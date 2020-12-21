О налоговых проверках, требованиях и других способах наполнить бюджет

Многие представители малого и среднего бизнеса полагают, что до конца этого года действует мораторий на налоговые проверки. Некоторые еще считают, что его продлили на следующий год.

Да, для субъектов МСП действует мораторий на проверки до конца этого года. Но это не для всех, а только для включенных в соответствующий реестр. Более того, на налоговые проверки это вообще не распространяется.

И на 2021 год мораторий действительно хотели продлить. Но опять-таки, это не распространяется на налоговые проверки. И опять же, это только для малого бизнеса.

Это как в анекдоте про Неуловимого Джо. Малый бизнес не особо интересует налоговиков, хотя требования прилетаю и сюда. Например, стоит показать убытки — ждите требование пояснить, почему убытки. Хотя, люди просто отписываются тем, что год «ковидный», общая ситуация в мировой экономике плохая, и как только, так сразу покажем прибыль.

То же самое и по зарплатам ниже «средних по отрасли». Неизвестно, кто их там откуда взял, но если у компании они ниже — прилетит требование. И снова придется писать отписку для любителей эпистолярного жанра в инспекции. Хотя люди опять же отписываются тем, что из-за пандемии пришлось зарплаты снизить, тем более, не ниже МРОТ же.

Вообще, под конец года налоговики всегда активизируются. С мест сообщают о «массовых разрывах НДС» и последующих вызовах на допрос. Бюджет нужно пополнять. Вот, замглавы Службы отчитался, что бюджет от ФНС в этом году получит поступления меньше на 9,4%, чем в 2019 году.

Ну а в Минфине вообще считают, что добросовестных налогоплательщиков не проверяют. Так что никаких мораториев именно на налоговые проверки никто и не планирует. Правда, тут скорее подходит понятие не «добросовестных налогоплательщиков», а «налогоплательщиков, с которых есть чего взять».

Кроме прочего, налоговики порой требуют такое, что волосы дыбом встают. Например, чуть ли не само решение по результатам проверки самим написать. По крайней мере, очень на то похоже. А еще был случай, когда налоговики потребовали инструкцию по пользованию интернетом. И пояснения, куда сотрудники этот интернет тратят.

Кстати, в судебных делах по необоснованной налоговой выгоде (статья 54.1 НК) Служба пока выигрывает в большинстве дел (порядка 80%). Это не самые частые дела с участием налоговиков, но одни из самых конфликтных. При этом, они придумали новый способ борьбы — предпринимателям будут предлагать раскаяние (а вернее — заложить конечных выгодоприобретателей и всю цепочку), в обмен на налоговую реконструкцию. Иными словами, доначислят не со всей выручки, а только то, что должны были уплатить в бюджет.

В любом случае, сдаваться бизнесу не стоит. С учетом того, что налоговики часто сами установленную ими же процедуру не соблюдают. Например, не оформляя письменное требование, вызывают на допрос по телефону. Или относят к однодневке просто за отсутствие у компании интернет-сайта.