11 лучших постов в «Трибуне» за неделю. Выбор редакции

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Редакция «Клерка», руководствуясь субъективными критериями, и не претендуя на абсолютную истину, отобрала самые интересные посты «Трибуны» за последнюю неделю. Вот наш рейтинг.

1. Уволили за отсутствие на рабочем месте, суды восстановили Автор: Андрей Ивановский О чем текст: О судебном споре между стоматологической клиникой и ее сотрудницей. Врач отсутствовала на ночном дежурстве, указав в объяснительной выдуманную причину вместо реальной. Ее уволили. Чем хорош: Автор делает вывод, что если сотрудница указала в объяснительной не болезнь ребенка, а участие в следственных действиях — вполне возможно, она подходила к работодателю с первой причиной, но тот ей отказал. Дознаватель с допросом звучит солиднее, и можно сказать, что в случае отказа привод оформят. А ребенок, видимо, работодателя особо не пугает. Жаль, что людям приходится врать, потому что работодателю важнее другое.

2. О федеральных стандартах и их применении Автор: Сергей Верещагин О чем текст: О пользе новых ФСБУ и правильном применении стандартов в работе бухгалтерии. Чем хорош: Автор напоминает бухгалтерам, что, в отличие от советских или постсоветских инструкций и ПБУ, новые ФСБУ не обязывают нас вести учет по жестким правилам. Они дают право выбрать один из нескольких вариантов, каждый из которых будет правильным. А вот какой конкретно вариант выбрать — это уже ваше решение.

3. Аренда квартиры в командировке у физлица Автор: Julia. glavbuh О чем текст: О сборе документов, которые подтвердят оплату найма жилья. Чем хорош: Многих интересует, возможна ли аренда квартиры в командировке у физических лиц. Да, но есть нюансы. Автор дает рекомендации, какие документы собрать и как оформить наем квартиры.

4. Перспективы развития ТЦ: что влечет за собой уход с рынка международных брендов Автор: Евгений Бурденюк О чем текст: О проблемах пустеющих торговых центров. Снижается трафик, падает покупательский спрос, посетители не доходят до оставшихся в торговых центрах магазинов. Чем хорош: Автор рекомендует владельцам ТЦ выделить самых востребованных арендаторов, которые помогут объектам прожить сложный период. Это дисконты, дискаунтеры и магазины единой, фиксированной или низкой цены: «Светофор», Fix Price, «Галамарт». Все также будет иметь актуальность и продуктовый ритейл: «Пятерочка», «Магнит», «Лента» и другие магазины, способные держать более низкие цены на товары, чем небольшие арендаторы. На рынке останутся и продолжат развиваться аптеки, пекарни, кондитерские и кофейни формата To Go.

5. Как доказать движимость имущества. Какой ущерб при перемещении считать приемлемым Автор: anischenko_av О чем текст: О ключевом различии между движимым и недвижимым имуществом — невозможности перемещения последнего без значительного ущерба, решающем аргументе в налоговом споре. Чем хорош: Автор рассказал, какой уровень ущерба при перемещении объекта позволяет считать его движимым. Как обосновать размер ущерба. И как убедить арбитров в своей правоте. А также, поможет ли компании письмо от производителя.

6. Самозанятых станет больше: стоит ли с ними сотрудничать Автор: Туров и Партнеры О чем текст: О том, что не стоит путать трудовые отношения с гражданско-правовыми. И о том как безопасно сотрудничать с самозанятыми. Чем хорош: Автор поясняет, что самозанятые это не полная альтернатива трудовым взаимоотношениям. И не везде правильно оформляют взаимоотношения с самозанятыми. Об этом свидетельствует и уже свежая судебная практика. Например, иногда договор с самозанятым, который сидит на рабочем в компании ежедневно с 9 до 6, выполняет свои трудовые обязанности, признают трудовым.

7. Каждой уборщице по охраннику Автор: AlyaMir О чем текст: О том, как ЧОПовцы решили прибираться в охраняемом помещении, а их за это чуть было не оштрафовали и не лишили лицензии. Чем хорош: Автор выбрала интересную ситуацию, актуальную не только для ЧОПовцев, но и для сферы клининга. Ведь компании, желающие получать бОльшую прибыль за счет экономии на налогах (ФОТ и страховые взносы), нередко меняют вид деятельности, в итоге получают ценовое преимущество, а лишь небольшая часть добросовестных плательщиков несет основную налоговую нагрузку за всю отрасль.

8. Законопроект об упрощенной ликвидации ООО. Это что за праздник? Автор: biznesinalogi О чем текст: О законопроекте. Если его примут, то при соблюдении определенных условий ликвидация ООО будет проходить в очень простом порядке — по заявлению учредителя. Чем хорош: В тексте автор выделила важное для бухгалтера. Рассказала о последствиях принятия закона. Особенно приятно будет бухгалтерам, которые раньше отправляли нулевку на УСН на ликвидацию к юристам и не хотели заниматься этой долгой и, давайте честно, очень нудной процедурой. После вступления нового порядка в силу можно будет вводить в свой портфель эту услугу, разрабатывать тарифы и помогать клиентам.

9. Подъехали позитивные разъяснения от ФНС касательно возможности применять налоговые ИТ-льготы! В чем подвох? Автор: Artemtax О чем текст: О письме ФНС, в котором налоговая служба открыто заявила, что не против выделения ИТ департаментов из крупных компаний в отдельные юрлица. Чем хорош: Автор считает письмо ФНС позитивным знаком, но его смущают некоторые метания по данному вопросу. Поэтому он рекомендует никого не слушать, применять льготы, но готовить четкую бизнес цель под любую реструктуризацию.

10. Расходы на один объект ОС при строительстве не должны переноситься на другой Автор: Волынец Гульнара О чем текст: О ситуации, когда компания ликвидировала завод, который отказалась достраивать из-за экономической нецелесообразности. Затраты списала во внереализационные расходы. Но инспекция с таким подходом не согласилась. Чем хорош: Автор дает рекомендации, что делать в ситуации, когда компания отказалась от строительства одного объекта и вместо него построила другой. Обращает внимание, что единовременное включение в расходы стоимости сносимых объектов недвижимости — лакомый кусок при налоговой проверке.