отстранили, ему платить не надо, ч. 3 ст. 76 ТК.

Отчетность

Не забывайте про отчёты. Нужно вам заполнять отчёт или нет, смотрите в постановлении главного санитарного врача или акте главы вашего региона.

О том, как заполнить отчёт о привитых сотрудниках мы писали тут

Первый отчёт — с информацией о вакцинации сотрудников однокомпонентной вакциной и о вакцинации первым компонентом — надо было сдать до 15 июля. Из-за того, что многие не успели сделать это вовремя, срок продлили до 22 июля. Второй — о вакцинации сотрудников вторым компонентом — до 15 августа включительно.

Не оставляйте персонал без зарплаты, маневрируйте, чтобы компания не разорилась

Вы обязаны отстранить без зарплаты всех непривитых сотрудников, для которых прививка обязательна. Срок отстранения – пока он не привьётся, либо пока главный санитарный врач региона не отменит своё постановление. Если таких сотрудников будет слишком много, работа компании может застопориться. Чтобы этого избежать, можно продолжать работу в ином формате. Придётся пойти на некоторые хитрости, чтобы и штраф не платить, и работу компании не останавливать.

Непривитых, для которых вакцинация обязательна, нельзя допускать к работе ни в какой форме. Альтернативы отправить их на удалёнку в законе нет. Если вы официально позволите непривитым продолжать трудиться, компанию ждет штраф до 500 000 руб., ст.6.3 КоАП.

Но неофициально вы можете договориться с работниками, которые могут работать дистанционно, что они перейдут на удалёнку. В таком случае труд работников придётся оплачивать особым образом.

Платить зарплату в период отстранения нельзя. Заменить её премией тоже не получится, так как премии являются частью зарплаты, ст. 129 ТК. А вот материальную помощь платить в период отстранения не запрещено.

Утвердите положение о матпомощи в период неблагополучной эпидемоилогической обстановки. Чтобы выплаты соответствовали утраченному заработку сотрудников, установите, что размер матпомощи равен или пропорционален зарплате. Укажите сроки выплаты, которые отличаются от дней зарплаты, чтобы проверяющие не заподозрили, что вы пытаетесь обойти закон.

Положение о матпомощи в период неблагополучной эпидемоилогической обстановки:

Предупредите работников, что период отстранения в любом случае не засчитывается в их стаж работы в организации, который даёт право на получение отпуска. Ознакомьте работников с положением под подпись. В расчётном листке укажите, что выплатили материальную помощь.

С матпомощи вы не должны отчислять взносы в страховые фонды, абз. 2 подп. 3 п.1 ст.422 НК, абз. 2 п. 3 ч. 1 ст. 20.2 Закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

У такой системы работы есть несколько плюсов и минусов. Взвесьте их, прежде, чем использовать на практике.

Плюсы. Компания продолжает работать. Сотрудники не требуют заработок. Повышается их лояльность к работодателю, который находит способ их поддержать. При этом работники пусть и неформально, но трудятся удаленно, опасность для здоровья дистанционщиков и их коллег вы не создаёте.

Минусы. Матпомощь надо платить всем работникам, а не только тем, кто готов работать удалённо, – иначе ГИТ накажет за дискриминацию. Требовать от работника выполнять обязанности и привлекать к ответственности за плохую работу не получится – официально он будет отстранён и работать не должен, ст. 192, 193 ТК. Расходы на матпомощь нельзя учитывать как расход, чтобы уменьшить сумму прибыли, на которую начисляется налог, подп. 23 п. 1 НК.

Юлия Невдах — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более восьми лет.

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