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Самозанятые

Когда пора автоматизировать сотрудничество с самозанятыми и как это сделать

Бухгалтеру и кадровику при сотрудничестве с самозанятыми нужно подписать договоры, оформить закрывающие документы, собрать чеки. В какой-то момент компания понимает, что без автоматизации этих процессов проверку ФНС просто не пройти. Разбираемся, что включает в себя автоматизация сотрудничества с самозанятыми, и когда без нее не обойтись.
Когда пора автоматизировать сотрудничество с самозанятыми и как это сделать
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что будет, если допустить ошибку при сотрудничестве с самозанятыми

При сотрудничестве с самозанятыми есть несколько основных рисков:

  • Риск переквалификации отношений в трудовые.

Налоговая проверяет, чтобы отношения самозанятого и заказчика носили сдельный характер. Если ФНС переквалифицирует отношения, заказчику придется уплатить НДФЛ и страховые взносы за исполнителя, штраф, пени за просрочку уплаты налогов. Также нужно будет сдать по внештатнику отчетность.

  • Риск потери самозанятым статуса плательщика налога на профдоход.

Тогда заказчику нужно будет перечислить НДФЛ, страховые взносы за исполнителя, поскольку фактически он будет сотрудничать с физлицом без специального статуса.

  • Риск невыдачи чека.

Выплаченное вознаграждение заказчику придется оформить как расчет с физлицом без специального статуса — заплатить недоимку по страховым взносам, НДФЛ и пени за каждый день просрочки. К тому же заказчик не сможет подтвердить расходы, чтобы уменьшить налог — например, на ОСНО или УСН «доходы минус расходы». 

Основной риск сотрудничества с самозанятым — риск переквалификации. Чтобы его избежать, нужно следить, чтобы в сотрудничестве с внештатником не было признаков трудовых отношений, например:

  • Терминов Трудового кодекса в документах. В них можно использовать только гражданско-правовые термины.

  • Утвержденной периодичности выплат. Размер и сроки перечисления вознаграждения самозанятому должны зависеть от объема и сроков оказанных услуг. 

  • Конкретного графика работы. Соблюдение графика работы — черта трудовых отношений. 

  • Социальных гарантий. Заказчик не платит за самозанятого страховые взносы, а значит, не предоставляет отпуска, оплачиваемые больничные и декретные. 

  • Указания трудовых функций. В документах нужно указывать не общие трудовые функции, а конкретные услуги, которые должен оказать исполнитель. Само сотрудничество должно носить сдельный характер.

Также важно контролировать статус самозанятого, получать чеки и закрывающие документы. Эти процессы можно автоматизировать и тем самым застраховать себя от рисков и ошибок.

В каких ситуациях нужно автоматизировать сотрудничество с самозанятыми

  • Компания сотрудничает с десятками или сотнями самозанятых.

Такая ситуация встречается, например, у служб доставки, которые часто оформляют курьеров как самозанятых по договору ГПХ. Подписать договоры, получить документы и проконтролировать статус самозанятых, если их 2–3 человека, вручную вполне возможно. Но если самозанятых у заказчика больше десятка, это займет гораздо больше времени.

  • Бухгалтерия и кадровые специалисты не справляются.

Причины могут быть разными: компания активно растет и увеличивается объем задач у кадровиков и бухгалтеров, кто-то из отдела уволился или вышел в отпуск. Может быть, у специалиста нет опыта в оформлении внештатных специалистов, он не погружен во все тонкости сотрудничества с ними и может допустить ошибку при оформлении документов.

  • Компания хочет оптимизировать затраты, работу кадрового отдела и бухгалтерии.

Автоматизация помогает сократить время на выполнение рутинных операций. Значит, сотрудник за одно и то же время будет успевать больше, а компания сможет оптимизировать затраты на оплату труда специалистов, которые раньше выполняли однотипные задачи.

  • Заказчик и самозанятые живут в разных регионах.

И даже странах — самозанятые могут быть гражданами Украины, Киргизии, Казахстана, Армении или Беларуси. Отправлять бумажные документы дорого и долго. К тому же нельзя исключать риск, что они могут потеряться по дороге — тогда в случае проверки ФНС доказать факт того, что заказчик сотрудничает с самозанятым на законных основаниях, сложнее.

  • Заказчик сотрудничает с разными типами исполнителей.

Кто-то из внештатных специалистов — физическое лицо без статуса плательщика налога на профдоход, кто-то — индивидуальный предприниматель, а кто-то — физлицо, зарегистрированное как самозанятый. У самозанятых нужно контролировать актуальность статуса, лимит доходов — не больше 2,4 млн рублей в год, получение чеков, а у других исполнителей этого делать не нужно. В итоге бухгалтер может легко запутаться в разных типах внештатников и допустить ошибку.

  • Заказчик уже сталкивался с недобросовестным исполнителем или были прецеденты с налоговой.

Судебная практика переквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые свидетельствует о том, что заказчики допускают ошибки в сотрудничестве с самозанятыми. Если ФНС уже проверяла компанию или заказчик сталкивался с недобросовестным исполнителем, который, например, аннулировал чек, — не стоит дожидаться повторения ситуации. Автоматизация сотрудничества с исполнителем поможет впредь упростить контроль риск-факторов. Но при этом всегда лучше предусмотреть возможные риски заранее.

Как автоматизировать сотрудничество с самозанятыми

  • Настройте электронный документооборот с исполнителем. 

Благодаря ему документы можно подписать за минуту и быть уверенными в их сохранности.

Обмен цифровыми копиями — еще не полноценный электронный документооборот (ЭДО). Чтобы документы обладали юридической силой, их нужно подписать электронной подписью (ЭП). 

