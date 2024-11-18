Частые ошибки, которые допускают компании при сотрудничестве с иностранными гражданами

Ошибка №1. Работодатель не уведомил МВД о приеме или увольнении иностранного сотрудника
Работодатели должны сообщить в МВД как о начале, так и о прекращении сотрудничества с иностранным сотрудником. Это нужно сделать в ближайшие три рабочих дня после того, как со специалистом заключили или расторгли договор (п. 8 ст. 1 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ).
Если не подать уведомление или сделать это не вовремя, работодателя привлекут к административной ответственности по ч. 3 или 4 ст. 18.15 КоАП.
В такой ситуации есть два варианта:
Деятельность компании приостановят на срок от 14 до 90 суток.
На работодателя наложат штраф, размер которого может составить от 400 тысяч до миллиона рублей в зависимости от того, в каком регионе допустили правонарушение.
Ошибка № 2. Работодатель заполнил уведомление в МВД на устаревшем бланке или ошибся при заполнении сведений
Уведомление в МВД о приеме или увольнении иностранца подают по форме из приложений № 7 и 8 к приказу МВД от 30.07.2020 № 536. Обратите внимание: ее периодически корректируют. Поэтому перед тем, как заполнить уведомление, проверьте актуальность формы, которую вы используете.
Чтобы корректно заполнить документ, нужно ориентироваться на Порядок из приложения № 9 к приказу № 536.
Работодателю нельзя зачеркивать и исправлять информацию в уведомлении, а также сокращать слова и использовать неофициальные аббревиатуры. Внимательно заполните все поля уведомления, прошейте и пронумеруйте его листы и сделайте заверительную запись на обороте последнего листа.
Если работодатель использует неактуальную форму уведомления или нарушает правила ее заполнения, его ждет административное наказание. Причем оно может быть таким же, как и в случае неподачи уведомления.
Ошибка № 3. Срок действия патента иностранного гражданина закончился, а он продолжает работать
Если патент иностранного гражданина закончился, работодатель обязан отстранить его от работы на срок не более месяца. За это время сотрудник должен получить новый разрешительный документ.
Если он этого не сделает, иностранного специалиста нужно уволить: основание для прекращения трудового договора закреплено в п. 5 ч. 1 ст. 327.6 ТК.
На то, что работодатель сотрудничает с иностранным специалистом с недействующим патентом, отреагируют контролирующие органы. Деятельность работодателя могут приостановить либо взыскать с него штраф. Размер штрафа, который придется выплатить работодателю, зависит от места, где совершили правонарушение (ч. 1, 4 ст. 18.15 КоАП):
до 1 млн рублей — если процедуру нарушили в Москве, Санкт-Петербурге, Московской или Ленинградской областях;
до 800 000 рублей — если нарушения допустили в других регионах.
Ошибка № 4. Наименования должности в трудовом договоре и разрешении на работу не совпадают
Иностранный специалист вправе работать только в той должности, которая указана в разрешении на работу (п. 4.2 ст. 13 закона № 115-ФЗ). Обычно в трудовом договоре дословно прописывают должность из разрешительных документов, но не все работодатели уделяют этому должное внимание.
Пропуск этого маленького шага повлечет значительный штраф для работодателя: размеры санкций прописаны в ч. 1 и 4 ст. 18.15 КоАП.
Ошибка № 5. Иностранный сотрудник работает не в том регионе, где ему выдано разрешение на работу
Риски для работодателя влечет не только работа по должности, которую не указали в разрешении на работу. Временно пребывающие (проживающие) в Россию иностранные граждане, лица без гражданства, могут трудиться только в том субъекте РФ, на территории которого им выдано такое разрешение. Иностранный специалист не вправе трудиться за пределами этого региона (п. 4.2 ст. 13 закона № 115-ФЗ).
Если работодатель допустил сотрудника к работе не в регионе выдачи разрешения, его привлекут к ответственности по ч. 1 или 4 ст. 18.15 КоАП в зависимости от того, где совершено правонарушение.
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Ошибка № 6. Работодатель направляет иностранного сотрудника в командировку в другой регион
Чтобы не получить штраф, работодатель должен учитывать особенности командирования иностранных сотрудников. Они не распространяются на граждан ЕАЭС и иностранцев с ВНЖ.
Безвизовых иностранных специалистов можно командировать в те регионы, на работу в которых им выдано разрешение (п. 16 ст. 13.3 закона № 115-ФЗ). Для визовых и временно проживающих иностранных граждан, а также для ВКС есть отдельные правила (приложение к приказу Минздравсоцразвития № 564н).
