5 фишек бухучета на маркетплейсах

Как заключить договор с маркетплейсом, нужна ли онлайн-касса для торговли на электронной площадке, какие документы нужны для учета и как их получить — ответили на эти и другие частые вопросы про работу с маркетплейсами.

С маркетплейсами чаще всего сотрудничает малый и срений бизнес, а также самозанятые. Чтобы начать подавать на маркетплейсе, достаточно зарегистрировать личный кабинет и создать карточки товаров. С этим предприниматель легко может справиться сам — в интернете полно пошаговых инструкций, как выйти на маркетплейс. А вот дальше начинается более сложная задача, ведь бизнес на маркетплейсе должен вести бухгалтерский и налоговый учет.

Как вести бухучет на маркетплейсе и в чем его особенности — рассказали в статье.

1. Бизнес работает с маркетплейсом по агентскому договору

Маркетплейсы, такие, как Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, работают с продавцами по агентскому договору, составленному в соответствии с гл. 52 ГК РФ. Согласно договору маркетплейс является агентом, т.е. выступает посредником между продавцом и покупателем. Продавец в свою очередь выступает в роли принципала. За продажи от лица принципала маркетплейс как агент получает комиссию.

Агентский договор считается заключенным, когда продавец создает личный кабинет на сайте маркетплейса и принимает условия оферты. У Ozon в оферте есть даже удобные подсказки для продавца, чтобы он точнее понимал суть каждого пункта. Это особенно полезно для начинающих предпринимателей, которые плохо понимают язык закона.

Обратите внимание, от чьего имени согласно оферте действует маркетплейс. Например, Ozon совершает продажи от своего имени, а Wildberries — от имени продавца.

О том, когда оферта превращается в договор, читайте в статье: Оферта: что это такое простыми словами.

2. Касса на маркетплейсах не нужна

Закон 54-ФЗ обязывает все компании и ИП, которые ведут расчеты наличными или банковской картой, применять кассу и выдавать товары покупателю только с чеком — бумажным или электронным.

Однако при торговле через посредника именно он принимает оплату от клиентов, а значит — работа с кассой и выдача чеков тоже происходит на его стороне. Таким образом, продавцы, которые работают с маркетплейсами, не должны покупать кассу. Подключать интернет-эквайринг, соответственно, тоже не нужно.

Маркетплейс выступает в роли агента, и после того, как продавец разместил на сайте товар, а покупатель его оплатил, он проводит операцию по онлайн-кассе и выдает клиенту электронный чек. Комиссию агент оставляет себе, а остаток от суммы покупки переводит продавцу.

3. Отчетные документы формирует сам маркетплейс

Кроме того, что маркетплейс берет на себя работу с кассой, он еще и сам формирует отчетные документы, которые выгружает в личный кабинет продавца раз в месяц. На некоторых электронных площадках есть возможность сформировать сопроводительные документы также в личном кабинете.

Юридически значимые документы площадка передает через ЭДО или собственный портал.

Если вы настроите грамотный учет при работе с маркетплейсами и будете отражать в нем все операции по продажам и выплате агентской комиссии, то эти данные будут также корректно отражаться и в декларациях и отчетах, которые нужно подавать на вашем налогом режиме. Никакой дополнительной отчетности при работе с маркетплейсами сдавать не нужно.

Какие документы нужны при работе с маркетплейсом: отчет комиссионера (агента) о реализации;

УПД или накладная и счет-фактура с размером комиссии — маркетплейсы применяют ОСНО и выделяют НДС в сумме комиссии, и если вы тоже работаете на ОСНО, то можете принять этот НДС к вычету;

акт приемки;

транспортная накладная;

акт выполненных работ, в которых указаны все услуги маркетплейса и их стоимость: — доставка, хранение, упаковка и т.д. Иногда маркетплейсы предоставляют и другие документы, например, в случае нестыковки в учете продавца и агента они могут предоставить акт сверки расчетов, акт о расхождениях, расшифровку отчета.

4. Предприниматели не могут применять патент и АУСН

Работать с маркетплейсами могут продавцы, которые применяют ОСНО, УСН, ЕСХН и самозанятые, которые платят НПД.

ИП на патенте заниматься онлайн-торговлей запрещено (пп. 1 п. 3 ст. 346.43 НК). Если вы работаете на патенте и хотите выйти на маркетплейс, рекомендуем совмещать ПСН с УСН. Главное, четко отделите деятельность и прибыль, связанную с онлайн-торговлей, от деятельности на патенте.

На АУСН работать с маркетплейсами тоже нельзя, так как продажа осуществляется через посредника по агентскому договору. Однако Минфин планирует разрешить принципалам, доверителям и другим компаниям и ИП на агентских договорах применять автоматизированную упрощенку.

