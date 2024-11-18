Частые ошибки, которые допускают компании при сотрудничестве с иностранными гражданами

Уведомление в МВД о приеме или увольнении иностранца подают по форме из приложений № 7 и 8 к приказу МВД от 30.07.2020 № 536. Обратите внимание: ее периодически корректируют. Поэтому перед тем, как заполнить уведомление, проверьте актуальность формы, которую вы используете.

Чтобы корректно заполнить документ, нужно ориентироваться на Порядок из приложения № 9 к приказу № 536.

Работодателю нельзя зачеркивать и исправлять информацию в уведомлении, а также сокращать слова и использовать неофициальные аббревиатуры. Внимательно заполните все поля уведомления, прошейте и пронумеруйте его листы и сделайте заверительную запись на обороте последнего листа.

Если работодатель использует неактуальную форму уведомления или нарушает правила ее заполнения, его ждет административное наказание. Причем оно может быть таким же, как и в случае неподачи уведомления.