Как отчитаться за электронные кошельки

Электронный кошелек представляет собой аналог банковского счета. Наиболее часто он используется для оплат за товары и услуги в интернете.

ФНС признает электронными кошельками не все онлайн-сервисы. По их мнению, электронным кошельком считается финансовый инструмент, который отвечает всем критериям банковского счета, то есть позволяет осуществлять такие действия:

безналичная оплата за товары и услуги;

осуществление иных платежей: переводы, пополнения на счета или электронные кошельки третьих лиц;

снятие денежных средств.

Примером иностранных электронных кошельков выступают, в частности, кошельки, открытые в таких системах, как Neteller, Skrill и Paysera. Со списком иностранных электронных кошельков и их реквизитов можно ознакомиться на сайте ФНС.

Отчётность

Если есть такие электронные кошельки (т.е. которые удовлетворяют 3 вышеуказанным критериям), то в общем случае сдается в ФНС отчет по форме КНД 1112521. Отчёты об использовании иностранных электронных кошельков необходимо сдавать по правилам, утверждённым постановлением Правительства РФ от 27.09.2021 № 1618.

Отчёт представляется отдельно по каждому счету (вкладу) в банке, иной организации финансового рынка за пределами РФ, а также в отношении каждого электронного средства платежа (электронного кошелька). При этом отчет по электронному средству платежа подается с момента, когда зачисленная на него с начала года сумма превысила 600 тыс. руб. (либо её эквивалент в иностранной валюте).

Форма содержит 10 листов.

Отчет по электронному кошельку включает листы 1, 7 — 10 (п. 4 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.12.2005 № 819).

В каждом листе в первую очередь заполните поля «ИНН» и «КПП» (КПП приводят только организации).

В отчете: листы № 1 (сведения об организации/ИП), 7 (сведения о самом кошельке), 8 (сведения об остатке денежных средств на кошельке), 9 (сведения о зачислениях средств на кошелек) и 10 (сведения о списаниях с кошелька).

Все прочие листы не заполняются и не представляются. Количество листов № 8–10 отчета должно соответствовать количеству валют остатка денежных средств на электронном кошельке. Листы № 9 и 10 отчета заполняются и представляются в составе отчета при наличии переводов (зачисление или списание) денежных средств с кошелька соответственно.

Для представления отчета в электронном виде по ТКС используйте формат, рекомендованный ФНС России (п. 6 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.12.2005 № 819, Письмо ФНС России от 21.12.2021 № ШЮ-4-17/17916@).

Закон № 499-ФЗ от 30.12.2020 года, который вступил в силу с 01 июля 2021 года внес ряд изменений в правила валютного контроля. Они касаются переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными финансовыми учреждениями, а также отчетности. Т.е. отчетность сдается с этого периода.

Сдавать отчеты должны ИП или организации, которые соответствуют условиям:

Электронный кошелек открыт иностранным учреждением, организацией, который использует лицензию на перевод денег без открытия банковского счета.

Движение по электронному кошельку в течение календарного года превысить 600 тыс. руб. или эквивалент в валюте.

Если компания иностранная, тогда следует подавать отчетность. Когда стороной сделки выступает компания, имеющая российское представительство, через которое предоставляется услуга, тогда отчеты подавать не нужно.

Предприниматели и юридические лица обязаны подавать отчет в налоговую в течение 30 дней после завершения отчетного квартала. То есть первый отчет по электронным кошелькам за III квартал 2021 г. к сроку необходимо было предоставить до 31.10.2021, но только если за указанный период оборот более 600 тыс. руб.

Физическим лицам отчитаться за денежные обороты по электронным кошелькам необходимо было до 1 июня 2022 года, при условии, что за отчетный период — с 01.07.2021 по 31.12.2021 обороты более 600 тыс. руб. В будущем отчет подается, если указанный порог будет пройден в течение календарного года и один раз в год.

Отчеты подаются:

по ТКС через оператора электронного документооборота;

в электронном виде через кабинет налогоплательщика;

на бумаге в соответствующее отделение ФНС;

заказным письмом с уведомлением о вручении.

Вместе с отчетами обязательно следует предоставлять документы, подтверждающие указанные сведения. При этом, если документы составлены на иностранном языке, тогда необходимо их перевести на русский. Перевод должен быть заверен в соответствии с законодательством РФ, в некоторых случаях — нотариально.

Штрафы

Если компания или ИП, физическое лицо не сдаст отчет об использовании иностранного электронного кошелька либо нарушит сроки его сдачи, ее оштрафуют по ст. 15.25 КоАП РФ.

Самый большой штраф предусмотрен за непредставление отчета. Данное нарушение повлечет наложение административного штрафа на организацию или ИП в размере от 20 до 40% суммы средств, зачисленных на кошелек в отчетном периоде (ч. 1.1 ст. 15.25 КоАП РФ).

Если компания просто просрочит сдачу отчета, то величина штрафа будет зависеть от периода такой просрочки. Так, просрочка не более чем на 10 дней повлечет предупреждение или наложение административного штрафа на ИП в размере от 500 до 1 000 рублей, а на организацию — от 5 до 15 тыс. руб. (ч. 6.1 ст. 15.25 КоАП РФ).

Нарушение сроков сдачи отчета более чем на 10 дней повлечет наложение административного штрафа ИП в размере от 2 до 3 тыс. руб., а на организацию — от 20 до 30 тыс.руб. (ч. 6.2 ст. 15.25 КоАП РФ). Просрочка сдачи отчета более чем на 30 дней повлечет наложение административного штрафа на ИП в размере от 4 до 5 тыс. руб., а на организацию — от 40 до 50 тыс. руб. (ч. 6.3 ст. 15.25 КоАП РФ).

Повторное нарушение порядка сдачи отчета грозит ИП штрафом в размере от 30 до 40 тыс. руб. Организации же за повторное нарушение будут оштрафованы уже на сумму от 400 до 600 тыс. руб. (ч. 6.5 ст. 15.25 КоАП РФ).