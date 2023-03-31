О каком моратории мечтают все бухгалтеры / БухСтрим

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🔔 Канал «Красный уголок бухгалтера» в Telegram

В Бухстриме мы рассказываем и показываем самые важные события и изменения, которые накопились за последние две недели:

какую отчетность надо сдавать, а какую не надо;

о каком моратории мечтают все бухгалтеры;

новый способ регистрации в новом СФР;

а также, как обычно много свежих налоговых разъяснений.

👍 Более 150 комментариев, более 20 тысяч просмотров и 10 тысяч дочитываний. Это всё ваша реакция на сообщение о планах ввести мораторий на работу Единого Налогового Счета.

В Совете Федерации предлагают усовершенствовать систему и рассматривают вопрос о введении моратория. Но без странностей здесь не обошлось, так как в предложении сенаторов прозвучала только дата завершения моратория – это до 1 января 2025 года, а когда будет старт – осталось неизвестным.

Тем не менее власти начинают задумываться, что от ЕНП страдают не только бухгалтера, но местные бюджеты, в которых образуются кассовые разрывы.

Надеюсь, вы понимаете, что это были не все новости про ЕНС. Поэтому продолжим.

😃 Пока одни мечтают об отмене и моратории, другие научились подавать заявления на зачет ЕНП в счет фиксированных взносов.

Эта новость касается тех предпринимателей, которые уплатили фиксированные взносы на КБК ЕНП. Для уменьшения на налогов по УСН и ПСН они должны подать заявление о зачете.

Ранее бухгалтеры задавались вопросом – какой срок уплаты указывать в этом заявлении. Налоговики давали разные разъяснения. Для взносов в фиксированном совокупном размере было три варианта: 09.01.2024, 31.12.2023, 31.03.2023.

ФНС в своем Telegram-чате пояснила, что указывать в заявлении надо такие сроки:

по фиксированным взносам за 2023 год – 09.01.2024;

по взносам 1% за 2023 года – 01.07.2024;

по взносам 1% за 2022 года – 03.07.2023.

Вооружившись правилами заполнения заявления, теперь его наконец-то можно сформировать в личном кабинете. Причем на практике работал только один способ отправки – по ТКС, потому что в личном кабинете такой функции не было. Теперь она есть.

В связи с этим у меня вопрос: а вы смогли взломать личный кабинет и отправить заявление? Поделитесь в комментариях своими успехами.

Во Вконтакте, кстати, гуляет новый мем:

Подписчики делятся своими невероятными историями, оставляют рекомендации и советы по добычи сведений из ФНС.

Если у вас есть свой лайфхак, или наоборот ничего не сверяется, то обращайтесь к коллегам.

Это было небольшое лирическое обсуждение, теперь предлагаю окунуться в тему отчетности.

😲 Конец марта – это всегда горячая пора для сдачи годовой бухгалтерской и финансовой отчетности, одновременно с этим нужно готовить квартальные отчеты.

За 1 квартал 2023 года будет новая форма 6-НДФЛ в редакции приказа ФНС от 29.09.2022.

Вкратце скажу, что в разделе 2 расчета 6-НДФЛ указывают обобщенные показатели по всем физлицам нарастающим итогом.

В первом квартале будет доход и налог за период с 01.01.2023 по 31.03.2023.

То есть, в разделе 2 не надо ориентироваться на периоды с 23 по 22 число.

Далее за 1 квартал 2023 года Расчет по страховым взносам нужно представлять на новом бланке.

Из-за объединения взносов на ОПС, ОМС и страхование по ВНиМ структура расчета изменилась: ряда подразделов больше нет, а у других теперь иные номера.

Запоминайте обязательные листы нового РСВ в 2023 году:

титульный лист;

разд. 1;

подраздел 1;

разд. 3.

Остальные листы – только для отдельных плательщиков, например для тех, кто платит взносы по доптарифу.

Обязательно ознакомьтесь с нашим материалом, здесь вас ждут образцы для заполнения нового РСВ и нулевого расчета.

👉 Декларацию по УСН за прошлый год нужно сдать раньше, но по старой форме.

Декларацию по УСН за 2022 год подайте:

за организацию – не позднее 27 марта 2023 года, так как действует перенос с 25 марта;

за предпринимателя – не позднее 25 апреля 2023 года.

Чтобы не ошибиться, когда и какой отчет сдавать, предлагаем нашим читателям календарь бухгалтера на 2023 год со сроками сдачи основных отчетов.

👂 Вы часто спрашиваете, как составить бухгалтерскую отчетность, если на новые ФСБУ ваша компания так пока и не перешла.

Если вы не применяли ФСБУ с 2022 года, еще достаточно времени, чтобы попытаться составить бухгалтерскую отчетность с учетом новых правил. Это безопаснее, ведь если компания не применяла новые ФСБУ и исказила показатели отчетности более чем на 10 процентов, это грубое нарушение. Директору или главбуху компании грозит штраф от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

Для формирования годового отчета за 2022 год вам будет полезен следующий материал на портале Клерка. Там говорим про сроки сдачи, кто и какие формы отчетности обязан сдавать.

Например, С 01.01.2023 аудит бухгалтерской и финансовой отчетности непубличных акционерных обществ необязателен. Кроме случаев, установленных федеральными законами.

От правильной бухгалтерской отчетности зависят все показатели управленческого учета, а значит и решения, которые принимает руководитель. Если хотите всё знать про управленку, вести и настраивать учет, записывайтесь на одноименный курс повышения квалификации. За один месяц теории и практики, прокачаете свои навыки и захотите внедрить управленческий учет в своей организации.