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5. Бухгалтерский и налоговый учет на маркетплейсах: ОСНО, УСН

Особенности бухучета на маркетплейсах: С точки зрения закона товары реализует продавец за свой счет, маркетплейс выступает только посредником. Поэтому почти все проводки в бухучете и операции в налоговом учете будут обычными. Отличие торговли через посредника от розничной торговли: после доставки товара на склад маркетплейса и до момента вручения товара покупателю себестоимость товара указывается на бухгалтерском счете 45 «Товары отгруженные». В бухучете нужно отражать агентскую комиссию и выручку от продажи товара покупателю. Для этого к бухгалтерскому счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» заводят два субсчета: 76-т для операций, связанных с товарами, и 76-к для операций, связанных с вознаграждением маркетплейсу.

ОСНО

Бухгалтерский учет на маркетплейсах

Как мы уже писали выше, вы можете принять к вычету НДС в составе агентской комиссии. Для этого вам нужно получить сведения об НДС в составе проданных товаров, которые вы можете найти в УПД или счетах фактурах, отправленных маркетплейсом в ваш личный кабинет.

При этом сами бухгалтерские проводки будут типовыми.

Например, компания «Рыба-Пила» продает на маркетплейсе инструменты для ремонта и строительства. Покупатель приобрел на площадке бензопилу стоимостью 9600 рублей с НДС. Себестоимость бензопилы — 4000 рублей, вознаграждение маркетплейсу — 15%. В учете указываются такие проводки:

Дт 45 Кт 41 — 4000 рублей — бензопила передана на склад маркетплейса для реализации;

Дт 62 Кт 90 — 9600 рублей — выручка от продажи по отчету комиссионера;

Дт 90 Кт 45 — 4000 рублей — себестоимость бензопилы;

Дт 90 Кт 68 — 1600 рублей — начислили НДС на стоимость бензопилы;

Дт 76.т Кт 62 — 9600 рублей — задолженность маркетплейса, который еще не перевел выручку от продажи;

Дт 51 Кт 76-т — 9600 рублей — получение денег от маркетплейса после перевода выручки на расчетный счет;

Дт 44 Кт 76-к — 1200 рублей — комиссия по УПД или накладной со счетом-фактурой;

Дт 19 Кт 76-к — 240 рублей — входной НДС с комиссии;

Дт 76-к Кт 51 — 1440 рублей — комиссия маркетплейсу.

Налоговый учет на маркетплейсах

Компании на ОСНО платят налог на прибыль, индивидуальные предприниматели — НДФЛ с доходов, кроме того на общей системе налогообложения платят другие налоги, такие как транспортный, имущественный, и работают с НДС.

Расчет налогов, так же как и бухгалтерские проводки, будет типовым.

Например, компания «Рыба-Пила» будет рассчитывать НДС с продажи бензопилы следующим образом:

При продаже бензопилы начислен НДС: 9600 / 120% × 20 % = 1600 рублей.

Входящий НДС при закупке: 4800 / 120% × 20% = 800 ₽.

Входящий НДС с вознаграждения агента: 1440 / 120% × 20% = 240 рублей.

НДС к уплате: 1600 — 800 — 240 = 560 рублей.

Для расчета налога на прибыль компания сделает такой расчет:

Выручка без НДС: 9600 — 1600 = 8000 рублей.

Цена закупки товара без НДС: 4800 — 800 = 4000 рублей.

Вознаграждение агента без НДС: 1440 — 240 = 1200 рублей.

Налогооблагаемая база: 8000 — 4000 — 1200 = 2800 рублей.

Налог на прибыль: 2800 × 20% = 560 рублей.

Суммарная налоговая нагрузка: НДС + налог на прибыль = 560 + 560 = 1120 рублей.

УСН

Бухгалтерский учет на маркетплейсах

Бухучет на упрощенке будет аналогичным ОСНО — не считая проводок по НДС. Выделять НДС не нужно, так как на УСН не получится принять его к вычету.

Налоговый учет на маркетплейсах

Налог считается со всей стоимости проданного товара, в том числе с вознаграждения маркетплейсу.

Доходы и расходы на УСН учитываются кассовым методом, т.е. на момент поступления денег на расчетный счет компании или их списания.

Продолжим пример с продажей бензопилы. Если компания «Рыба-Пила» применяет УСН, то:

при объекте «доходы» налог считается с суммы продажи:

9600 × 6% = 576 рублей;

при объекте «доходы минус расходы» налог считается с суммы продажи, уменьшенной на величину расходов:

(9600 — 4800 — 1440) × 15% = 504 рубля.

Компания и ИП, которые работают с маркетплейсами, как правило, выгоднее выбирать систему налогообложения УСН «доходы минус расходы»: налог получается меньше за счет расходов.

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