Обзоры для бухгалтера

10 лучших постов в «Трибуне» за неделю. Выбор редакции

Многие завсегдатаи «Клерка» не просто читают чужие тексты, но и создают свои — в «Трибуне», сервисе персональных блогов. Вот обзор самых интересных постов за последнюю неделю по мнению редакции «Клерка».

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10 лучших постов в «Трибуне» за неделю. Выбор редакции

Что такое Трибуна

«Трибуна» — это персональные некоммерческие блоги пользователей. Блог ведет конкретный человек от своего имени, чтобы высказать мнение, поделиться историей, обсудить новости.

В «Трибуне» нет (или почти нет — Роскомнадзор не дремлет) модерации. Ваш текст сразу появится в ленте. Допустимо писать на любые темы, но без рекламы.

Важные и интересные посты по налогам, учету, юриспруденции, менеджменту, предпринимательству «Клерк» продвигает на главной странице, в рассылках и в соцсетях.

Редакция «Клерка», руководствуясь субъективными критериями, отобрала самые интересные посты «Трибуны» за последнюю неделю. Вот наш рейтинг.

1. Как отчитаться за электронные кошельки

Автор: Александр42

О чем текст: О том, как и когда нужно отчитываться за электронные кошельки и когда этого можно или нужно не делать.

Чем хорош: Злободневностью. Электронные кошельки стали уже обычным делом. Они удобны тем, кто не хочет быть под лупой «большого брата». Но и в обычной хозяйственной деятельности используются все чаще. Автор собрал в одном месте информацию, полезную бухгалтерам.

2. Про ЭЦП от технаря — азы для начинающих

Автор: lubezniy

О чем текст: Общая информация от технического специалиста, которую может быть полезно знать каждому работающему с электронными подписями.

Чем хорош: Энциклопедичностью. Здесь буквально все, что вы хотели знать об электронных подписях, но боялись спросить. И даже то, что вы никогда не планировали узнавать о них )

3. Что происходит сейчас, и с аутсорсом, и с бухучетом вообще

Автор: Бухгалтерия ада слушает

О чем текст: О том, что надвигается Великая бухгалтерская депрессия. Выживет ли после нее профессия бухгалтер — не факт.

Чем хорош: Провокационностью. Авторы сознательно вызывают читателя на дискуссию, гиперболизируя проблемы бухгалтерского аутсорса и собственные эмоции. По-моему, получилось )

4. Многомиллионный бизнес или мотивация решает всё! Моя история

Автор: Евгений Бурденюк

О чем текст: Синопсис мемуаров или автобиографии в стиле «Жизнь замечательных людей».

Чем хорош: Искренностью. Обычно подобные мемуары скатываются в самолюбование. И здесь тоже автор удержался буквально на грани. Но, в итоге, читать интересно.

5. Идеальная структура финансового отдела

Автор: pravila-finansov

О чем текст: О том, что не все компании могут позволить себе финансовый отдел. И не всем он нужен.

Чем хорош: Автор дает рекомендации, как определить, когда компания сможет обойтись только финансовым менеджером, когда потребуется финансовый директор, а когда лучше создать целый финансовый отдел. И еще, стоит ли финдира подчинять главбуху или лучше главбуха подчинить финдиру.

6. Застройщик многоквартирного жилого дома и НДС

Автор: Сергей Верещагин

О чем текст: О том, что Минфин в своем репертуаре. Опубликовал еще пару писем, которые подтверждают сложившуюся его стараниями схему налогообложения застройщика.

Чем хорош: Автор выделяет суть новых писем Минфина: если застройщик какие-то строительные работы выполняет своими силами, то в цену договора включен, получается, и налог на добавленную стоимость. Почему? А вот потому.

7. Кто не успел, тот опоздал? Новый закон по ИТ-льготам

Автор: Artemtax

О чем текст: О том, что с 1 августа 2022 года утратил силу прежний порядок госаккредитации ИТ-компаний. И о последствиях для бизнеса.

Чем хорош: Выводами и рекомендациями. Если ваша компания уже аккредитована — защищайте аккредитацию любой ценой, чтобы пройти возможную проверку Минцифры. Если компания не аккредитована, дожидайтесь официального порядка аккредитации и предпринимайте попытки аккредитоваться. Также заранее, продумайте структуру услуг и персонала ИТ-компании.

8. Маркировка... рекламы

Автор: Январь

О чем текст: О том, что случился Федеральный закон от 02.07.2021 № 347-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе», который, оказывается, с 1 сентября 2022 уже действует.

Чем хорош: Автор предупреждает заранее, что цензурных слов у нее не хватает... Но все-таки находит их, чтобы выразить свое возмущение законодательными инициативами в сфере маркировки рекламы.

9. Суды поддержали беременную в восстановлении на работе после ухода по соглашению

Автор: Андрей Ивановский

О чем текст: О праве сотрудницы, которая уволилась по соглашению сторон, а после узнала, что беременна, это соглашение разорвать и восстановиться на работе.

Чем хорош: Автор, проанализировав аргументы сторон, поддерживает решение суда. Замечает, что в иных случаях работодатель, узнав, что сотрудница беременна, просто принуждает ее подписать заявление «по собственному». И остается она ни с чем. А здесь женщине удалось добиться восстановления на работе.

10. Жена отсудила у любовницы подарки мужа

Автор: Юзвак Максим

О чем текст: Автор описал интересное судебное решение из Китая и порассуждал о российских перспективах в аналогичной ситуации.

Чем хорош: Юридической аналитикой и возможностью применить выводы автора на практике.

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