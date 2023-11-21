Истребование документов налоговой инспекцией. О чем надо помнить 

Если ИФНС требует предоставить документы (информацию), то наверняка есть какие-то претензии по фактам, которые вскрылись в процессе автоматизированного анализа полученной налоговой информации.

Налоговики могут выявить претензии по конкретным операциям налогоплательщика, как Шерлок Холмс, не выходя из кабинета, но все-таки рассылают запросы, истребуют документы, предлагают добровольно исправиться и подать «уточненку».

В каких случаях ИФНС требует документы? Из ст. 88, 93 и 93.1 НК легко выделить следующие классические основания. П. 1.1 и 2.1 ст. 93.1 НК, которые касаются проверки деклараций инвестиционного товарищества, в статье не рассматриваются, поскольку мало распространены.

В рамках камералки возникли подозрения, что имеет место занижение

В этом случае ИФНС запрашивает пояснения по форме из Приложения 4 к приказу ФНС от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628 или предлагает самостоятельно исправить ошибку и подать «уточненку» (п. 3 ст. 88 НК). Еще раз подчеркнем: в этом случае ИФНС требует или пояснения, или предоставить «уточненку», а не документы.

Налогоплательщик в пятидневный срок обязан:

если ошибки нет — предоставить пояснения и по желанию приложить документы, если они доказывают его правоту;

если ошибка есть — подать «уточненку».

В процессе «камералки» ИФНС просит предоставить дополнительные документы

В этом случае налоговики вправе потребовать и пояснения, и документы, но только в случаях, если (ст. 88 НК):

Вы заявили в декларации льготы, и нужны подтверждающие документы.

В «уточненке» уменьшили сумму налога или увеличили сумму убытка — тогда запрашивают документы, которые подтверждают изменение показателей.

Расчет страховых взносов содержит суммы, которые ими не облагаются, или применили пониженные тарифы — тогда тоже запрашивают подтверждающие документы.

Представили НДС к возмещению и подали декларацию — истребуют документальное подтверждение вычетов.

Вскрылись противоречия в декларации по НДС, журналах учета полученных и выставленных счетов-фактур проверяемого и контрагентов — истребуют первичку, счета-фактуры и другие документы по операциям, по которым выявили разночтения.

Проверяют использование природных ресурсов.

Вскрылись противоречия деклараций и данных по прослеживаемым товарам.

Отметим, что если в требовании указано, что оно направляется в связи с камеральной проверкой, есть ссылка на ст. 93 НК, и из текста следует, что документы запрашиваются в связи с проверкой декларации самого налогоплательщика, то обратите внимание на:

то, чтобы запрашивались только те документы, которые указаны в ст. 88 НК;

документы запрашивают за тот за период, за который сдали декларацию.

Ссылка на ст. 93.1 НК свидетельствует о том, что ИФНС собирает информацию по конкретной сделке или по контрагенту проверяемого лица.

Требование направляется по форме из Приложения № 17 к вышеупомянутому приказу ФНС.

Если его вручили лично под роспись, то сроком получения считается день вручения.

Если отправили по обычной почте заказным письмом — то шестой день с даты отправки, что определяется по штемпелю.

Если используется ТКС, то днем получения считается дата, которая есть на квитанции о приеме — ее отправляет в ответ налогоплательщик.

Если требование сообщили через личный кабинет, то считается, что его получили на следующий день после размещения.

При получении требования налогоплательщик должен в течение 10 (рабочих) дней предоставить истребуемые документы. Это общий срок, но есть и специальные: например, 20 (календарных) дней для декларации по НДС по услугам tax-free и т.п.

Если очевидно, что вы не можете предоставить документы в срок, то не позднее следующего дня за днем получения требования нужно просить о продлении.

Проверяют вроде бы другого налогоплательщика, но…

…у вас могут быть документы, которые интересуют ФНС, поскольку вы контрагент или обладаете данными, что связаны с проверяемым. Право истребовать документы в этом случае предоставлено ИНФС п. 1 ст. 93.1. НК, форма требования — Приложение № 17 к вышеуказанному приказу ФНС.

Важно отметить, что в тексте обязательно должны быть ссылки на ст. 93 НК, и на п. 1 ст. 93.1 НК. Срок для выполнения требования — 5 дней, затем можно ходатайствовать о продлении. Если есть ссылка на п. 1 ст. 93.1. НК, то документы должны касаться только ваших отношений с этим контрагентом.

Не игнорируйте требование только потому, что в нем не указали, по какой конкретно проверке делается запрос. Верховный суд еще в 2018 году разъяснил, что если в требовании не указано мероприятие, это не делает его недействительным (определение от 19.09.2018 по делу № А42-7751/2017, об этом же напомнил Минфин, письмо от 09.02.2021 № 03-02-11/8341).

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Документы запрашивают вне рамок проверок

Возможно и такое (п. 2 ст. 93.1 НК). По сути, ИФНС вправе потребовать представить документы, если по конкретной сделке возникла «обоснованная необходимость».Легко понять, что по этому основанию ИФНС запрашивают любые документы, а предоставить их надо в течение 10 дней.

ИФНС «хочет» слишком многого?

Не нужно вставать в позу и прямо отказывать, штрафы за отказ немалые: по 200 руб. за один непредставленный документ, который касается вашей компании (п. 1 ст. 126 НК), 10 000 руб. — за непредставление документов по контрагенту или сделке (п. 2 ст. 126 НК). Теоретически шансы выиграть суд в этом случае есть, но все зависит от обстоятельств, региона и квалификации вашего юриста.

Нужно тщательно проанализировать требование. Возможно, запрашивают документ, который вы вообще не должны вести, или имеет место явное превышение полномочий. В таком случае можно запросить пояснения (но это не прерывает срок на ответ по требованию) или подать жалобу в вышестоящий налоговый орган.

Прежде всего нужен полноценный анализ фактических обстоятельств. Только после этого возможно правильно выбрать стратегию защиты. Без профессиональной юридической поддержки доказать свою правоту практически невозможно. ИФНС требует, как вам кажется, невозможного или незаконного — обратитесь за консультацией в АКГ «Созидание и Развитие» и будьте спокойны.

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