👀 Напоминаю, что с января 2023 года работники по договорам ГПД получили часть привилегий, которые ранее были доступны только сотрудникам с трудовыми договорами, например, больничные листы. За эти привилегии приходится расплачиваться организациям, то есть платить больше страховых взносов.

А также сдавать отчеты при заключении или расторжении договора оказания услуг. Я имею в виду бывшую форму СЗВ-ТД, теперь это подраздел 1.1 ЕФС-1, который отправляем в СФР не позднее следующего рабочего дня.

Не забудьте, что в графе «Код выполняемой функции» для трудовых договоров по-прежнему нужен код из ОКЗ. Как и для договоров ГПХ.

По всем остальным кадровым мероприятиям: перевод сотрудника на другую постоянную работу и (или) выбор бумажной или электронной трудовой книжки, вы должны были отправить отчет до 27 марта.

А вы знали, что при прекращении договора ГПХ, как и при увольнении штатного сотрудника, исполнителю надо выдать выписки из ЕФС-1 и ПСФЛ.

Это, в частности, такие документы:

выписка из подраздела 1.1 формы ЕФС-1 (бывшая СЗВ-ТД);

выписка из подраздела 1.2 формы ЕФС-1 (бывшая СЗВ-СТАЖ);

выписка из подраздела 3 формы ЕФС-1 (бывшая форма ДСВ-3);

выписка из персонифицированных сведений (бывшая СЗВ-М);

выписка из раздела 3 РСВ.

🤷 Как говорил один известный римский историк Тит Ливий, живший ещё до нашей эры: «Лучше поздно, чем никогда.»

Это высказывание, лучше всего описывает сегодняшнюю ситуацию и появление долгожданных инструкций от налоговой. Не в декабре, так хотя бы в марте, ФНС разъяснила, как составлять уведомления и платежки-уведомления на страховые взносы и НДФЛ.

ФНС пояснила, что сдавать уведомления по взносам за третий месяц квартала не надо, потому что будет сдан РСВ.

К письму от 22.03.2023 есть несколько приложений, которые содержат:

особенности заполнения платежных поручений;

особенности заполнения уведомлений;

перечень КБК;

сроки сдачи уведомлений, коды периодов для уведомлений и платежек.

Замечаю, что у нас на «Клерке» продолжается старая-добрая традиция – разъяснять разъяснения ФНС, Минфина и других ведомств. А мы и не против, лишь бы наши коллеги – бухгалтеры работали без ошибок.

💬 Следующие разъяснения касаются кода налогового периода в платежках-уведомлениях на НДФЛ.

С 2023 года НДФЛ, удержанный за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца, надо уплатить до 28 числа текущего месяца. То есть уплата идет по удержаниям, которые захватывают части двух месяцев.

Смотрите в таблице, какой код периода ставить.

Кстати, сейчас можно заплатить налоги чуть позже, используя отсрочку или рассрочку.

💥 Думаете, что с января у бухгалтеров проблемы в работе только с ЕНС? Оказывается, правила для регистрации работодателей в СФР вступили в силу только с 21 марта.

В большинстве случаев постановка на учет и снятие с учета в новом фонде будут происходить в беззаявительном порядке.

Однако есть ситуации, когда заявление на регистрацию в СФР все-таки потребуется.

Коллеги напоминаю, что круглосуточно работает наш телеграмм канал «Красный уголок бухгалтера», где ответы дают не только наши эксперты, но и бухгалтера со всей страны. Так например, подписчица искала банк для совершения валютного перевода в ОАЭ. Ей предложили сразу несколько вариантов. Поэтому призываю вас подписываться на канал, задавать вопросы и помогать своим коллегам в трудных ситуациях. Здесь же мы и наши партнеры регулярно публикуют проверенные вакансии.

В большинстве вакансий требуется не только

Опытный пользователь ПК, 1С Бухгалтерия 8.3, но и

Продвинутый пользователь Excel и Google таблиц.

На этот случай на Клерке есть курс повышения квалификации: «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах». Посмотрите один бесплатный урок, чтобы понять, почему этот курс будет вам полезен.

🤸 В начале выпуска мы обещали рассказать про отчетность, которую не надо сдавать. Все кто досмотрел выпуск до конца теперь знают, персонифицированные сведения не надо сдавать за третий месяц квартала.

С 2023 года ежемесячно надо сдавать персонифицированные сведения о физлицах. То есть, за год должно быть 12 отчетов. Но ФНС утверждает, что хватит и восьми.

За третий месяц квартала сдавать персонифицированные сведения не надо, потому что будет сдан РСВ с теми же данными.

⚠️ Ещё одна полезная напоминалка от «Клерка». Работодателям надо отчитаться в службу занятости, напомнил Минтруд. Знаете, какие надо сдавать отчеты?

Работодатели, у которых среднесписочная численность работников превышает 25 человек, обязаны размещать на Единой цифровой платформе Роструда информацию о потребностях в работниках, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, а также специальных рабочих мест для работы инвалидов.

Например, работодатели должны представлять отчет «О введении режима неполного рабочего дня» в течение трех рабочих дней после принятия решения. Отчет сдается, когда указанный режим имеет массовый характер. В организации сложилась критическая ситуация, которая может повлечь массовое увольнение работников.

Это были все важные новости за последние две недели. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующий выпуск.