Чтобы отправить их в командировку, нужно учесть:
должность, в которой работает сотрудник;
насколько долгой будет поездка.
К примеру, визовый иностранный сотрудник, который работает крановщиком, может выехать за пределы региона, где ему выдано разрешение на работу, только на 10 календарных дней в течение периода действия разрешительного документа.
Для ВКС непрерывная продолжительность трудовой деятельности иностранных граждан вне пределов региона, где им выдано разрешение на работу, не может превышать 30 календарных дней ежегодно. Если в трудовом договоре с ВКС закреплен разъездной характер работы, возможная продолжительность командировки увеличивается до 60 дней.
Если отправить сотрудника в командировку на более долгий срок, работодателя привлекут к административной ответственности по ч. 1 или 4 ст. 18.15 КоАП.
Ошибка № 7. Доля иностранных сотрудников превышает допустимые лимиты
Ежегодно для работодателей из разных регионов и сфер деятельности утверждают допустимую долю иностранных специалистов, с которыми такие работодатели вправе сотрудничать. Правительство может запретить работодателям нанимать иностранных специалистов или установить лимиты по их найму. Ограничения распространяются на трудоустройство временно пребывающих иностранных сотрудников, кроме ВКС и граждан стран-членов ЕАЭС.
О том, как учитывать в работе допустимую долю иностранных сотрудников, читайте в статье.
Если превысить допустимые лимиты, работодателю назначат наказание по ст. 18.17 КоАП. Для компаний это может быть штраф до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток.
Ошибка № 8. Работодатель выплачивает зарплату иностранному сотруднику без ВНЖ наличными
Почти всем иностранным сотрудникам нужно перечислять зарплату на их расчетный счет. По валютному законодательству они считаются нерезидентами, поэтому платить им из кассы нельзя (п. 7 ч. 1 ст. 1 закона № 173-ФЗ). Исключение — иностранные специалисты, которые получили ВНЖ. Их работу можно оплачивать так, как удобно работодателю.
Подробнее о требованиях к выплате зарплаты иностранцам рассказали в статье.
Нарушение валютного законодательства приведет к существенным штрафам: за каждую незаконную выплату работодателя оштрафуют по ч. 1 ст. 15.25 КоАП. Размер штрафа для компании составит от 20 до 40% выплаченной суммы. Также к ответственности могут привлечь директора: максимальный размер штрафа для него составит 30 000 рублей.
Ошибка № 9. Работодатель выплачивает зарплату иностранному сотруднику в валюте
ТК разрешает выплачивать зарплату сотрудникам только в рублях (ст. 131 ТК). Исключение — некоторые сотрудники — валютные резиденты. К примеру, специалисты, которые являются валютными резидентами и работают в зарубежных филиалах российских компаний, могут получать зарплату в валюте (п. 26 ч. 1 ст. 9 закона № 173-ФЗ).
Иностранные граждане без ВНЖ — это валютные нерезиденты, поэтому валютные операции с ними можно осуществлять без ограничений (ч. 1 ст. 6 закона № 173-ФЗ). Однако контролеры иногда придерживаются другого мнения: они считают, что выплачивать зарплату в валюте можно только в ситуациях из ч. 6.1 ст. 12 закона № 173-ФЗ.
Чтобы избежать претензий контролирующих органов, лучший вариант — платить зарплату иностранным специалистам в рублях.
Ошибка № 10. Работодатель подал уведомление о зарплате ВКС с опозданием или с ошибками
Ежеквартально работодатель обязан уведомлять МВД о том, что компания выплачивает ВКС зарплату в размере, установленном ст. 13.2 закона № 115-ФЗ. Это делают не позднее рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.
Уведомление подают по форме из приложения № 5 к приказу МВД № 536. Чтобы его корректно заполнить, руководствуйтесь Порядком из приложения № 9 к приказу № 536. Правила заполнения — те же, что и для уведомлений о приеме и увольнении иностранных сотрудников.
Ошибки, которые допускают работодатели при заполнении уведомлений, разобрали в статье. Самые типичные из них — направить уведомление с нарушением сроков или заполнить его неправильно. За такие нарушения работодателя оштрафуют по ч. 5 ст. 18.15 КоАП: для компании штраф может составить до 1 млн рублей.
Избежать ошибок при сотрудничестве с иностранными специалистами помогут специалисты компании Lexintel. Мы поможем оформить вашим сотрудникам разрешительные документы и проконсультируем, как и в какие сроки уведомить контролирующие органы об их трудоустройстве.
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