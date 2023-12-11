Налоговые проверки и налоговый мониторинг: тенденции 2024. Обзор лучших инструкций и чек-листов на «Клерке»

Что ждет нас в части проверок в 2024 году? Это вопрос волнует и бухгалтеров и руководителей компаний. Как не допустить критических ошибок и не попасть в списки на ВНП? Кого будут проверять в первую очередь и почему? Собрали для вас дайджест полезных материалов сайта на тему проверок.

На участие в налоговом мониторинге в 2024 году подали заявления 129 компаний. Почему бизнес переходит на новую форму контроля?

Открытость взаимодействия ФНС и налогоплательщика.

Нет выездных проверок — налоговики и так получают доступ к документам.

ФНС дает рекомендации и можно согласовать позицию по отдельным рисковым операциям.

Главное — подготовиться к переходу на налоговый мониторинг как технически, так и пересмотрев бизнес-процессы в компании.

Если же вы не подпадаете под критерии перехода или просто не хотите открывать витрину данных перед ФНС, будете проходить обычные проверки. А что там с ними, кстати?

Все внимание на дробление

Налоговики продолжают активно разбираться с практикой дробления — проводят выездные проверки, тщательно анализируют наличие сделок с аффилированными лицами, увеличивают штрафы для выявленных нарушений.

В общем 2024 год обещает быть нескучным для бухгалтера. Например. ФНС хочет блокировать активы компании (имущество) на время ВНП. Об этом говорил сам Даниил Егоров.

Вчера на Клерк.Конференции адвокат Вячеслав Василевский рассказал, как собственно выбирают компании для проверок. Попадут под них те, кто выполняет госконтракты (тут еще и коррупция играет роль — цены по контрактам проверяющих тоже обязательно заинтересуют). Если вы заявляете высокую долю вычетов по НДС, вы тоже в зоне риска, а еще есть особые проекты ФНС, когда проверяют сразу целую отрасль или сферу деятельности. В 2024 году такие тематические проверки грозят клинингу, общепиту, транспортным перевозчикам.

Также ранее Егоров заявил, что ФНС нашла новые схемы в торговле табаком и пивом, так что этот сектор тоже будут проверять тщательнее.

И не забывайте, что сейчас у компаний, которые обязаны проводить аудит, есть обязанность размещать сведения в Федресурсе. Прокуратура зорко следит за этим и уже есть судебная практика по привлечению к ответственности за неразмещение сведений.

Другие проверки: Трудинспекция, защита прав потребителя, персональные данные

Эксперты собрали самые частые нарушения по части кадров, за которые штрафуют при проверках. Вот тут найдете список 11 самых частых нарушений и суммы штрафы за них. Покажите директору, особенно если он любитель придержать выплату зарплаты или отказывается доплачивать за ведение воинского учета. Суммы штрафов его вмиг отрезвят.

На защиту прав потребителей встают обновленные штрафы по КоАП. За навязывание услуг штраф на компанию может составить до 40 000 рублей.

Еще больше денег с вас возьмут, если вы не хотите рассмотреть законные требования потребителя. Здесь штраф может достигать 300 000 рублей.

Кстати, коллеги-юристы, опубликовавшие статью об этих нарушениях проводят розыгрыш призов — загляните в конец статьи.

Полезные советы по налоговым проверкам

Для начала обеспечьте защиту ваших данных. Во-первых, за утечку персданных сейчас вырастут штрафы. Во-вторых, конфиденциальные данные о сделках и контрагентах, попавшие в руки ФНС, могут стать неприятным сюрпризом. Если налоговики запросили у вас документы, убедитесь. что они сделали это правомерно и ничего не нарушили. Например, иногда вам может приходить не требование, а просто запрос или обычное письмо, потому срок для проведения проверки уже прошел. Почитайте советы юристов — что может и что не может требовать ФНС. Налоговики проверяют не только ваши счета и первичку, и камералят декларации, они также следят за кассовыми чеками. Например, сейчас в чеках должен обязательно присутствовать тег 2108. Если его нет, чек могут не принять. Что это за тег и как поправить ошибку в чеке, связанную с ним — читайте здесь.

Ну и под конец давайте отвлечемся и посмотрим выпуск БухТуба, где Артемий рассказывает о новой моде на бизнес-гадания на таро. Так глядишь и проверки налоговые можно будет предсказать.

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