Плательщик налога на профдоход — физическое лицо. В системе ЭДО он может применять три вида подписей — ПЭП, НЭП или КЭП. Об отличиях разных типов электронных подписей — в этой статье.

Настроить ЭДО с исполнителем можно разными способами: 

  • Через систему ЭДО. Заказчик регистрируется в сервисе, получает ЭП и предлагает самозанятым тоже зарегистрироваться в системе.

  • Через обмен pdf-файлами. Для этого у исполнителя должна быть ЭП и программное обеспечение, с помощью которого можно подписать файлы.

  • С помощью платформы для сотрудничества с самозанятыми — например, Консоль.Про. Консоль.Про формирует самозанятым и заказчику простую электронную подпись (ПЭП). С помощью нее можно подписывать все документы онлайн.

  • Автоматически проверяйте статус исполнителя и по результатам проверки выплачивайте вознаграждение. 

Автоматизировать этот процесс помогают специальные платформы для сотрудничества с самозанятыми. Например, Консоль.Про перед каждой выплатой вознаграждения проверяет актуальность статуса плательщика налога на профдоход. Если статус действителен — переводит вознаграждение. Это значительно уменьшает нагрузку на бухгалтерию.

  • Интегрируйте платформу для сотрудничества с самозанятыми со своей учетной системой. 

Это позволяет бухгалтеру работать в одном окне и привычном интерфейсе программы. Так, Консоль.Про можно интегрировать по API с разными программами, которыми пользуются компании, в том числе 1С.

Как Консоль.Про помогает устранять риски ФНС

В Консоль.Про есть много функций, которые позволяют компании-заказчику снизить риски со стороны налоговой и упростить сотрудничество с самозанятыми. Платформа позволяет:

  • Формировать документы: договоры, задания, акты, чеки.

На платформе Консоль.Про заказчик и исполнитель могут подписать все документы в электронном виде. У платформы есть готовые шаблоны договоров с правильными формулировками, а также готовые формулировки для заданий, актов и чеков. 

В заданиях на платформе Консоль.Про указаны конкретные услуги, которые исполнитель оказывает в рамках договора, и здесь же можно увидеть результат. Также исполнитель сам решает — принять или отказаться от задания, в каком объеме и по какой цене готов оказывать услуги. Задания доказывают, что исполнитель и заказчик равны, а их отношения носят сдельный характер.

Подробнее о том, задания помогают риски ФНС и как их оформлять — в статье.

  • Автоматически уплачивать вознаграждение самозанятому.

Это удобно делать с помощью номинального счета. Это банковский счет, права на которые юридически находятся у другого лица — бенефициара, то есть заказчика. Консоль.Про — владелец счета, который открывает, закрывает его, проводит операции.

С помощью номинального счета можно: 

  • снизить трудозатраты бухгалтера, которому нужно только переводить деньги на баланс номинального счета; 

  • защитить самозанятых и заказчиков — средства неприкосновенны даже при блокировке расчетного счета, то есть исполнители или покупатели в любом случае получат оплату.

О том, как работает номинальный счет и какие еще преимущества у него есть, рассказали в статье.

  • Автоматически уплачивать налог за исполнителя.

Для этого у платформы есть бесплатная функция «Налоговая копилка» — она позволяет внештатнику автоматически откладывать с полученного дохода нужную сумму на оплату налогов. НПД автоматически перечисляется в ФНС 12 и 22 числа каждого месяца.

  • Упрощать подключение новых исполнителей.

С помощью Консоль.Про компания может сотрудничать с внештатными специалистами в разных статусах: ИП, самозанятыми, физлицами без специального статуса. Для каждого вида исполнителей и типа услуг есть воможность разработать индивидуальный сценарий онбординга.

Сценарий — это гибкий инструмент платформы. Он адаптируется под внутренние процессы компании, позволяет приглашать внештатников с разным статусом, выбирать шаблон договора для подписания, настраивать приглашения для каждого сценария, а также собирать нужные документы и данные. 

  • Применять агентскую схему, если компании работают по принципу витрины.

Это компании, которые дают возможность продавцам и исполнителям рассказывать о своих товарах или услугах, а клиентам — покупать их. Маркетплейсы или сервисы для поиска специалистов сотрудничают с исполнителями по агентской схеме. Через Консоль.Про компании-заказчики заключают договор с продавцами и получают от них вознаграждение только за агентские услуги: не придется платить налог с каждой продажи дважды.

Подробнее об агентской схеме — в статье.

  • Получать оперативные ответы на вопросы.

Служба технической поддержки доступна 24/7 и без выходных. Операторы в чате круглосуточно помогают с различными запросами, например, выгрузкой чеков за нужный период или массовым подключением исполнителей, а также объясняют, как работают новые функции.

На первые четыре месяца каждой компании назначается сейлз-инженер, который обучает работе в личном кабинете, оформлению заданий и выплат, а также поддерживает и решает возникающие вопросы.

  • Проводить комплексный анализ рисков.

Заказчик, который сотрудничает с самозанятыми через Консоль.Про, может заказать услугу «Анализ рисков» — комплексную проверку сотрудничества с внештатниками. Юристы тщательно анализируют все аспекты: в результате компания-клиент получает детальный отчет с рекомендациями и пошаговым планом действий, которые позволяют избежать рисков переквалификации правоотношений с внештатниками.

Сотрудничество с внештатными исполнителями через Консоль.Про позволяет минимизировать риски от ФНС и получать полный пакет документов, чтобы в случае проверки компания могла предоставить любые сведения по первому запросу и в самые короткие сроки. Попробовать, как работает платформа, можно в бесплатной демоверсии.

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