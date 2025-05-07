Как прогуливать работу, чтобы вас не уволили / Переводы с карты на карту и НДФЛ: что правда, а что утка? / БухТуб

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Про прогулы
Сотрудник периодически прогуливает работу — задерживается где-то на 3 часа. Первая мысль работодателя — уволить за прогул! А вот и нет. Роструд разъяснил, что прогул — это отсутствие на работе в течение всего рабочего дня или более 4 часов подряд. А значит при опоздании на 3 часа уволить работника нельзя. Бухгалтеры уже назвали это лайфхаком для нерадивых сотрудников, но вы то им пользоваться не будете, правда?
Про стресс
Исследование, проведенное одним телеграм-каналом, показало, что 81% бухгалтеров испытывают высокий или средний уровень стресса, а более 42% бухгалтеров находятся в критической стадии выгорания. Если вы чувствуете, что вот-вот взорветесь — послушайте мантру, специально для бухгалтера.
Кстати, результаты исследования стоит показать тем, кто меняет НК. Вы знали, что кодекс в среднем меняют каждые 10 дней и в нем есть предложения, состоящие из сотен слов. Правда, тут антирекорд может побить КоАП — в нем есть предложение из 1 347 слов, в ворде занимает несколько страниц. Пока читаешь забудешь с чего начал.
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Про сальдо ЕНС
ФНС раскрыла формулу, по которой считает сальдо для начисления пени на недоимку.
Мы тут хотели показать вам саму формулу, но она слишком длинная — так что загляните вот сюда.
Теперь можно хотя бы понять, по какому алгоритму система налоговиков считает вам пени.
Про ИП и налог на УСН
Вы знали, что ИП в 2025 году, если он применяет «доходную» упрощенку, может не платить налог, пока не заработает больше миллиона?
Налог на этой УСН уменьшается на взносы (да, взносы все-таки платить придется). ИП без сотрудников может уменьшать налог на все 100%. Расписали все подробно в новости — ссылка, как всегда в описании. Поделитесь со знакомыми ИП, это законный лайфхак, как сэкономить на налогах!
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Про налог с переводов
Вы слышали, что с июня переводы с карты на карту будут облагать НДФЛ?
Эта страшилка обошла уже весь интернет и вызвала бурную реакцию в соцсетях. Так правда это или нет?
Мы назвали бы это уткой. На самом деле переводы между физлицами давно уже контролируются банками и налоговой службой, ничего нового тут не случилось. Если вы получаете на карту деньги за свою работу или за продажу каких-то товаров, но при этом не платите с них налог — ФНС вас обязательно вычислит рано или поздно и НДФЛ заплатить заставит.
Но некоторые изменения все же и правда произойдут с 1 июня, это меры, направленные на борьбу с мошенниками. А с 1 сентября 2025 года банк, заподозривший мошенничество, будет вправе на 48 часов ограничить выдачу денег по карте на сумму свыше 50 тысяч рублей в сутки.
Так что внимательнее относитесь к новостям и верьте только экспертам, например нам — подпишитесь на наш VK и смотрите другие полезные выпуски.
Про УПД
Ситуация знакома каждому бухгалтеру — товар отгружен и даже оплачен, а подписанного УПД нет.
Бухгалтеры поделились идеями, как все же получить подписанные документы. Один из проверенных способов — заказать услугу у транспортной компании, она не только отвезет ваш груз но и доставит и заберет обратно подписанные документы.
В комментариях бухгалтеры отметили, что ФНС вряд ли прицепится к тому, что у вас нет подписанного УПД на реализацию. Все так. Но вы ведь не знаете, что в итоге произошло с документами. Например, покупатель получил товар, но не провел у себя ваши УПД, а спустя какое-то время обнаружил, что он заплатил вам, но товары от вас не приходовал. Как будете доказывать, что действительно передали ему груз?
Это все новости на сегодня. А теперь все идем слушать бухгалтерскую мантру и избавляться от стресса.
Комментарии1
пошла слушать мантру, хотя я не бухгалтер)))