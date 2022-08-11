10 лучших постов в «Трибуне» за неделю. Выбор редакции

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Редакция «Клерка», руководствуясь субъективными критериями, отобрала самые интересные посты «Трибуны» за последнюю неделю. Вот наш рейтинг.

1. Как отчитаться за электронные кошельки Автор: Александр42 О чем текст: О том, как и когда нужно отчитываться за электронные кошельки и когда этого можно или нужно не делать. Чем хорош: Злободневностью. Электронные кошельки стали уже обычным делом. Они удобны тем, кто не хочет быть под лупой «большого брата». Но и в обычной хозяйственной деятельности используются все чаще. Автор собрал в одном месте информацию, полезную бухгалтерам.

2. Про ЭЦП от технаря — азы для начинающих Автор: lubezniy О чем текст: Общая информация от технического специалиста, которую может быть полезно знать каждому работающему с электронными подписями. Чем хорош: Энциклопедичностью. Здесь буквально все, что вы хотели знать об электронных подписях, но боялись спросить. И даже то, что вы никогда не планировали узнавать о них )

3. Что происходит сейчас, и с аутсорсом, и с бухучетом вообще Автор: Бухгалтерия ада слушает О чем текст: О том, что надвигается Великая бухгалтерская депрессия. Выживет ли после нее профессия бухгалтер — не факт. Чем хорош: Провокационностью. Авторы сознательно вызывают читателя на дискуссию, гиперболизируя проблемы бухгалтерского аутсорса и собственные эмоции. По-моему, получилось )

4. Многомиллионный бизнес или мотивация решает всё! Моя история Автор: Евгений Бурденюк О чем текст: Синопсис мемуаров или автобиографии в стиле «Жизнь замечательных людей». Чем хорош: Искренностью. Обычно подобные мемуары скатываются в самолюбование. И здесь тоже автор удержался буквально на грани. Но, в итоге, читать интересно.

5. Идеальная структура финансового отдела Автор: pravila-finansov О чем текст: О том, что не все компании могут позволить себе финансовый отдел. И не всем он нужен. Чем хорош: Автор дает рекомендации, как определить, когда компания сможет обойтись только финансовым менеджером, когда потребуется финансовый директор, а когда лучше создать целый финансовый отдел. И еще, стоит ли финдира подчинять главбуху или лучше главбуха подчинить финдиру.

6. Застройщик многоквартирного жилого дома и НДС Автор: Сергей Верещагин О чем текст: О том, что Минфин в своем репертуаре. Опубликовал еще пару писем, которые подтверждают сложившуюся его стараниями схему налогообложения застройщика. Чем хорош: Автор выделяет суть новых писем Минфина: если застройщик какие-то строительные работы выполняет своими силами, то в цену договора включен, получается, и налог на добавленную стоимость. Почему? А вот потому.

7. Кто не успел, тот опоздал? Новый закон по ИТ-льготам Автор: Artemtax О чем текст: О том, что с 1 августа 2022 года утратил силу прежний порядок госаккредитации ИТ-компаний. И о последствиях для бизнеса. Чем хорош: Выводами и рекомендациями. Если ваша компания уже аккредитована — защищайте аккредитацию любой ценой, чтобы пройти возможную проверку Минцифры. Если компания не аккредитована, дожидайтесь официального порядка аккредитации и предпринимайте попытки аккредитоваться. Также заранее, продумайте структуру услуг и персонала ИТ-компании.

8. Маркировка... рекламы Автор: Январь О чем текст: О том, что случился Федеральный закон от 02.07.2021 № 347-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе», который, оказывается, с 1 сентября 2022 уже действует. Чем хорош: Автор предупреждает заранее, что цензурных слов у нее не хватает... Но все-таки находит их, чтобы выразить свое возмущение законодательными инициативами в сфере маркировки рекламы.

9. Суды поддержали беременную в восстановлении на работе после ухода по соглашению Автор: Андрей Ивановский О чем текст: О праве сотрудницы, которая уволилась по соглашению сторон, а после узнала, что беременна, это соглашение разорвать и восстановиться на работе. Чем хорош: Автор, проанализировав аргументы сторон, поддерживает решение суда. Замечает, что в иных случаях работодатель, узнав, что сотрудница беременна, просто принуждает ее подписать заявление «по собственному». И остается она ни с чем. А здесь женщине удалось добиться восстановления на работе.