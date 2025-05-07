Как прогуливать работу, чтобы вас не уволили / Переводы с карты на карту и НДФЛ: что правда, а что утка? / БухТуб

Про налог с переводов

Вы слышали, что с июня переводы с карты на карту будут облагать НДФЛ?

Эта страшилка обошла уже весь интернет и вызвала бурную реакцию в соцсетях. Так правда это или нет?

Мы назвали бы это уткой. На самом деле переводы между физлицами давно уже контролируются банками и налоговой службой, ничего нового тут не случилось. Если вы получаете на карту деньги за свою работу или за продажу каких-то товаров, но при этом не платите с них налог — ФНС вас обязательно вычислит рано или поздно и НДФЛ заплатить заставит.

Но некоторые изменения все же и правда произойдут с 1 июня, это меры, направленные на борьбу с мошенниками. А с 1 сентября 2025 года банк, заподозривший мошенничество, будет вправе на 48 часов ограничить выдачу денег по карте на сумму свыше 50 тысяч рублей в сутки.

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