Как сотрудничать с самозанятыми через ЭДО

К 2024 году бизнес планируют перевести на электронный документооборот. Самозанятые — полноценные участники рынка и плательщики налогов в бюджет. Рассказываем, как сотрудничать с ними через ЭДО.

Самозанятые — это физлица и ИП, которые используют специальный налоговый режим НПД. Заказчики с ними обмениваются договорами, заданиями, счетами, актами и другими документами при помощи электронных подписей или обмена сканами документов.

Варианты документооборота с самозанятыми в 2023 году

Обмениваться документами в электронном виде стороны договора могут с использованием электронной подписи или без нее:

по электронной почте или в мессенджерах — без применения электронной подписи;

через подключение к специальному оператору — с использованием электронной подписи.

Обмен документами через электронную почту или мессенджеры

Как это работает.

Подписанный вручную и отсканированный документ направляют на почту или в мессенджер второй стороны договора. С другой стороны тоже подписывают, сканируют и отправляют назад.

Как подписывать документы.

Исполнитель подписывает бумажный документ, сканирует или фотографирует и отправляет фото заказчику. Если заказчику, помимо изображения, нужен оригинальный документ, исполнитель направляет его по почте. Заказчик подписывает второй экземпляр и отправляет обратно исполнителю.

Минусы

Обмен сканами занимает много времени и часто неудобен исполнителям. Если нужны бумажные экземпляры, подписание одного документа может занимать недели. А если исполнителей много — вести такой документооборот просто нереально.

Плюсы

Этот способ удобен заказчикам, которые сотрудничают с одним или двумя исполнителями по разовым или периодическим задачам. Особенно если обмен документами между сторонами происходит редко.

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Обмен документами с помощью ЭДО

Электронный документооборот с самозанятыми компании ведут на специальных платформах, например, Консоль.Про. Документы на таких платформах подписывают с помощью ПЭП. Это быстро: подписание договора или акта занимает не более минуты.

Использовать сервисы для ЭДО, где необходимо наличие НЭП или КЭП, тоже можно, но, как правило, у самозанятых исполнителей нет таких подписей.

Какие электронные подписи использовать для ЭДО

Для придания юридической значимости цифровые документы должны быть подписаны электронной подписью.

Важно: документы с обеих сторон должны быть подписаны одинаковой подписью. Если у заказчика КЭП, то и у исполнителя должна быть КЭП. Если у исполнителя ПЭП, то и заказчик подписывает с помощью ПЭП. В другом случае документ не будет иметь юридической силы.

Есть три вида электронных подписей:

Простая электронная подпись (ПЭП).

Создается на конкретном ресурсе и для подписания документов через этот ресурс. Часто в качестве ПЭП используют коды в смс или пуш-уведомления. Например, в банковских приложениях или в Консоль.Про.

ПЭП, с помощью которой заказчики и исполнители подписывают документы на платформе Консоль.Про, имеет такую же юридическую силу, как собственная подпись на бумаге.

Неквалифицированная электронная подпись (НЭП).

НЭП создают на сайте налоговой или в специальных сервисах и хранят в облаке. На сайте nalog.ru подпись создают только для внутреннего пользования. Это бесплатно.

На других ресурсах НЭП создают за деньги и применяют для ЭДО без привязки к тому ресурсу, где она создана. Такие подписи нельзя использовать для обмена информацией с госорганами, участия в тендерах и госзакупках.

Квалифицированная электронная подпись (КЭП).

КЭП оформляют в специальных удостоверяющих центрах и хранят на USB-носителях. Можно использовать для ЭДО, обмена информацией с государственными органами, судами, участия в тендерах и торгах.

Как подписывать документы на платформе ЭДО с самозанятыми

При взаимодействии с заказчиками самозанятому не нужно самостоятельно оформлять электронную подпись.

Сервис автоматически выдаст исполнителю простую электронную подпись после прохождения регистрации. Консоль.Про привязывает ПЭП к номеру телефона заказчика и исполнителя. Стороны вводят в поле код из смс — и документ подписан.

Заказчик загружает на платформу шаблоны договоров для каждого типа своих исполнителей: для курьеров один договор, для копирайтеров — другой. Самозанятый регистрируется на платформе, получает ПЭП. Заказчик направляет исполнителю его договор на подпись через платформу. Самозанятый и заказчик подписывают документ с помощью ПЭП. Стороны начинают сотрудничество.

С другими документами схема примерно та же, только некоторые из них, например, акты, могут создавать сами исполнители по шаблону.

Какой вариант ЭДО с самозанятым выбрать

С самозанятыми можно сотрудничать с помощью любого вида электронного документооборота. Если у компании меньше 10 самозанятых и документы с ними не нужно подписывать часто, можно вести ЭДО с помощью отправки сканов документов через электронную почту или мессенджеры. Если у компании больше 10 самозанятых — удобнее сотрудничать с ними через специальную платформу и подписывать документы с помощью ПЭП.

На платформе Консоль.Про подписание документов занимает не больше минуты. А еще компания будет автоматически получать чеки от самозанятых, сможет проводить массовые выплаты исполнителям и следить за рисками переквалификации. Попробуйте, как это работает, в бесплатной демоверсии.

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